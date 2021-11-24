Ашот Хачатурянц: «Ожидания от матча «Спартак» — «Наполи» самые позитивные»
18:23
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от матча Лиги Европы «Спартак» — «Наполи».
«Какие ожидания? Самые позитивные», — сказал Хачатурянц.
Матч «Спартак» — «Наполи» состоится в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.
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