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«Галатасарай» — «Локомотив»: невероятный двойной сейв Муслеры на последних минутах

«Галатасарай» — «Локомотив»: сейв Муслеры на последних минутах
22:34
«Галатасарай» — «Локомотив».
«Галатасарай» — «Локомотив».
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Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера дважды спас команду после подачи углового на последних минутах матча Лиги Европы с «Локомотивом».

Голкипер смог отразить удар Федора Смолова и добивание Мурило с линии вратарской.

Галатасарай — Локомотив

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»