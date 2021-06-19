Экс-спартаковец доктор Лю рассказал, какую воду необходимо пить футболистам в жаркую погоду.

После случившегося с Кристианом Эриксеном на каждое серьезное столкновение или падение игрока на поле смотришь с тревогой. Так было, когда Марио Фернандес после верхового единоборства с защитниками сборной Финляндии упал на спину. К счастью, все обошлось, и повреждения позвоночника у футболиста ЦСКА не зафиксировали.

Впрочем, падение русского бразильца — несчастный случай, тогда как в целом то, что происходит на Евро и перед его стартом, оправдывает опасения тех, кто называл континентальное первенство гонкой загнанных лошадей. Еще прошлой осенью — после позднего старта национальных турниров и еврокубков — тренеры ведущих клубов били в набат.

Хотя, не только им — всем без исключения не нравилось, что две игры в неделю стали нормой, сборные в рамках одного слота проводят три матча вместо двух, а в Лиге чемпионов и Лиге Европы нет привычных двухнедельных пауз между турами. Как признавался Зинедин Зидан, он думает исключительно о восстановлении и здоровье футболистов.

Тем не менее даже внимательное отношение к своим подопечным не спасло «Реал» от эпидемии травм. По сути, она не позволила сливочным выдержать напряжение чемпионской гонки, а в Англии по той же причине бесконечный стресс переживали «Ливерпуль» и еще сильнее поседевший Юрген Клопп. Проблемы и усталость копились целый год, и сейчас, когда большинство футболистов приходит в себя в долгожданном отпуске, игрокам национальных сборных приходится рассчитывать на внутренние резервы.

А они, как и возможности человеческого организма, небезграничны. В сборной России в этом тоже имели возможность убедиться, ведь уже в первом туре Станислав Черчесов потерял из-за травмы Юрия Жиркова, которому пришлось покинуть расположение национальной команды и отправиться на реабилитацию. Кроме того, до сих пор восстанавливается Федор Кудряшов, который травмировался на разминке перед заключительным контрольным матчем с болгарами.

Бесспорно, повреждение Кудряшова — индивидуальный случай, но, по сути, случившееся с ним не противоречит теории накопившейся за постковидный сезон усталости. Дело в том, что в Турции решили, что по итогам прошлого сезона никто вылетать не должен, поэтому в Суперлиге вместо привычных 18 команд выступило на три больше. Это шесть дополнительных туров, и, даже не будучи задействованным в еврокубках, Кудряшов провел за «Антальяспор» 37 матчей чемпионата и еще пять встреч в Кубке Турции. Добавляем девять игр за сборную и выходим на отметку в 51 матч.

В сравнении с футболистами ведущих английских клубов не критично, но и не мало. Тем более Кудряшову 34 году. А капитану сборной Венгрии Адаму Солои, за которого все испугались во время субботнего матча с Францией в Будапеште, на год меньше. И пусть за «Майнц» в этом сезоне Солои играл нечасто, возраст и ежедневные нагрузки на протяжении длительного времени не отменял никто.

Да и у Эриксена прежде не наблюдалось никаких проблем со здоровьем, а как все вышло! Рухнувший на газон на ровном месте Солои, к счастью, быстро подал признаки жизни. Тем не менее после оказания медицинской помощи продолжить игру опытный нападающий не смог, и было видно, как тяжело он уходит с поля.

Первая же версия случившегося — тепловой удар. Играть пришлось в середине дня, а в Будапеште в это время столбик термометра поднимался до отметки 32 градуса. Как отмечал один метеорологический ресурс, «ощущается как 35», хотя на солнцепеке температура явно была выше. Не просто так английский арбитр Майкл Оливер сразу отправил команды на водопой.

«К матчам в жаркую погоду нужно специально готовиться. Я сталкивался с этим в своей карьере. Играть в жару можно, но необходима подготовка. Нужно пить больше соленую воду с необходимыми витаминами. Простая вода тут не поможет. Мы брали специальную немецкую воду, которая сочетала весь комплекс: соль, сода, витамины, кислота. Если это соблюдать, тогда погода не страшна», — сказал «СЭ» бывший врач «Спартака» доктор Лю.

В целом же Лю лишь подтвердил то, о чем сказано выше: «На этом Евро уже очень много инцидентов, связанных со здоровьем футболистов. Я ожидал такого исхода, футболисты устали после национальных чемпионатов. Здесь нагрузки совершенно вредны. Умные тренеры при подготовке к большим турнирам сборных не дают больших нагрузок, просто поддерживают форму футболистов. Нагрузки после долгого сезона результата не дадут, только повысят травматичность».

Все очевидно, но клубам, сборным и федерациям нужны деньги. Требуется выполнять контракты со спонсорами и вещателями. Хоть тушкой, хоть чучелом. И проблемы со здоровьем футболистов для чиновников, увы, лишь побочный эффект. А Евро только набирает ход.