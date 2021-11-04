Баринов: «Наверное, «Локомотив» сделал работу над ошибками, но за немецкую команду я не болею»
11:26
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы против «Галатасарая».
«Никаких ожиданий. Какие они могут быть? Неверное, сделали работу над ошибками. Иначе чем они занимались тогда? У «Локомотива» сегодня больше шансов на победу, чем у «Спартака». Но мне сейчас неинтересна немецкая команда. За такой «Локомотив» я не болею», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена». Начало — в 20:45 по московскому времени.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю