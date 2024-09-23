Николаев прокомментировал информацию о признании ошибочным решение не ставить пенальти на Кукурелье

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» информацию об ошибочном решении арбитра Энтони Тейлора не ставить 11-метровый удар в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Германии.

Ранее издание Relevo сообщило, что по рекомендациям УЕФА судьи будут давать фол за каждую руку, не прижатую к телу при попадании в нее мяча в штрафной площадке. По информации источника, именно такое указание пришло всем европейским судьям с началом нового сезона еврокубков. Ярким резонансным событием, повлиявшим на резкое изменение трактовок, является попадание мяча в руку Кукурелье во время последнего Евро, оставшееся безнаказанным.

«Для многих этот момент очевиден — надо назначать 11-метровый удар. Сейчас очень много трактовок, не только болельщики, но и специалисты не понимают, когда наказуемая рука, а когда нет. На мой взгляд, чем проще, тем лучше. Хорошо, что признали тот факт, что такая рука должна быть наказуемой. Почему решили так поздно? Лучше поздно, чем никогда», — сказал Николаев «СЭ».

На 106-й минуте матча Испания — Германия (2:1) судья Энтони Тэйлор принял решение не наказывать испанцев 11-метровым ударом за попадание мяча в руку защитника Марка Кукурельи. В конце второго дополнительного тайма команда Испании победила благодаря голу полузащитника Микеля Мерино.

(Александр Абустин)