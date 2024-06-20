Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Скандалы

Сегодня, 13:20

Сербия может сняться с Евро! Причина — ужасные кричалки хорватов и албанцев

Сербия может сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сербия может сняться с Евро из-за кричалок болельщиков Алании и Хорватии.
Фото AFP
За такое нужно наказывать.

Евро в Германии проходит более-менее мирно — новостей о столкновениях болельщиков или другом негативе мало. Но совсем без них обходиться не получается — и почти всегда, когда новости о конфликтах появляются, в качестве жертв в них фигурируют сербы. Кажется, именно Сербия — одна из самых пострадавших стран — участниц чемпионата Европы.

Например, первая крупная драка на Евро произошла накануне матча Сербия — Англия, и да — пострадали болельщики первых. Балканцы достаточно мирно отдыхали в ресторане, когда на них налетела толпа англичан и албанцев — в итоге задержанными оказались несколько сербов, а большинству нападавших удалось скрыться.

 
Немецкая полиция оцепила бары в&nbsp;Гельзенкирхене. Албанцы подрались с сербами на Евро. Немецкая полиция оцепила все бары. Подробности

Еще больше неприятных моментов стало всплывать по мере приближения матча Хорватия — Албания. Балканские соседи, оказавшись в одном городе, начали «брататься» — вместе распивать спиртные напитки и петь антисербские песни на фоне общей нелюбви к «белым орлам». В день игры появилось много видео, на которых хорваты и албанцы замечательно отдыхают.

Но отвратительнее всего это «братание» выглядело на игре. Если лозунг «Косово — это Албания» на растяжке еще можно трактовать как обычное политическое баловство, то скандирование на стадионе речевки «Убить сербов» — уже за гранью.

Так посчитали и в Федерации футбола Сербии и пригрозили покинуть Евро, если УЕФА не примет меры. «То, что произошло — это скандал, и мы будем просить УЕФА о санкциях, даже ценой отказа от соревнований», — заявил прессе генеральный секретарь Федерации Йован Сурбатович.

Болельщики сборной Хорватии
Болельщики сборной Хорватии.
Фото AFP

«Мы уверены, что они будут наказаны, ведь в УЕФА уже отреагировали на наш призыв снять с чемпионата так называемого «журналиста» из Албании. Попросим УЕФА наказать федерации обеих сборных. Не хотим в этом участвовать, но, если УЕФА не накажет их, мы подумаем, как поступить дальше.

Ранее наказывали нас, а ведь наши болельщики вели себя гораздо лучше, чем другие. Один фанат был оштрафован за расистские оскорбления, и мы не хотим, чтобы это приписывали другим. Мы, сербы, джентльмены, и у нас открытое сердце, поэтому я призываю болельщиков и далее оставаться добропорядочными людьми», — добавил генсек.

Примечательно, что на той самой игре отличились со знаком минус не только фанаты, но и не чужой нам Мирлинд Даку — албанский нападающий «Рубина» дебютировал на Евро как раз в игре с хорватами. А после матча пошел к болельщикам, взял в руки мегафон и проскандировал: «***** македонцев! ***** сербов!» — трибуны поддержали заряд. Теперь Даку тоже грозит дисквалификация — на него пожаловались македонцы.

 
Болельщики сборной Нидерландов на&nbsp;матче Евро-2024. Шотландские трамвайчики, «оранжевый прилив» и политика. Как ведут себя фанаты на Евро?

Ранее Сербия сама получала штраф в 10 тысяч евро от УЕФА за баннер про Косово (по жалобе Федерации Косово, кстати) и еще 4,5 тысячи евро — за бросание посторонних предметов на поле.

Албанию тоже наказывали, и даже жестче — совокупно «орлы» заплатили 37,5 тысячи евро за файеры, выход посторонних на поле, недопустимые баннеры и нецензурные скандирования. Полный набор. Вероятно, скоро получат еще большее наказание.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Мирлинд Даку
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
8
13
Читайте также
Фанаты устроили несколько драк на Евро-2024 в Германии
Сербия может сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию
AFP сообщило о более 1 тыс. погибших во время хаджа в Саудовской Аравии
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Непрямое сообщение: оружие из Южной Кореи может попасть на Украину
Карта спецоперации на Украине 20 июня
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Газзаев рассказал, что думает об отсутствии сборной России на Евро-2024
«Я зверски устал от травм и болезней, но Бог не оставляет меня в беде». Шедевр Баджо нокаутировал Испанию на ЧМ-1994
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов — о 1-м туре Евро: «Англия очень разочаровала — ожидал от нее большего»
Испания — Италия: статистика матчей и результаты личных встреч
Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, что следит за Евро-2024
Испания — Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду пробирался через кусты ради автографа фанату. Тот превратил роспись в татуировку

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости