Президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от матча Лиги Европы «Спартак» — «Наполи».

«Какие ожидания? Самые позитивные», — сказал Хачатурянц.

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.