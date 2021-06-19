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«Сборная Венгрии точно не сильнее России, но с немцами мы будем играть на победу!» Мнение Шандора Варги

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 20:45
19 июня. Будапешт. Венгрия — Франция — 1:1. Аттила Фиола забивает гол. Фото AFP 19 июня. Будапешт. Венгрия — Франция — 1:1. Фото AFP
19 июня. Будапешт. Венгрия — Франция — 1:1. Аттила Фиола забивает гол. Фото AFP
Теги:
Известный агент, венгр Шандор Варга — о ничьей с Францией.
Венгрия — Франция
19&nbsp;июня. Будапешт. Венгрия&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 1:1. Футболисты сборной Венгрии после победы над французами.Очередная сенсация Евро: Венгрия устояла против Франции

— Спасибо за поздравления, пью шампанское, — смеется Варга.

— Могли предположить, что отберете очки у чемпионов мира?

— Да. Почему нет? Планировали как минимум не проиграть. Могу вам сказать, что перед матчем с Португалией я видел Криштиану Роналду, и он сильно переживал.

— Вот как?

— Да. Вспоминал матч на чемпионате Европы-2016. Мы, если помните, оказались в одной группе и в последнем туре сыграли вничью — 3:3. Причем венгры все время вели в счете. И даже могли забить четвертый гол. Так что португальцы были очень серьезно настроены на нас.

— И ведь вы держались 80 минут.

— В том-то и дело. Очень достойно смотрелись. После счета 0:3 65 тысяч болельщиков стояли и аплодировали нашей команде, все вместе пели гимн! Это говорит о многом.

— Сегодня ничья с французами закономерный результат?

— Конечно, если провести 10 матчей с французами, 9 раз мы потерпим поражения. Но сегодня венгры провели сильную игру. Я в свое время работал с автором гола, Фиолой, переживал за него. Порой он действует не без погрешностей. Но в моменте с голом он все сделал просто идеально! Убежал от Павара и Варана. Молодец. Привел весь стадион в восторг. Мы же лучшая страна в Европе.

— В смысле?

— Я про то, что стадион может заполняться на сто процентов. Спасибо Никите Павловичу Симоняну, который в свое время открывал эту арену.

19 июня. Будапешт. Венгрия — Франция — 1:1. Фото AFP
19 июня. Будапешт. Венгрия — Франция — 1:1. Фото AFP
Адам Солои.Евро избежал еще одной трагедии. Датчанина чудом спасли, у венгра — тепловой удар, но это никого не волнует

— Но теперь какие шансы против немцев?

— Примерно такие же, какие были против Португалии и Франции (смеется). Но это не означает, что мы заранее сдадимся. Почему бы не обыграть немцев у них дома? У нас амбициозный, целеустремленный тренер, поддерживает командный дух. Так что Венгрия поедет за победой!

— На кого из венгерских футболистов вы бы посоветовали обратить внимание российским клубам?

— Дело в том, что наши лидеры, звезды — Гулачи, Солои (дай бог ему здоровья после теплового удара!) — уже выступают в Европе. И заманить их в Россию будет непросто. Они к вам не поедут.

— А молодежь?

— Пока мне сложно кого-то выделить.

- Может быть, нашим клубам пригласить вашего тренера — Марко Росси?

— На родине, в Италии, он не работал. Зато здесь, у нас, у него все получилось. Думаю, ему комфортно в Венгрии. Раньше нашу сборную тренировал легендарный Лотар Маттеус. Так вот он остался здесь жить, никуда не уехал (смеется). У нас футбольная атмосфера, сто процентов зрителей ходит на матчи. На игре был премьер-министр страны. Наше правительство не жалело денег на качественные вакцины. И сейчас Венгрия занимает первое место в мире по вакцинации. Не случайно пошли разговоры о том, что финал Евро может пройти в Будапеште.

— Франция пока не впечатляет?

— Да. Футбол пошел немного не в ту сторону. Мы это недавно обсуждали с Арсеном Венгером.

— Поясните, пожалуйста.

— Слишком много матчей и много внимания к звездам. Они просто не выдерживают таких нагрузок. Рано или поздно наступает спад, люди банально устают...

— Сборная Венгрии сильнее сборной России?

— Нет, ни в коем случае. Я так сказать не могу. Да, сегодня сыграли вничью с Францией, боролись с Португалией. Но в целом по составу, по состоянию команды мы вас не превосходим. Я смотрю в данном случае на вещи не как агент, а как тренер. Нет, нет — примерно один уровень. Все наши игроки подчеркивают, что полный стадион — это очень серьезный фактор. Они же играют по-другому. За три часа до матча в Будапеште остановилось движение! Все улицы были наполнены людьми (смеется).

— Как вам команда Станислава Черчесова?

— Жду, что вы проведете сильный матч против Дании. Помню, как вашу сборную нещадно критиковали перед домашним чемпионатом мира. А потом ликовала вся Москва. Так что еще не вечер. Удачи!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия 2
Германия 4
Матч завершен

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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