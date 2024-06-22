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«Рубин» накажет и оштрафует своего лучшего бомбардира. Даку оскорбил македонцев на Евро

«Рубин» оштрафует и накажет Даку за оскорбительную кричалку на Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
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Мирлинд Даку (справа).
Фото Global Look Press
«Будут применены дисциплинарные и финансовые санкции».

Что случилось

В пятницу вечером «Рубин» сделал официальное заявление по ситуации вокруг своего нападающего Мирлинда Даку, который сейчас играет на чемпионате Европы в составе сборной Албании.

Полностью текст сообщения на сайте казанцев выглядит так:

«Нападающий Мирлинд Даку после матча Евро-2024 за национальную сборную Албании против Хорватии позволил себе оскорбительные выкрики.

Наш клуб осознает ответственность за случившееся. ФК «Рубин» представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве.

По возвращении в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов».

 
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О чем речь

Инцидент, о котором сказано в заявлении «Рубина», произошел после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании. Даку в той игре вышел на поле на 83-й минуте, а после финального свистка вместе с партнерами по команде отправился к одной из трибун благодарить болельщиков за поддержку. Албанские фанаты в это время скандировали различные кричалки, в том числе оскорбительные. В один момент у Даку в руках оказался мегафон, в который он выкрикнул: «*** македонцев». Эти слова подхватили албанские болельщики и продолжили оскорблять другие нации, в том числе сербов. Видео с Даку было распространено в соцсетях.

Вскоре после этого Футбольная федерация Северной Македонии направила в УЕФА письмо с призывом наказать нападающего за разжигание розни и принять дисциплинарные меры. А агент Даку Харис Факич поспешил оправдать своего клиента: «Из-за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон. Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого-то оскорбил».

Мирлинд Даку в матче с Хорватией.
Фото AFP

Какой была реакция УЕФА

Европейский футбольный союз на следующий день открыл дисциплинарное дело в отношении форварда «Рубина». На сайте УЕФА появилось заявление, в котором указано, что «открыто расследование в связи с предполагаемым ненадлежащим поведением игрока сборной Албании Мирлинда Даку».

Что сказал Даку

Спустя сутки после матча сам нападающий опубликовал в своих соцсетях сообщение, в котором принес извинения: «Прощение — это по-мужски, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность сделать это — ради всех, кто был обижен».

Кроме того, высказался и отец Мирлинда — Фехми. В интервью Sport24 он сказал: «Как пишут СМИ — мой сын не говорил такие вещи. Просто Мирлинд эмоциональный и взрывной. Он сделал это ненамеренно и уже попросил прощения у тех, кому больно за это. 100% неправильно призывать убивать сербов! Просто сын пытался сказать «женщина легкого поведения», но не сказал этого полностью».

 
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Когда он вернется в «Рубин»

Сборная Албании продолжает выступать на Евро и все еще имеет теоретические шансы на выход в плей-офф — для этого ей как минимум нужно побеждать Испанию в финальный день группового этапа. Скорее всего, по окончании чемпионата Даку клубом будет предоставлен отпуск, после которого он приступит к тренировкам с «Рубином». Старт чемпионата намечен на середину июля.

Неизвестно, какие конкретно санкции будут применены к Даку, но в заявлении сказано и о финансовых, а это означает, что футболист будет оштрафован.

Добавим, что в составе «Рубина» числятся трое сербских футболистов — Урош Дрезгич, Богдан Йочич и Никола Чумич.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
Чемпионат Европы по футболу
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