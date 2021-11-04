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«Галатасарай» — «Локомотив»: Камано сравнял счет

22:18
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«Локомотив» сравнял счет в матче Лиги Европы против «Галатасарая».

Отличился Франсуа Камано. На 73-й минуте он забил в пустые ворота.

Счет матча равный — 1:1.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»