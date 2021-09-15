Футболист «Динамо» Шиманьски пожелал «Легии» победить «Спартак» в матче Лиги Европы
12:15
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски поддержал «Легию» перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака».
«Только победа!» — написал Шиманьски под одним из постов «Легии» в Facebook.
Dzie? dobry! ?? #SPALEG pic.twitter.com/pHTk0Kjdsv— Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) September 15, 2021
Также Шиманьски встречался с футболистами польской команды в Москве.
Kolejne wyj?tkowe odwiedziny w Moskwie ?— Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) September 14, 2021
? Szymi pic.twitter.com/i10sTLn8Vl
22-летний Шиманьски — воспитанник «Легии», футболист перешел из варшавского клуба в «Динамо» летом 2019 года.
Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября в Москве. Начало встречи — в 17.30 (мск).
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