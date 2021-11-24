Йоррит Хендрикс: «Ожидания от матча с «Наполи»? Три очка»
18:14
Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».
— Ожидания от матча?
— Три очка.
— Это возможно?
— Почему нет?
Матч «Спартак» — «Наполи» состоится в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю