Левандовски побил личный рекорд, обогнал Мюллера, но Польше это не помогло

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски оформил дубль в матче против Швеции (2:3) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных.

Нападающий «Баварии», забивший 69 голов, обогнал немца Герда Мюллера и ирландца Робби Кина. Но продолжить движение к тройке Левандовски на Евро-2020 не сможет, так как его усилий для выхода поляков из группы не хватило.

Рекорд Европы принадлежит Криштиану Роналду, который в ближайшее время может обогнать мирового рекордсмена Али Даеи, огорчившего соперников сборной Ирана 109 раз.

Лучшие бомбардиры европейских сборных

Игрок Сборная Годы Матчи Голы Криштиану Роналду Португалия 2003-н.в. 177 107 Ференц Пушкаш Венгрия, Испания 1945-1956, 1961-1962 89 84 Шандор Кочиш Венгрия 1948-1956 68 75 Мирослав Клозе Германия 2001-2014 137 71 Роберт Левандовски Польша 2008-н.в. 122 69 Герд Мюллер ФРГ 1966-1974 62 68 Робби Кин Ирландия 1998-2016 146 68 Ромелу Лукаку Бельгия 2010-н.в. 96 63 Златан Ибрагимович Швеция 2001-2021 118 62 Давид Вилья Испания 2005-2017 98 59 Эдин Джеко Босния 2007-н.в. 114 59

Левандовски забил три из четырех польских голов на Евро-2020 и впервые в карьере оформил дубль в матче крупного турнира. До игры со шведами он отметился всего тремя мячами в 13 встречах, по разу огорчив греков, португальцев и испанцев. Сборная Польши впервые забила два гола в матче с участием Роберта. Ранее поляки добились трех минимальных побед при шести ничьих и четырех неудачах.

Матчи Роберта Левандовски на крупных турнирах

Дата Турнир Стадия Матч Голы 08.06.2012 ЧЕ Гр.турнир Греция — 1:1 1 12.06.2012 ЧЕ Гр.турнир Россия — 1:1 - 16.06.2012 ЧЕ Гр.турнир Чехия — 0:1 - 12.06.2016 ЧЕ Гр.турнир Сев.Ирландия — 1:0 - 16.06.2016 ЧЕ Гр.турнир Германия — 0:0 - 21.06.2016 ЧЕ Гр.турнир Украина — 1:0 - 25.06.2016 ЧЕ 1/8 финала Швейцария — 1:1 (пен. — 5:4) - 30.06.2016 ЧЕ 1/4 финала Португалия — 1:1 (пен. — 3:5). 1 19.06.2018 ЧМ Гр.турнир Сенегал — 1:2 - 24.06.2018 ЧМ Гр.турнир Колумбия — 0:3 - 28.06.2018 ЧМ Гр.турнир Япония — 1:0 - 14.06.2021 ЧЕ Гр.турнир Словакия — 1:2 - 19.06.2021 ЧЕ Гр.турнир Испания — 1:1 1 23.06.2021 ЧЕ Гр.турнир Швеция — 2:3 2

Итого: +3=6-5, 5 голов