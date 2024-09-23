Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:07

Николаев прокомментировал информацию о признании ошибочным решение не ставить пенальти на Кукурелье

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» информацию об ошибочном решении арбитра Энтони Тейлора не ставить 11-метровый удар в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Германии.

Ранее издание Relevo сообщило, что по рекомендациям УЕФА судьи будут давать фол за каждую руку, не прижатую к телу при попадании в нее мяча в штрафной площадке. По информации источника, именно такое указание пришло всем европейским судьям с началом нового сезона еврокубков. Ярким резонансным событием, повлиявшим на резкое изменение трактовок, является попадание мяча в руку Кукурелье во время последнего Евро, оставшееся безнаказанным.

«Для многих этот момент очевиден — надо назначать 11-метровый удар. Сейчас очень много трактовок, не только болельщики, но и специалисты не понимают, когда наказуемая рука, а когда нет. На мой взгляд, чем проще, тем лучше. Хорошо, что признали тот факт, что такая рука должна быть наказуемой. Почему решили так поздно? Лучше поздно, чем никогда», — сказал Николаев «СЭ».

На 106-й минуте матча Испания — Германия (2:1) судья Энтони Тэйлор принял решение не наказывать испанцев 11-метровым ударом за попадание мяча в руку защитника Марка Кукурельи. В конце второго дополнительного тайма команда Испании победила благодаря голу полузащитника Микеля Мерино.

(Александр Абустин)

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Алексей Николаев
Чемпионат Европы по футболу
Читайте также
На матче Миранчука в США вывесили флаг России
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Звезду «Зенита» Глушенкова подозревают в лудомании. Чем опасна болезнь
Советский футболист и тренер Виктор Ноздрин умер на поле во время матча
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости