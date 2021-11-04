Парфенов считает, что футболистам «Спартака» нужно поверить в себя в матче с «Лестером»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы между красно-белыми и «Лестером».

«Это выездной матч, немного другая стратегия будет. Важен результат, поэтому такой яркой игры, как в первом матче, может быть, не получится. «Лестер» будет играть дома, будет играть активно, у «Спартака» появится возможность контратаковать. Шансы в принципе перед любым матчем равные, все зависит от команды. Не думаю, что сейчас кто-то думает о матче с «Зенитом», поэтому посмотрим, будем болеть. Нужно выходить, играть, не бояться и верить в себя. Матчей в Лиге Европы становится меньше, поэтому нужно цепляться за очки», — цитирует ТАСС Парфенова.

Матч «Лестер» — «Спартак» состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 23.00 (мск). В игре первого круга московская команда уступила «лисам» со счетом 3:4.