Форсберг установил рекорд Евро-2020. Но до Кириченко не добрался
Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг открыл счет в матче против Польши через 1 минуту и 22 секунды после стартового свистка. Полузащитник «Лейпцига» вышел на второе место в рейтинге самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы, подвинув своего партнера по клубу датчанина Юссуфа Поульсена.
Рекорд по-прежнему принадлежит россиянину Дмитрию Кириченко, который в 2004 году огорчил греков через 67 секунд после начала матча.
Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы
|
Дата
|
Игрок
|
Команды
|
Стадия
|
Матч
|
Время
|
20.06.2004
|
Дмитрий Кириченко
|
Россия
|
Гр.турнир
|
Греция — 2:1
|
1.07
|
23.06.2021
|
Эмиль Форсберг
|
Швеция
|
Гр.турнир
|
Польша — 1:0*
|
1.22
|
17.06.2021
|
Юссуф Поульсен
|
Дания
|
Гр.турнир
|
Бельгия — 1:2
|
1.39
|
30.06.2016
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
1/8 финала
|
Португалия — 1:1 (пен. — 3:5)
|
1.40
|
26.06.2016
|
Робби Брэди
|
Ирландия
|
1/8 финала
|
Франция — 1:2
|
2.00
|
18.06.1988
|
Сергей Алейников
|
СССР
|
Гр.турнир
|
Англия — 3:1
|
2.07
|
26.06.1996
|
Алан Ширер
|
Англия
|
1/2 финала
|
Германия — 1:1 (пен. — 5:6)
|
2.14
|
12.06.2012
|
Петр Йирачек
|
Чехия
|
Гр.турнир
|
Греция — 2:1
|
2.14
* Матч продолжается.
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