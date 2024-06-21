«Рубин» оштрафует и накажет албанца Даку за оскорбительную кричалку на Евро-2024

«Рубин» сделал заявление по поводу инцидента с нападающим Мирлиндом Даку, представляющим сборную Албании на чемпионате Европы по футболу.

После матча против сборной Хорватии (2:2) во втором туре группового турнира Евро-2024 Даку зарядил оскорбительную кричалку про Сербию и Северную Македонию. Позже Северомакедонская федерация футбола направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать игрока.

«Наш клуб осознает ответственность за случившееся. ФК «Рубин» представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве. По возвращении в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции», — говорится в заявлении казанской команды.

Также отмечается, что с игроками «Рубина» будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что Даку дисквалифицируют на несколько матчей из-за его поведения на Евро-2024. 26-летний футболист выступает за казанскую команду с июля 2023-го, а за сборную Албании — с сентября того же года.