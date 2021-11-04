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«Генк» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче Лиги Европы

22:38
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«Вест Хэм» в гостевом матче Лиги Европы сыграл вничью с «Генком» (2:2). Дублем в составе лондонцев отметился Саид Бенрама.

Лига Европы. 4-й тур. Группа H

«Генк» (Бельгия) — «Вест Хэм» (Англия) — 2:2 (1:0)

Голы: Пэйнтсил, 5 (1:0). Бенрама, 59 (1:1). Бенрама, 82 (1:2). Соучек, 88 — в свои ворота (2:2).

«Генк»: Вандервордт, Садик, Лукуми, Артеага, Муньос (Пресиадо, 87), Грошовски, Хейнен, Торстведт (Угбо, 87), Онуачу, Ито, Пэйнтсил (Ойен, 90+5).

«Вест Хэм»: Ареола, Доусон, Масуаку (Пабло Форнальс, 58), Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Нобл (Соучек, 58), Лансини (Крал, 85), Райс, Антонио (Боуэн, 58), Бенрама.

Предупреждения: Райс, 15. Торстведт, 55. Доусон, 67. Пэйнтсил, 69. Муньос, 69. Артеага, 71.

Судья: Ставрев (Северная Македония).

4 ноября. Генк. Стадион «Люминус Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2021-2022/groups/

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»