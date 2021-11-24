Йоррит Хендрикс: «Ожидания от матча с «Наполи»? Три очка»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».

— Ожидания от матча?

— Три очка.

— Это возможно?

— Почему нет?

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.