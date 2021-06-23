Самый глупый автогол Евро: вратарь Словакии по-волейбольному отправил мяч в свои ворота
Словакия в заключительном матче группового этапа Евро-2020 против Испании пропустила чудовищный гол.
Вратарь словаков Дубравка сначала отличился со знаком плюс: взял пенальти после удара Мораты. Испания не забивает пять подряд 11-метровых — это самая долгая серия за всю историю сборной.
А на этом Евро испанцы уже дважды не могут забить с пенальти-отметки. До этого был промах Морено в игре с Польшей. Всего на Евро-2020 не реализовано шесть 11-метровых из 11 назначенных.
Дубравка поддержал и другой тренд этого чемпионата Европы, помимо нереализованных пенальти — это автоголы. На этом Евро уже 7 мячей в свои ворота — это больше, чем на пяти последних турнирах вместе взятых.
К глупой ошибке вратаря привел удар Сарабии: он пробил из-за пределов штрафной, перехватив пас защитника Словакии, но попал в перекладину. Мяч от каркаса завис над воротами и полетел вниз. Дубравка пытался выбить его над перекладиной, но сделал это дико неуклюже. Вратарь правой рукой по-волейбольному подправил его за линию своих ворот. Пока это точно самый глупый автогол Евро-2020.
Дубравка — третий вратарь на турнире, забивший в свои ворота. До этого автоголами отметились Щесны и Градецки.
Евро-2020 — уникальный: вратари забивают больше нападающих, пенальти не забивают чаще, чем реализовывают. А ведь на чемпионатах Европы до этого года вообще не было автоголов от вратарей.
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