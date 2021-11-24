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Йоррит Хендрикс: «Ожидания от матча с «Наполи»? Три очка»

18:14
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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».

— Ожидания от матча?

— Три очка.

— Это возможно?

— Почему нет?

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Наполи

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»