Сербия может сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию

За такое нужно наказывать.

Евро в Германии проходит более-менее мирно — новостей о столкновениях болельщиков или другом негативе мало. Но совсем без них обходиться не получается — и почти всегда, когда новости о конфликтах появляются, в качестве жертв в них фигурируют сербы. Кажется, именно Сербия — одна из самых пострадавших стран — участниц чемпионата Европы.

Например, первая крупная драка на Евро произошла накануне матча Сербия — Англия, и да — пострадали болельщики первых. Балканцы достаточно мирно отдыхали в ресторане, когда на них налетела толпа англичан и албанцев — в итоге задержанными оказались несколько сербов, а большинству нападавших удалось скрыться.

Еще больше неприятных моментов стало всплывать по мере приближения матча Хорватия — Албания. Балканские соседи, оказавшись в одном городе, начали «брататься» — вместе распивать спиртные напитки и петь антисербские песни на фоне общей нелюбви к «белым орлам». В день игры появилось много видео, на которых хорваты и албанцы замечательно отдыхают.

Но отвратительнее всего это «братание» выглядело на игре. Если лозунг «Косово — это Албания» на растяжке еще можно трактовать как обычное политическое баловство, то скандирование на стадионе речевки «Убить сербов» — уже за гранью.

Так посчитали и в Федерации футбола Сербии и пригрозили покинуть Евро, если УЕФА не примет меры. «То, что произошло — это скандал, и мы будем просить УЕФА о санкциях, даже ценой отказа от соревнований», — заявил прессе генеральный секретарь Федерации Йован Сурбатович.

Болельщики сборной Хорватии. Фото AFP

«Мы уверены, что они будут наказаны, ведь в УЕФА уже отреагировали на наш призыв снять с чемпионата так называемого «журналиста» из Албании. Попросим УЕФА наказать федерации обеих сборных. Не хотим в этом участвовать, но, если УЕФА не накажет их, мы подумаем, как поступить дальше.

Ранее наказывали нас, а ведь наши болельщики вели себя гораздо лучше, чем другие. Один фанат был оштрафован за расистские оскорбления, и мы не хотим, чтобы это приписывали другим. Мы, сербы, джентльмены, и у нас открытое сердце, поэтому я призываю болельщиков и далее оставаться добропорядочными людьми», — добавил генсек.

Примечательно, что на той самой игре отличились со знаком минус не только фанаты, но и не чужой нам Мирлинд Даку — албанский нападающий «Рубина» дебютировал на Евро как раз в игре с хорватами. А после матча пошел к болельщикам, взял в руки мегафон и проскандировал: «***** македонцев! ***** сербов!» — трибуны поддержали заряд. Теперь Даку тоже грозит дисквалификация — на него пожаловались македонцы.

Ранее Сербия сама получала штраф в 10 тысяч евро от УЕФА за баннер про Косово (по жалобе Федерации Косово, кстати) и еще 4,5 тысячи евро — за бросание посторонних предметов на поле.

Албанию тоже наказывали, и даже жестче — совокупно «орлы» заплатили 37,5 тысячи евро за файеры, выход посторонних на поле, недопустимые баннеры и нецензурные скандирования. Полный набор. Вероятно, скоро получат еще большее наказание.