Самый глупый автогол Евро: вратарь Словакии по-волейбольному отправил мяч в свои ворота

Лучший бомбардир Евро — это по-прежнему автогол.

Словакия в заключительном матче группового этапа Евро-2020 против Испании пропустила чудовищный гол.

Вратарь словаков Дубравка сначала отличился со знаком плюс: взял пенальти после удара Мораты. Испания не забивает пять подряд 11-метровых — это самая долгая серия за всю историю сборной.

А на этом Евро испанцы уже дважды не могут забить с пенальти-отметки. До этого был промах Морено в игре с Польшей. Всего на Евро-2020 не реализовано шесть 11-метровых из 11 назначенных.

Дубравка поддержал и другой тренд этого чемпионата Европы, помимо нереализованных пенальти — это автоголы. На этом Евро уже 7 мячей в свои ворота — это больше, чем на пяти последних турнирах вместе взятых.

7 — Martin Dubravka has scored the seventh own goal of EURO 2020; this is as many own goals as were scored at the 2000 (1), 2004 (2), 2008 (0), 2012 (1) and 2016 (3) editions of the tournament combined. Calamity. #EURO2020 pic.twitter.com/KQTSggN2SP — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2021

К глупой ошибке вратаря привел удар Сарабии: он пробил из-за пределов штрафной, перехватив пас защитника Словакии, но попал в перекладину. Мяч от каркаса завис над воротами и полетел вниз. Дубравка пытался выбить его над перекладиной, но сделал это дико неуклюже. Вратарь правой рукой по-волейбольному подправил его за линию своих ворот. Пока это точно самый глупый автогол Евро-2020.

? Martin D?bravka own goal puts Spain ahead ??#EURO2020 pic.twitter.com/eIx4S6ik8y — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Дубравка — третий вратарь на турнире, забивший в свои ворота. До этого автоголами отметились Щесны и Градецки.

Евро-2020 — уникальный: вратари забивают больше нападающих, пенальти не забивают чаще, чем реализовывают. А ведь на чемпионатах Европы до этого года вообще не было автоголов от вратарей.