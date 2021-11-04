«Галатасарай» — «Локомотив»: невероятный двойной сейв Муслеры на последних минутах
«Галатасарай» — «Локомотив»: сейв Муслеры на последних минутах
22:34
Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера дважды спас команду после подачи углового на последних минутах матча Лиги Европы с «Локомотивом».
Голкипер смог отразить удар Федора Смолова и добивание Мурило с линии вратарской.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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