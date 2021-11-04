«Галатасарай» — «Локомотив»: Камано сравнял счет
22:18
«Локомотив» сравнял счет в матче Лиги Европы против «Галатасарая».
Отличился Франсуа Камано. На 73-й минуте он забил в пустые ворота.
Счет матча равный — 1:1.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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