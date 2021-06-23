Левандовски велик, но Швеция отправила Польшу домой. И спасла Украину

Сборная Польши уступила в матче со шведами и завершила групповой этап на последнем месте. Победы Швеции и Испании означают, что Украина выйдет в плей-офф с третьего места.

Евро-2020. Группа E

Швеция — Польша — 3:2 (1:0)

Голы: Форсберг, 2 (1:0). Форсберг, 59 (2:0). Левандовски, 61 (2:1). Левандовски, 84 (2:2). Классон, 90+4 (3:2).

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 68), Аугустинссон, Линделеф, Даниэльсон, Ларссон, Экдаль, Куайзон (Кулушевски, 55), Форсберг (Классон, 78), Олссон, Исак (Берг, 68).

Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек, Пухач (Франковски, 46), Крыховяк (Плахета, 78), Клих (Козловски, 73), Зелиньски, Южвяк (Шверчок, 61), Левандовски, Свидерски.

Предупреждения: Даниэльсон, 10. Крыховяк, 74. Глик, 83.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия).

ВАР: Кавана. Беттс (оба — Англия), Дингерт (Германия), Аттуэлл (Англия).

23 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Счастливый стадион

Для шведов стадион на Крестовском острове — счастливый. Здесь они в прошлом туре победили Словакию (Форсберг реализовал пенальти), а еще три года назад вышибли из 1/8 финала чемпионата мира Швейцарию. Матч тогда не был зрелищным, но скандинавы добились победы со счетом 1:0. Единственный гол забил Форсберг.

В последней игре группового этапа Евро-2020 шведам уже не была необходима победа — они лидировали в группе и гарантировали себе выход в плей-офф. Теоретически можно было даже договориться с поляками, ведь им как раз требовалось именно три очка. Но, к счастью, чемпионат Европы чист и честен, что шведы доказали уже на второй минуте. И вновь забил Форсберг.

Рекорд Кириченко устоял

Для полузащитника сборной Швеции «Газпром Арена» — вдвойне счастливый стадион. Он в Санкт-Петербурге и забивал за национальную команду и обыгрывал «Зенит» со своим клубом. В 2018-м «Лейпциг» с Форсбергом в составе здесь сыграл вничью и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, а в 2019-м немецкий клуб победил петербуржцев в матче группового этапа Лиги чемпионов, причем Форсберг даже отдал результативную передачу.

Еще одна важная для нас деталь — Форсберг забил на второй минуте, но не стал самым быстрым автором гола в истории чемпионатов Европы. Этот титул по-прежнему удерживает Дмитрий Кириченко, поразивший ворота Греции на Евро-2004. Форварду сборной России понадобилось на гол 67 секунд, а хавбеку сборной Швеции — 81 секунда.

81 — Scored after just 81 seconds, Emil Forsberg's opener for Sweden against Poland is the second-fastest goal ever scored from the start of a European Championship match, after Dmitry Kirichenko for Russia v Greece in 2004 (65 seconds). Quickfire. pic.twitter.com/NTTGBBbnwp — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2021

Двойная перекладина

Шведы играли по классической для себя расстановке 4-4-2, которую они используют уже много лет. Польша тоже решила не отходить от схемы 3-5-2 — базовой для команды на этом Евро. Но тактика поляков в первых двух матчах барахлила, и шведы знали о ее слабых местах. Но и о сильных, конечно, тоже.

Очевидно, что сильнейшая сторона сборной Польши — Роберт Левандовски. Но форвард «Баварии» в национальной команде выступает хуже, чем в клубе. Сложно представить, как в матче за мюнхенцев Левандовски с метра попадает в перекладину. А в игре за Польшу — легко. В первом тайме Левандовски дважды за минуту головой сотряс перекладину — и не объяснить, как лидер польской сборной не забил.

Чудо-гол Левандовски

Швеция в какой-то момент просела, но освежила команду одна замена — Деян Кулусевски, который прямо накануне Евро сдал положительный тест на ковид, вышел и через четыре минуты сделал гол. Угадайте, кто забил? Конечно же, Форсберг.

При счете 2:0 поляков можно было бы хоронить, если бы у них в составе не играл один из лучших футболистов современности. Да, в сборной Левандовски смотрится хуже, так как подбор исполнителей не столь впечатляющий, как в «Баварии». Но индивидуальное мастерство никуда не исчезает. Доказательство — восхитительный гол издали в дальнюю «девятку».

What. A. Goal!



?? Lewandowski — a man for a big occasion — curls in a terrific strike ??#EURO2020 pic.twitter.com/VRPARJlCOO — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Победный мяч Классона

Гол Левандовски произвел на сборную Польши эффект дефибриллятора — она понеслась вперед и вскоре забила второй мяч, только он был отменен из-за офсайда. Однако давление на защиту Швеции продолжалось, и великий Левандовски все-таки сравнял счет. Правда, полякам и этого было мало — в плей-офф их выводили только полновесные три очка.

Финиш игры прошел в бесконечных забросах в район шведских ворот, но скандинавы все-таки выстояли. А в добавленное время даже выгрызли победу — решающий мяч забил вышедший на замену краснодарец Классон.