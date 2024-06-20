УЕФА начал расследование против форварда сборной Албании Даку за поведение на Евро-2024

УЕФА начал расследование в отношении нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку из-за его ненадлежащего поведения после матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Хорватией (2:2), сообщает пресс-служба организации.

По окончании встречи с хорватами футболист заряжал кричалку: «(Использовано нецензурное слово) македонцев! (Использовано нецензурное слово) сербов!».

После этого Северомакедонская федерация футбола направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать Даку. Сообщалось, что игрок может быть дисквалифицирован с турнира.

В «Рубине» не поддержали поведение Даку после матча чемпионата Европы. 26-летний футболист выступает за казанскую команду с июля 2023 года.