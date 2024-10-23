«Теннис этого не переживет». ВАДА не собирается аннулировать результаты Синнера из-за допинга

Первой ракетке мира грозит максимум два года дисквалификации в очень щадящем режиме.

Всемирное антидопинговое агентство уточнило свои требования по пересмотру дела лидера рейтинга ATP Янника Синнера. Борцы с допингом, оспаривающие оправдание 23-летнего итальянца за «непредумышленное заражение клостеболом», требуют дисквалифицировать звезду тенниса на срок от года до двух лет без аннулирования его результатов с 10 марта, когда спортсмен сдал первый положительный тест. Такой подход на фоне четырехлетнего бана российской фигуристки Камилы Валиевой с аннулированием всех титулов за полтора года вызывает вопросы по поводу равенства спортсменов перед антидопинговыми законами. Синнер при жестком подходе теоретически мог бы потерять пять трофеев и около 10 миллионов долларов.

Первые ракетки мира вне подозрений?

«Борцы с допингом показали в прошлом, что они не боятся наказывать игроков с низким рейтингом и выбрасывать их из игры. Но я не знаю, переживает ли теннис дисквалификацию первой ракетки АТР-тура?» — задался вопросом в своем блоге легендарный американский ветеран Джимми Коннорс. Действительно, в прошлом в антидопинговые жернова попадали суперзвезды тенниса (Мария Шарапова, Мартина Хингис, Симона Халеп, Гильермо Каньяс, Сара Эррани), но никогда — действующая первая ракетка мира. По зубам ли ВАДА такая крупная рыба? Ведь в прошлом борцы за чистый спорт уже поступались принципами, когда речь шла о миллионах долларов — например, в случае с боксером Тайсоном Фьюри или бойцом ММА Джоном Джонсом.

Словно отвечая на этот вопрос, на прошлой неделе ВАДА сделало уточнение по поводу своей апелляции в Спортивный арбитраж по делу Синнера. В конце сентября Всемирное агентство обжаловало вердикт теннисного трибунала, констатировавшего «отсутствие вины или халатности» Янника в ситуации с «заражением допингом» во время массажа от заживляющего крема трофодермина. «Мы требуем для Синнера отстранения на срок от одного до двух лет, — говорится в заявлении борцов за чистый спорт. — ВАДА не настаивает на аннулировании каких-либо результатов, за исключением тех, которые уже были определены трибуналом первой инстанции».

Напомню, что теннисный трибунал аннулировал результаты Янника на турнире в Индиан-Уэллсе, в ходе которого и была сдана злополучная проба на клостебол. Однако недоумение вызывает не сам факт оправдания и просто смешное наказание, а то, как развивалась ситуация после получения положительного теста. Ведь любой другой спортсмен получил бы отстранение до окончания следствия, которое растянулось бы минимум на несколько месяцев. Адвокаты же Синнера добились возвращения своего клиента на корт буквально за несколько дней, представив замысловатую версию «заражения», которая с ходу была признана судьями заслуживающей доверия.

Теннисист Янник Синнер. Фото Reuters

Подозрительная оперативность

Согласно версии, которая была представлена публике, Синнер — жертва череды нелепых случайностей. Его физиотерапевт Джакомо Нальди порезал мизинец левой руки, состригая мозоли с ноги теннисиста. Рану лечили трофодермином, который тренер по физподготовке Умберто Феррара купил в аптеке в Болонье и зачем-то привез в США на турнир в Индиан-Уэллсе. Нальди делал своему подопечному массаж без перчаток, в результате чего стероид из мази попал в организм спортсмена трансдермальным способом. «Заражению» способствовал тот факт, что Янник страдает хроническим дерматитом кожи, который при расчесывании может вызывать язвы.

Феррару и Нальди в итоге уволили, а Синнера признали невинной жертвой безответственных специалистов. Конечно, после недавних чудесных историй с «заражением допингом» удивляться чему-либо очень сложно. Судьи соглашались с тем, что запрещенка проникала в организмы спортсменов через «обмен жидкостями во время секса», от домашних животных, от предметов общего пользования (полотенец и кухонных приборов) и даже от одежды. Однако в деле итальянца есть и другие странности. На них в интервью немецким СМИ обратил внимание известный фармаколог и специалист по борьбе с допингом Фриц Цергель.

Известно, что клостебол найден в двух пробах Синнера, взятых в Индиан-Уэллсе 10 и 18 марта. Зачем игрока тестировали дважды в такой короткий промежуток — загадка. Логично предположить, что первый тест вызвал сомнения в своей достоверности, так что его решили взять по новой. Однако при существующих процедурах это практически нереально. Анализ обычно занимает до трех недель, а с учетом того, что проба анонимная, отреагировать в течение восьми дней практически нереально. Это заставляет Цергеля подозревать, что Янника проверяли с нарушением регламентов ВАДА.

Фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Снова двойные стандарты?

В данный момент неизвестна ни лаборатория, поймавшая звезду тенниса (в США аккредитованных ВАДА лабораторий всего две — в Лос-Анджелесе и Солт-Лейк-Сити), ни то, было ли поставлено в известность Всемирное агентство сразу после начала скандала. А если поставлено — почему оно не вмешалось на этапе слушаний в теннисном трибунале и не настояло на временном отстранении Синнера? Также непонятно, сохранились ли сами пробы, которые перед заседанием в CAS было бы неплохо перепроверить? Возможно, эти вопросы будут уточнены во время слушаний в арбитраже, но пока остается только пожимать плечами.

Проблема всей нынешней системы антидопинга в том, что наказание или оправдание за нарушение превращается в настоящую рулетку. Нулевая прозрачность в расследованиях, нарочитая наукообразность и непоследовательность решений позволяют оправдать абсолютно любой самый скандальный вердикт, который невозможно прогнозировать. Лично я пишу о допинге более двадцати лет, перед моими глазами прошла почти вся история ВАДА — тысячи разных дел. Но я решительно не понимаю, в чем причина такой разницы в подходах к делам Синнера и Валиевой. Если, конечно, не брать в расчет уровень гонораров адвокатов этих двух спортсменов.

Почему за «заражение» Камилы ВАДА требовало четыре года наказания, а за аналогичный инцидент с Янником — «от года»? Почему в случае с россиянкой требовалось аннулировать все ее результаты (в том числе показанные до информирования о положительным результате на допинг), а Синнеру готовы простить его триумфы под стероидами? Если не брать совсем уж политизированную версию о том, что в «деле Валиевой» был особый подход к России и интерес американской стороны в перераспределении золотых наград за командник Пекина-2022, то лично у меня только одно разумное объяснение.

Дело Синнера очень важно для ВАДА — агентство не может позволить себе проиграть его вдрызг. С другой стороны — если по инициативе агентства самого талантливого теннисиста современности упакуют на четыре года, да еще при этом пересмотрят итоги турнира «Большого шлема», антидопинговых чиновников сотрут в порошок болельщики и СМИ. В итоге агентство вынуждено балансировать, запрашивая минимально возможные наказания. И если суд признает вину итальянца, Синнер получит шесть-девять месяцев отстранения, что в его возрасте совершенно не критично. Вот только какое все это имеет отношение к справедливости и отсутствию двойных стандартов в допинговых делах?