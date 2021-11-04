Баринов: «Наверное, «Локомотив» сделал работу над ошибками, но за немецкую команду я не болею»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы против «Галатасарая».

«Никаких ожиданий. Какие они могут быть? Неверное, сделали работу над ошибками. Иначе чем они занимались тогда? У «Локомотива» сегодня больше шансов на победу, чем у «Спартака». Но мне сейчас неинтересна немецкая команда. За такой «Локомотив» я не болею», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена». Начало — в 20:45 по московскому времени.