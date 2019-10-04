Даниил Уткин: «Силы на «Спартак», конечно, остались»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин после поражения от «Хетафе» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что силы на игру со «Спартаком» остались, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Как сами оцениваете свой вклад в командные действия?

— Точно могу сказать, что выкладываюсь на 100 процентов, а оценивает уже тренерский штаб.

— Может, «Краснодару» стоит сосредоточиться на одном турнире? Так может и в чемпионате ничего не получиться.

— Я думаю, нет. Европейский турнир для нас тоже важен. Ровно так же, как и чемпионат России.

— Сказывается усталость?

— В любом случае сказывается, но команда старается восстанавливаться, чтобы подходить к матчу в полной готовности. За месяц у нас было 10 матчей, все равно не все, наверно, были готовы к этому.

— Остались ли силы на «Спартак»?

— Силы, конечно, остались. Чемпионат только начинается. Мы уверены в себе, каждый хочет победить.

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