«Краснодар» проиграл «Пари НН» и вылетел в путь регионов Кубка России

«Пари НН» обыграл «Краснодар» в матче 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 2:1.

Первый гол на 61-й минуте игры забил полузащитник нижегородской команды Валерий Царукян. На 89-й минуте Олакунле Олусегун сравнял счет. В добавленное время Свен Карич снова вывел нижегородцев вперед.

«Краснодар» с 9 очками занял третье место в таблице группы С, уступив расположившемуся на второй позиции «Ахмату» (9) по дополнительным показателям. Таким образом, в 1/4 финала Пути РПЛ с «Зенитом» сыграют грозненцы, а «быки» вылетели в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.

«Пари НН» (4) стал четвертым в квартете и завершил выступление в турнире.