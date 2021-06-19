Украина и Австрия распишут скандальную ничью и лишат Россию плей-офф? Странные котировки букмекеров

Расклады финального тура группового этапа Евро-2020.

Перед заключительным туром группового этапа чемпионата Европы в квартете С сложилась простая, но интересная ситуация. У сборной Нидерландов — 6 очков, у Северной Македонии — ни одного, а у Австрии с Украиной — по 3. При этом в третьем туре между собой играют именно две последние сборные и решат, кто из них займет второе место.

Оранжевым уже ничто не грозит: они точно финишируют первыми в группе (в случае равенства очков они будут выше и Украины, и Австрии по личным встречам) и уже готовятся к матчу 1/8 финала в Будапеште. Северная Македония тоже стопроцентно последняя. То есть очная встреча голландцев с македонцами не влияет ни на что.

А вот встреча Австрии с Украиной может повлиять на весь чемпионат. Как известно, в 1/8 финала выйдут четыре лучшие сборные из числа занявших третьи места в группах. Точный рейтинг пока предсказать сложно, но с высокой долей вероятности 4 очка — гарантия выхода из группы. К примеру, на Евро-2016 с третьих мест вышли Словакия и Ирландия (обе набрали по 4 очка), а также Португалия и Северная Ирландия (набрали по 3 очка).

Соответственно, ничья во встрече Украины с Австрией практически гарантирует обеим сборным участие в плей-офф. В этом случае со второго места выйдет Украина, так как у нее больше забитых мячей, чем у Австрии.

Интересно, что перед стартом второго тура букмекерская компания БЕТСИТИ считала небольшим фаворитом встречи Украину — на нее давали коэффициент 2.54, на победу Австрии 2.94, а на ничью 3.43. Но за минувшие сутки котировки изменились — коэффициент на ничью рухнул до 1.99, а победы Украины (3.69) и Австрии (3.88) стали оцениваться заметно выше.

Эта ситуация напоминает знаменитый скандал на Евро-2004, когда сборные Дании и Швеции лишили 1/4 финала Италию. Скандинавским сборным в очной встрече требовалась результативная ничья — 2:2, 3:3, 4:4 и так далее. Тогда они в любом случае оказались бы выше Италии. Так и получилось: Дания и Швеция сыграли 2:2, а этот скандал вошел в историю под названием Nordic Victory.

Впрочем, далеко не всегда команды играют так, как нужно обеим. На Евро-2012 Хорватию и Испанию тоже устраивала ничья 2:2 в последнем туре, и они бы тоже отцепили Италию от плей-офф. Но они сыграли честно: Испания победила 1:0, Хорватия вылетела, а Италия в итоге добралась до финала.

Худшее, что может быть в ничьей Украины и Австрии для нас — вылет России. Косвенно их ничья действительно может сказаться на перспективах нашей национальной сборной, если она не победит сборную Дании в Копенгагене.

Например, БЕТСИТИ предлагает коэффициент 2.00 на выход нашей сборной в плей-офф. Сделать эту или любую другую ставку можно с бонусом до 10 000 рублей.

Сейчас, напомним, у России всего 3 очка и лишь один забитый мяч, так что выход в плей-офф с третьего места нам совсем не гарантирован.