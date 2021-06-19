«Сборная Венгрии точно не сильнее России, но с немцами мы будем играть на победу!» Мнение Шандора Варги
— Спасибо за поздравления, пью шампанское, — смеется Варга.
— Могли предположить, что отберете очки у чемпионов мира?
— Да. Почему нет? Планировали как минимум не проиграть. Могу вам сказать, что перед матчем с Португалией я видел Криштиану Роналду, и он сильно переживал.
— Вот как?
— Да. Вспоминал матч на чемпионате Европы-2016. Мы, если помните, оказались в одной группе и в последнем туре сыграли вничью — 3:3. Причем венгры все время вели в счете. И даже могли забить четвертый гол. Так что португальцы были очень серьезно настроены на нас.
— И ведь вы держались 80 минут.
— В том-то и дело. Очень достойно смотрелись. После счета 0:3 65 тысяч болельщиков стояли и аплодировали нашей команде, все вместе пели гимн! Это говорит о многом.
— Сегодня ничья с французами закономерный результат?
— Конечно, если провести 10 матчей с французами, 9 раз мы потерпим поражения. Но сегодня венгры провели сильную игру. Я в свое время работал с автором гола, Фиолой, переживал за него. Порой он действует не без погрешностей. Но в моменте с голом он все сделал просто идеально! Убежал от Павара и Варана. Молодец. Привел весь стадион в восторг. Мы же лучшая страна в Европе.
— В смысле?
— Я про то, что стадион может заполняться на сто процентов. Спасибо Никите Павловичу Симоняну, который в свое время открывал эту арену.
— Но теперь какие шансы против немцев?
— Примерно такие же, какие были против Португалии и Франции (смеется). Но это не означает, что мы заранее сдадимся. Почему бы не обыграть немцев у них дома? У нас амбициозный, целеустремленный тренер, поддерживает командный дух. Так что Венгрия поедет за победой!
— На кого из венгерских футболистов вы бы посоветовали обратить внимание российским клубам?
— Дело в том, что наши лидеры, звезды — Гулачи, Солои (дай бог ему здоровья после теплового удара!) — уже выступают в Европе. И заманить их в Россию будет непросто. Они к вам не поедут.
— А молодежь?
— Пока мне сложно кого-то выделить.
- Может быть, нашим клубам пригласить вашего тренера — Марко Росси?
— На родине, в Италии, он не работал. Зато здесь, у нас, у него все получилось. Думаю, ему комфортно в Венгрии. Раньше нашу сборную тренировал легендарный Лотар Маттеус. Так вот он остался здесь жить, никуда не уехал (смеется). У нас футбольная атмосфера, сто процентов зрителей ходит на матчи. На игре был премьер-министр страны. Наше правительство не жалело денег на качественные вакцины. И сейчас Венгрия занимает первое место в мире по вакцинации. Не случайно пошли разговоры о том, что финал Евро может пройти в Будапеште.
— Франция пока не впечатляет?
— Да. Футбол пошел немного не в ту сторону. Мы это недавно обсуждали с Арсеном Венгером.
— Поясните, пожалуйста.
— Слишком много матчей и много внимания к звездам. Они просто не выдерживают таких нагрузок. Рано или поздно наступает спад, люди банально устают...
— Сборная Венгрии сильнее сборной России?
— Нет, ни в коем случае. Я так сказать не могу. Да, сегодня сыграли вничью с Францией, боролись с Португалией. Но в целом по составу, по состоянию команды мы вас не превосходим. Я смотрю в данном случае на вещи не как агент, а как тренер. Нет, нет — примерно один уровень. Все наши игроки подчеркивают, что полный стадион — это очень серьезный фактор. Они же играют по-другому. За три часа до матча в Будапеште остановилось движение! Все улицы были наполнены людьми (смеется).
— Как вам команда Станислава Черчесова?
— Жду, что вы проведете сильный матч против Дании. Помню, как вашу сборную нещадно критиковали перед домашним чемпионатом мира. А потом ликовала вся Москва. Так что еще не вечер. Удачи!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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