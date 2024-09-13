Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Бабаев — о подписании Гуарирапы: «Мы довольны, что клубу удалось взять его в аренду»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии «СЭ» оценил подписание нападающего Сауля Гуарирапы.

12 сентября клуб объявил о переходе 21-летнего венесуэльца на правах аренды из «Сочи».

«Мы довольны, что клубу удалось взять в аренду Сауля. Работа спортивного блока была заточена под усиление конкуренции на позиции центрального нападающего, о которой просил тренерский штаб. Учитывая наши ограниченные финансовые возможности, нам удалось на очень выгодных условиях подписать контракт с футболистом, адаптированным к лиге и успевшим весной очень здорово проявить себя», — сказал Бабаев «СЭ».

В арендном соглашении указан пункт, согласно которому армейцы могут выкупить контракт форварда.

«Сочи» в январе арендовал Гуарирапу у венесуэльского «Каракаса», летом российский клуб выкупил нападающего. Футболист провел 20 матчей за сочинцев, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
Читайте также
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
День программиста отметят 12 сентября
Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ в Республике Маврикий
СКА Ротенберга раздавлен, Кузнецова смяли, Голдобин проснулся, Радулов начал забивать. Что произошло в КХЛ 12 сентября
В ЕС отреагировали на слова Путина об ударах западным оружием по РФ
В Кремле оценили вероятность разрыва дипотношений с Лондоном
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
У «Химок» крутой ход с Джикией. Подмосковный клуб из посмешища превращается в серьезную силу?
Джикия — в «Химках». Еле успел до дедлайна
Источник: Джикия подпишет с «Химками» контракт по схеме «1+1»
ЦСКА взял Кругового, Гуарирапу, Жемалетдинова и еще трех новичков. Клуб выжал максимум из скромного бюджета
ЦСКА объявил об аренде нападающего «Сочи» Гуарирапы
Уткин на правах аренды перешел в «Ахмат»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости