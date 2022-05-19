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Дэйвис — о поражении в финале Лиги Европы: «Это огромное разочарование»

Дэйвис прокомментировал поражение в финале Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Рейнджерс» Стивен Дэйвис прокомментировал поражение от «Айнтрахта» в финале Лиги Европы (1:1, пен. — 4:5). Шотландская команда второй раз в истории играла в финале второго по значимости еврокубка и вновь проиграла.

«Это огромное разочарование. Парни сыграли потрясающе, но сегодня нам больно. Всякий раз, когда доходишь до финала и покидаешь поле без трофея, становится больно. Я очень горжусь парнями, персоналом и болельщиками. Мы оставили все силы на поле. Это поражение будет тяжело принять. Знаем, как трудно будет добраться до этой стадии вновь», — цитирует пресс-служба УЕФА Дэйвиса.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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