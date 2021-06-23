Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Левандовски побил личный рекорд, обогнал Мюллера, но Польше это не помогло

21:18
Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP
Теги:

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски оформил дубль в матче против Швеции (2:3) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных.

Нападающий «Баварии», забивший 69 голов, обогнал немца Герда Мюллера и ирландца Робби Кина. Но продолжить движение к тройке Левандовски на Евро-2020 не сможет, так как его усилий для выхода поляков из группы не хватило.

Рекорд Европы принадлежит Криштиану Роналду, который в ближайшее время может обогнать мирового рекордсмена Али Даеи, огорчившего соперников сборной Ирана 109 раз.

Лучшие бомбардиры европейских сборных

Игрок

Сборная

Годы

Матчи

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

2003-н.в.

177

107

Ференц Пушкаш

Венгрия, Испания

1945-1956, 1961-1962

89

84

Шандор Кочиш

Венгрия

1948-1956

68

75

Мирослав Клозе

Германия

2001-2014

137

71

Роберт Левандовски

Польша

2008-н.в.

122

69

Герд Мюллер

ФРГ

1966-1974

62

68

Робби Кин

Ирландия

1998-2016

146

68

Ромелу Лукаку

Бельгия

2010-н.в.

96

63

Златан Ибрагимович

Швеция

2001-2021

118

62

Давид Вилья

Испания

2005-2017

98

59

Эдин Джеко

Босния

2007-н.в.

114

59

Левандовски забил три из четырех польских голов на Евро-2020 и впервые в карьере оформил дубль в матче крупного турнира. До игры со шведами он отметился всего тремя мячами в 13 встречах, по разу огорчив греков, португальцев и испанцев. Сборная Польши впервые забила два гола в матче с участием Роберта. Ранее поляки добились трех минимальных побед при шести ничьих и четырех неудачах.

Матчи Роберта Левандовски на крупных турнирах

Дата

Турнир

Стадия

Матч

Голы

08.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Греция — 1:1

1

12.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Россия — 1:1

-

16.06.2012

ЧЕ

Гр.турнир

Чехия — 0:1

-

12.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Сев.Ирландия — 1:0

-

16.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Германия — 0:0

-

21.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Украина — 1:0

-

25.06.2016

ЧЕ

1/8 финала

Швейцария — 1:1 (пен. — 5:4)

-

30.06.2016

ЧЕ

1/4 финала

Португалия — 1:1 (пен. — 3:5).

1

19.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Сенегал — 1:2

-

24.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Колумбия — 0:3

-

28.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Япония — 1:0

-

14.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Словакия — 1:2

-

19.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Испания — 1:1

1

23.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Швеция — 2:3

2

Итого: +3=6-5, 5 голов

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5550
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020
Как Клубничная Луна повлияет на все знаки зодиака
Су-24 использовал четыре авиабомбы для остановки британского эсминца
Ефремов попросил о снисхождении из-за психического расстройства

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи