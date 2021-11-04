«Генк» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче Лиги Европы
«Вест Хэм» в гостевом матче Лиги Европы сыграл вничью с «Генком» (2:2). Дублем в составе лондонцев отметился Саид Бенрама.
Лига Европы. 4-й тур. Группа H
«Генк» (Бельгия) — «Вест Хэм» (Англия) — 2:2 (1:0)
Голы: Пэйнтсил, 5 (1:0). Бенрама, 59 (1:1). Бенрама, 82 (1:2). Соучек, 88 — в свои ворота (2:2).
«Генк»: Вандервордт, Садик, Лукуми, Артеага, Муньос (Пресиадо, 87), Грошовски, Хейнен, Торстведт (Угбо, 87), Онуачу, Ито, Пэйнтсил (Ойен, 90+5).
«Вест Хэм»: Ареола, Доусон, Масуаку (Пабло Форнальс, 58), Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Нобл (Соучек, 58), Лансини (Крал, 85), Райс, Антонио (Боуэн, 58), Бенрама.
Предупреждения: Райс, 15. Торстведт, 55. Доусон, 67. Пэйнтсил, 69. Муньос, 69. Артеага, 71.
Судья: Ставрев (Северная Македония).
4 ноября. Генк. Стадион «Люминус Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2021-2022/groups/
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