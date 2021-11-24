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Ашот Хачатурянц: «Ожидания от матча «Спартак» — «Наполи» самые позитивные»

18:23
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Президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от матча Лиги Европы «Спартак» — «Наполи».

«Какие ожидания? Самые позитивные», — сказал Хачатурянц.

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»