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Форсберг установил рекорд Евро-2020. Но до Кириченко не добрался

19:13
Эмиль Форсберг. Фото AFP
Эмиль Форсберг. Фото AFP
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Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг открыл счет в матче против Польши через 1 минуту и 22 секунды после стартового свистка. Полузащитник «Лейпцига» вышел на второе место в рейтинге самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы, подвинув своего партнера по клубу датчанина Юссуфа Поульсена.

Рекорд по-прежнему принадлежит россиянину Дмитрию Кириченко, который в 2004 году огорчил греков через 67 секунд после начала матча.

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы

Дата

Игрок

Команды

Стадия

Матч

Время

20.06.2004

Дмитрий Кириченко

Россия

Гр.турнир

Греция — 2:1

1.07

23.06.2021

Эмиль Форсберг

Швеция

Гр.турнир

Польша — 1:0*

1.22

17.06.2021

Юссуф Поульсен

Дания

Гр.турнир

Бельгия — 1:2

1.39

30.06.2016

Роберт Левандовски

Польша

1/8 финала

Португалия — 1:1 (пен. — 3:5)

1.40

26.06.2016

Робби Брэди

Ирландия

1/8 финала

Франция — 1:2

2.00

18.06.1988

Сергей Алейников

СССР

Гр.турнир

Англия — 3:1

2.07

26.06.1996

Алан Ширер

Англия

1/2 финала

Германия — 1:1 (пен. — 5:6)

2.14

12.06.2012

Петр Йирачек

Чехия

Гр.турнир

Греция — 2:1

2.14

* Матч продолжается.

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