Капитан «Рейнджерс» гордится своей командой, несмотря на поражение в финале Лиги Европы

Капитан «Рейнджерс» Джеймс Таверньер после поражения в финале Лиги Европы от «Айнтрахта» признался, что гордится своими игроками.

«Я горжусь каждым из наших парней и тем, как мы провели турнир, горжусь каждым болельщиком, которые обеспечили нам фантастическую поддержку. Мы просто не смогли победить в финале. Мы страшно разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Таверньера.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.