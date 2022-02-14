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Сегодня, 21:40

Фекир: «Верю в «Бетис». Должны добиться победы в России»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир рассказал о настрое на матч с «Зенитом» в Лиге Европы.

«Я получу отдых из-за дисквалификации, но верю в команду. У нас хороший состав, и мы должны добиться победы в России.

Еврокубки — это очень престижно. Играть в этом турнире — это привилегия, и мы собираемся ею воспользоваться», — цитирует Фекира EFE.

Встреча «Зенит» — «Бетис» пройдет в Санкт-Петербурге на поле «Газпром Арены» в четверг, 17 февраля. Ответный матч состоится в Севилье 24 февраля.

Набиль Фекир
ФК Бетис
ФК Зенит
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