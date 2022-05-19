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Капитан «Рейнджерс» гордится своей командой, несмотря на поражение в финале Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Рейнджерс» Джеймс Таверньер после поражения в финале Лиги Европы от «Айнтрахта» признался, что гордится своими игроками.

«Я горжусь каждым из наших парней и тем, как мы провели турнир, горжусь каждым болельщиком, которые обеспечили нам фантастическую поддержку. Мы просто не смогли победить в финале. Мы страшно разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Таверньера.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033450--frankfurt-vs-rangers/
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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