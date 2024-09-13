Бабаев — о подписании Гуарирапы: «Мы довольны, что клубу удалось взять его в аренду»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии «СЭ» оценил подписание нападающего Сауля Гуарирапы.

12 сентября клуб объявил о переходе 21-летнего венесуэльца на правах аренды из «Сочи».

«Мы довольны, что клубу удалось взять в аренду Сауля. Работа спортивного блока была заточена под усиление конкуренции на позиции центрального нападающего, о которой просил тренерский штаб. Учитывая наши ограниченные финансовые возможности, нам удалось на очень выгодных условиях подписать контракт с футболистом, адаптированным к лиге и успевшим весной очень здорово проявить себя», — сказал Бабаев «СЭ».

В арендном соглашении указан пункт, согласно которому армейцы могут выкупить контракт форварда.

«Сочи» в январе арендовал Гуарирапу у венесуэльского «Каракаса», летом российский клуб выкупил нападающего. Футболист провел 20 матчей за сочинцев, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.