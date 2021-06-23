Форсберг установил рекорд Евро-2020. Но до Кириченко не добрался

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг открыл счет в матче против Польши через 1 минуту и 22 секунды после стартового свистка. Полузащитник «Лейпцига» вышел на второе место в рейтинге самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы, подвинув своего партнера по клубу датчанина Юссуфа Поульсена.

Рекорд по-прежнему принадлежит россиянину Дмитрию Кириченко, который в 2004 году огорчил греков через 67 секунд после начала матча.

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы

Дата Игрок Команды Стадия Матч Время 20.06.2004 Дмитрий Кириченко Россия Гр.турнир Греция — 2:1 1.07 23.06.2021 Эмиль Форсберг Швеция Гр.турнир Польша — 1:0* 1.22 17.06.2021 Юссуф Поульсен Дания Гр.турнир Бельгия — 1:2 1.39 30.06.2016 Роберт Левандовски Польша 1/8 финала Португалия — 1:1 (пен. — 3:5) 1.40 26.06.2016 Робби Брэди Ирландия 1/8 финала Франция — 1:2 2.00 18.06.1988 Сергей Алейников СССР Гр.турнир Англия — 3:1 2.07 26.06.1996 Алан Ширер Англия 1/2 финала Германия — 1:1 (пен. — 5:6) 2.14 12.06.2012 Петр Йирачек Чехия Гр.турнир Греция — 2:1 2.14

* Матч продолжается.