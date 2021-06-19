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Украина и Австрия распишут скандальную ничью и лишат Россию плей-офф? Странные котировки букмекеров

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 21:05
Сборная Украины сыграет против Австрии на Евро-2020. Фото AFP
Сборная Украины сыграет против Австрии на Евро-2020. Фото AFP
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Расклады финального тура группового этапа Евро-2020.
Македония — Голландия
17&nbsp;июня. Амстердам. Нидерланды&nbsp;&mdash; Австрия&nbsp;&mdash; 2:0. Мемфис Депай (по&nbsp;центру) с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде.Оранжевое возвращение. Нидерланды вышли в плей-офф крупного турнира впервые с ЧМ-2014

Перед заключительным туром группового этапа чемпионата Европы в квартете С сложилась простая, но интересная ситуация. У сборной Нидерландов — 6 очков, у Северной Македонии — ни одного, а у Австрии с Украиной — по 3. При этом в третьем туре между собой играют именно две последние сборные и решат, кто из них займет второе место.

Оранжевым уже ничто не грозит: они точно финишируют первыми в группе (в случае равенства очков они будут выше и Украины, и Австрии по личным встречам) и уже готовятся к матчу 1/8 финала в Будапеште. Северная Македония тоже стопроцентно последняя. То есть очная встреча голландцев с македонцами не влияет ни на что.

А вот встреча Австрии с Украиной может повлиять на весь чемпионат. Как известно, в 1/8 финала выйдут четыре лучшие сборные из числа занявших третьи места в группах. Точный рейтинг пока предсказать сложно, но с высокой долей вероятности 4 очка — гарантия выхода из группы. К примеру, на Евро-2016 с третьих мест вышли Словакия и Ирландия (обе набрали по 4 очка), а также Португалия и Северная Ирландия (набрали по 3 очка).

Украина — Австрия
17&nbsp;июня. Бухарест. Украина&nbsp;&mdash; Македония&nbsp;&mdash; 2:1. Украинцы одержали победу во&nbsp;втором туре чемпионата Европы.Украина сделала заявку на плей-офф. Команда Шевченко не без приключений обыграла македонцев и отменила антирекорд

Соответственно, ничья во встрече Украины с Австрией практически гарантирует обеим сборным участие в плей-офф. В этом случае со второго места выйдет Украина, так как у нее больше забитых мячей, чем у Австрии.

Интересно, что перед стартом второго тура букмекерская компания БЕТСИТИ считала небольшим фаворитом встречи Украину — на нее давали коэффициент 2.54, на победу Австрии 2.94, а на ничью 3.43. Но за минувшие сутки котировки изменились — коэффициент на ничью рухнул до 1.99, а победы Украины (3.69) и Австрии (3.88) стали оцениваться заметно выше.

Эта ситуация напоминает знаменитый скандал на Евро-2004, когда сборные Дании и Швеции лишили 1/4 финала Италию. Скандинавским сборным в очной встрече требовалась результативная ничья — 2:2, 3:3, 4:4 и так далее. Тогда они в любом случае оказались бы выше Италии. Так и получилось: Дания и Швеция сыграли 2:2, а этот скандал вошел в историю под названием Nordic Victory.

Впрочем, далеко не всегда команды играют так, как нужно обеим. На Евро-2012 Хорватию и Испанию тоже устраивала ничья 2:2 в последнем туре, и они бы тоже отцепили Италию от плей-офф. Но они сыграли честно: Испания победила 1:0, Хорватия вылетела, а Италия в итоге добралась до финала.

Худшее, что может быть в ничьей Украины и Австрии для нас — вылет России. Косвенно их ничья действительно может сказаться на перспективах нашей национальной сборной, если она не победит сборную Дании в Копенгагене.

Например, БЕТСИТИ предлагает коэффициент 2.00 на выход нашей сборной в плей-офф. Сделать эту или любую другую ставку можно с бонусом до 10 000 рублей.

Сейчас, напомним, у России всего 3 очка и лишь один забитый мяч, так что выход в плей-офф с третьего места нам совсем не гарантирован.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия 2
Германия 4
Матч завершен

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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