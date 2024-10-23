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«Краснодар» проиграл «Пари НН» и вылетел в путь регионов Кубка России

Алина Савинова
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Федор Смолов (слева) и Свен Карич (справа).
Фото ФК «Краснодар»

«Пари НН» обыграл «Краснодар» в матче 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 2:1.

Первый гол на 61-й минуте игры забил полузащитник нижегородской команды Валерий Царукян. На 89-й минуте Олакунле Олусегун сравнял счет. В добавленное время Свен Карич снова вывел нижегородцев вперед.

«Краснодар» с 9 очками занял третье место в таблице группы С, уступив расположившемуся на второй позиции «Ахмату» (9) по дополнительным показателям. Таким образом, в 1/4 финала Пути РПЛ с «Зенитом» сыграют грозненцы, а «быки» вылетели в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.

«Пари НН» (4) стал четвертым в квартете и завершил выступление в турнире.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
23 окт, 21:15. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Пари Нижний Новгород
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
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