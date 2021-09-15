Футболист «Динамо» Шиманьски пожелал «Легии» победить «Спартак» в матче Лиги Европы

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски поддержал «Легию» перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака».

«Только победа!» — написал Шиманьски под одним из постов «Легии» в Facebook.

Также Шиманьски встречался с футболистами польской команды в Москве.

Kolejne wyj?tkowe odwiedziny w Moskwie ?



? Szymi pic.twitter.com/i10sTLn8Vl — Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) September 14, 2021

22-летний Шиманьски — воспитанник «Легии», футболист перешел из варшавского клуба в «Динамо» летом 2019 года.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября в Москве. Начало встречи — в 17.30 (мск).