Что такое овертайм и когда бьют пенальти на Евро

Овертайм в футболе — дополнительные два тайма по 15 минут каждый. Играются в матчах плей-офф, если в основное время зафиксирована ничья. Игры плей-офф Евро-2020 стартуют уже 26 июня. А значит, ничьих в результатах матчей мы не увидим.

Что такое овертайм в футболе

Овертайм в футболе — дополнительные два тайма по 15 минут каждый. Играются в матчах плей-офф, если в основное время зафиксирована ничья. Таким образом продолжительность матча увеличивается с 90 до 120 минут. В футболе овертайм чаще называют дополнительным временем или экстра-таймами.

Овертайм и компенсированное время — это не одно и то же. Компенсированное время добавляется к основному. Сколько добавлять — решает арбитр. Это может быть минута, пять и десять в зависимости от продолжительности задержек во время игры. Кроме того, компенсированное время может добавляться и к овертайму.

В раундах плей-офф Евро матчи с дополнительным временем проходят регулярно. На Евро-2012 экстра-таймы игрались дважды, на Евро-2016 — пять раз, включая финал.

Дополнительное время и замены

В основное время тренер может провести пять замен, а в дополнительное время — шестую. Но для проведения всех замен можно сделать не больше трех пауз, включая перерывы после первого и второго таймов.

Например, в матче Россия — Дания тренер датчан Каспер Юльманн провел пять замен, сделав три паузы. Черчесов провел четыре замены за две остановки. Если бы матч проходил в плей-офф, а основное время закончилось вничью, Россия смогла бы заменить до двух игроков, проведя двойную замену — у сборной осталась возможность использовать одну паузу. У Юльманна в теории осталось право на замену, но выпустить игрока он не мог, потому что уже использовал все три остановки в игре.

Давид Де Хеа не забивает одиннадцатый пенальти. Фото Maja Hitij, Getty Images

Серия пенальти в плей-офф

Если после экстра-таймов на табло сохранилась ничья, команды переходят к серии пенальти. Обычно команды бьют по очереди по пять ударов. Но их количество может меняться. Например, серия закончится раньше, если после трех ударов первая команда реализует все пенальти, а вторая — ни одного. Пробивать оставшиеся пенальти нет смысла, вторая команда в любом случае проиграет, в лучшем случае 2:3.

Команды могут пробивать и больше пяти пенальти, если по итогам основной серии сохранилась ничья. Тогда игроки наносят по одному удару до победного. Серия может дойти даже до вратаря, как было в финале Лиги Европы-2020/21. Забей тогда Де Хеа, игроки били бы с точки по второму кругу.

Обычно серия пенальти на Евро возможна с 1/8 финала. Но по правилам 11-метровые могут пробивать уже в третьем туре группы.

Пенальти на групповом этапе

Серия пенальти в группе возможна в третьем туре, если две команды сыграли между собой вничью, при этом у них одинаковые показатели по остальным параметрам. Но если третья команда в группе набрала столько же очков, пенальти не проводятся.

Подобного в истории Евро среди мужчин еще не было, но случилось на ЧЕ-2003 среди девушек до 19 лет. Тогда сборная Швеции обыграла Италию, заняв второе место в группе.

Кто вышел в плей-офф и где смотреть игры

Уже известно большинство сборных, которые выйдут в плей-офф. А значит, можно предположить, в каких матчах 1/8 финала можно застать дополнительное время и серию пенальти.

Дата Матч Время (московское) Город 26.06 Уэльс — Дания 19.00 Амстердам 26.06 Италия — Австрия 22.00 Лондон 27.06 Нидерланды — 3D/E/F 19.00 Будапешт 27.06 Бельгия — 3A/D/E/F 22.00 Севилья 28.06 Хорватия — 2Е 19.00 Копенгаген 28.06 1F — 3A/B/C 22.00 Бухарест 29.06 Англия — 2F 19.00 Лондон 29.06 1E — 3A/B/C/D 22.00 Глазго

Трансляции матчей покажут три телеканала: «Россия 1», Первый и «Матч ТВ». Также можно будет посмотреть матчи не только по телевизору, но и в фан-зонах на больших экранах. Подробнее о трансляции матчей.

Главное об игре после второго тайма

1. В матчах плей-офф не может быть ничьей. Если в основное время нет победителя, команды играют экстра-таймы, а потом, если ничья сохранилась, бьют пенальти.

2. Дополнительное время (овертайм или экстра-тайм) длится полчаса: два тайма по 15 минут.

3. Серия пенальти проводится в случае ничьей в овертайме. Серия состоит из пяти ударов, но может продлиться до победного гола или закончиться раньше.

4. На Евро возможна серия пенальти уже на групповом этапе, если две команды сыграли между собой вничью, при этом у них одинаковые показатели по остальным параметрам.