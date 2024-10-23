Рудковская ответила журналисту «СЭ» Кузнецову: «Дима, в чужом бельишке вас научили рыться не мы, ок?»

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко», известный продюсер Яна Рудковская ответила журналисту «Спорт-Экспресса» Дмитрию Кузнецову после публикации информации о том, что у двух фигуристок академии Александры Игнатовой и Софьи Муравьевой разлад в личных отношениях.

— Интересно, конечно, когда «без меня меня женили», поругали, разлюбили, домыслили и, как обычно, сунули свой нос не в свой вопрос. Однако, казалось бы, Дмитрий (Кузнецов — журналист «Спорт-Экспресса». — Прим. «СЭ») — хайпожор (это он сам себя так величает), Вы пишете, что с приходом «Ангелов Плющенко» ветер подул в другую сторону — прямо-таки ветер перемен.

И именно этот ветер помог не стухнуть и активизировал интерес в медиаполе и у поклонников к фигурному катанию. Версия, конечно же, интересная, а теперь внимание, вопрос! Представьте, что, если бы клуба «Ангелов Плющенко», которому исполняется скоро 8 лет, не существовало? Что бы Ваш честной народ журналистов делал? О чем писал? Кому бы кости перемывал 24/7? Увы, не знаю.

Наконец-то, друг мой, Дмитрий, Вы начали осознавать, что в этой конкуренции есть тот спецэффект, который в свое время приковывал внимание к телевизорам наших мам и пап, бабушек и дедушек! Эффект Плющенко — Ягудин, противостояние, которому уже как четверть века скоро, а его все помнят. До сих пор.

К моему большому сожалению, заголовки «Вашего Брата» нынче (уж лет как 5) пестрят только так: «Ангелы Плющенко» — «Тим Тутберидзе» (я, кстати, на месте других штабов бы обиделась). Понимаю, нынче в заголовках только те, кто собирает трафик. Сложно с этим не согласиться, правда, Дима? Это же ты первый рванул и взял интервью у Парсеговой, глядишь, без тебя она не наговорила бы на 1,9 млн?

Только не надо писать, что рыться в чужом бельишке «Вашу гвардию» научила Академия «Ангелы Плющенко», ок? Мы сидим и точно никого не трогаем, инсайды не сливаем, из пустого в порожнее не переливаем.

Да, Дима, в этой системе мы, увы, «белые вороны», так как конверты с родителей мы не берем, у нас все официально. Через кассу. Мы — частные . Свои вкладываем — свои и получаем!

И, видимо, да, у нас свой путь в грязных водах спорта, а тебе ли не знать, Дима, сколько там хейта и зависти, несправедливости и порой горькой обиды за тех, кто лишен возможности соревноваться на международной арене, а их и тут прижимают и вырезают, например, из эфира федерального канала (который единственный показывает фигурное катание) без объяснения причины.

Обидно, досадно, но не ЛАДНО, Дима! Мы будем всегда отстаивать и защищать своих спортсменов! Всегда и везде! Нравится это кому-то или нет. Потому что сила — она в правде, Дима, как жаль, что Вы все до сих пор этого не поняли! Только в ПРАВДЕ!!! — написала Рудковская в своем Telegram-канале.