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Самый глупый автогол Евро: вратарь Словакии по-волейбольному отправил мяч в свои ворота

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 20:20
Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка забил мяч в свои ворота в матче против сборной Испании. Фото AFP
Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка забил мяч в свои ворота в матче против сборной Испании. Фото AFP
Теги:
Лучший бомбардир Евро — это по-прежнему автогол.
Словакия — Испания
Голкипер сборной Словакии Мартина Дубравка забил мяч в&nbsp;свои ворота в&nbsp;матче против сборной Испании.На Евро-2020 забито семь автоголов, предыдущий рекорд чемпионата — три

Словакия в заключительном матче группового этапа Евро-2020 против Испании пропустила чудовищный гол.

Вратарь словаков Дубравка сначала отличился со знаком плюс: взял пенальти после удара Мораты. Испания не забивает пять подряд 11-метровых — это самая долгая серия за всю историю сборной.

А на этом Евро испанцы уже дважды не могут забить с пенальти-отметки. До этого был промах Морено в игре с Польшей. Всего на Евро-2020 не реализовано шесть 11-метровых из 11 назначенных.

Дубравка поддержал и другой тренд этого чемпионата Европы, помимо нереализованных пенальти — это автоголы. На этом Евро уже 7 мячей в свои ворота — это больше, чем на пяти последних турнирах вместе взятых.

К глупой ошибке вратаря привел удар Сарабии: он пробил из-за пределов штрафной, перехватив пас защитника Словакии, но попал в перекладину. Мяч от каркаса завис над воротами и полетел вниз. Дубравка пытался выбить его над перекладиной, но сделал это дико неуклюже. Вратарь правой рукой по-волейбольному подправил его за линию своих ворот. Пока это точно самый глупый автогол Евро-2020.

Дубравка — третий вратарь на турнире, забивший в свои ворота. До этого автоголами отметились Щесны и Градецки.

Евро-2020 — уникальный: вратари забивают больше нападающих, пенальти не забивают чаще, чем реализовывают. А ведь на чемпионатах Европы до этого года вообще не было автоголов от вратарей.

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