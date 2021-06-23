Стали известны потенциальные соперники Украины по 1/8 финала чемпионата Европы
Поражения Польши от Швеции (2:3) и Словакии от Испании (0:5) в группе Е чемпионата Европы по футболы привели к тому, что текущий рейтинг сборных, занявших третьи места, выглядит так:
1. Группа D — Чехия — 4 очка, разность мячей — 3-2
2. Группа А — Швейцария — 4 очка, 4-5
3. Группа С — Украина — 3 очка, 4-5
4. Группа В — Финляндия, 3 очка, 1-3
5. Группа Е — Словакия, 3 очка, 2-7
Благодаря неудаче словаков Украина обеспечила себе место в плей-офф. Сама словацкая сборная лишилась шансов попасть в 1/8 финала. Соперник украинцев формально еще не определен, но, скорее всего, им станет Швеция — победитель группы Е.
Альтернатива возможна лишь в том случае, если третья сборная из группы F окажется ниже Финляндии. Это малореально: для этого либо португальцам надо проиграть в четыре мяча французам (при невыигрыше Венгрии у Германии), либо самим немцам уступить в четыре мяча (при поражении португальцев).
При таком раскладе Украина сыграет в плей-офф с Францией.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю