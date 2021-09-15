Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в ответ на перфоманс «Легии» в Москве
12:20
Фанаты «Спартака» ответили на перфоманс «Легии» в Москве перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Польский клуб перед встречей с красно-белыми оплатил несколько медиафасадов на торговых центрах Москвы с изображением футболистов и надписью «Москва, мы вернулись». В ответ на это фанаты «Спартака» вывесили баннер с известным польским ругательством.
Ответ фанатов «Спартака» на перфоманс «Легии». Фото Telegram
В 2011 году в матче Лиги Европы «Спартак» проиграл «Легии» со счетом 2:3.
Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.
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