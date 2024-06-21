Нападающий «Рубина» Даку извинился за свое поведение после матча Евро-2024

Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку извинился за свое поведение после матча 2-го тура Евро-2024 против Хорватии (2:2). После игры он выкрикивал оскорбительные кричалки в адрес соперников.

«Всем привет. Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто поддерживает нас в хорошие и трудные моменты на Евро-2024. Как и у любого футболиста, бывают моменты, когда эмоции переходят на другой уровень, трудно описать чувства от игры за эту сборную, за этих замечательных болельщиков, которые дарят нам безграничную любовь, как она есть и наш девиз: «Любите Албанию без границ».

Если кого-то обидел после матча с Хорватией, то это потому, что влияние от игры взяло свое. Я продолжаю работать вместе с командой над нашими мечтами. Прощать — это мужественно, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность поступить так по отношению ко всем тем, кому причинили боль», — написал Даку в социальной сети.

В «Рубине» не поддержали поведение Даку после матча чемпионата Европы. 26-летний футболист выступает за казанскую команду с июля 2023 года.