Кроос высмеял УЕФА после признания ошибки с пенальти на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос отреагировал на признание судейским комитетом УЕФА ошибки судьи в эпизоде с неназначенным пенальти в четвертьфинальном матче Евро-2024 между Германией и Испанией (1:2 д.в.).

В добавленное время встречи мяч в штрафной попал в руку защитника испанцев Марка Кукурельи, однако судья Энтони Тэйлор не стал ставить одиннадцатиметровый удар. 23 сентября в УЕФА признали, что Тэйлор ошибся в этом эпизоде.

«Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что это была рука, хотя почти все сделали это за секунду. Это меня очень успокаивает. Могу ли я теперь называть себя чемпионом Европы, раз они официально это подтвердили? Я так не думаю», — приводит слова Крооса 90min.