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Сегодня, 13:45

Балканские страны на Евро бесконечно жалуются друг на друга. УЕФА завел уже шесть дел

УЕФА начал расследование в отношении форварда «Рубина» и сборной Албании Даку
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Словенские фанаты скандируют кричалки, Мирлинд Даку.
Фото Global Look Press
В разборках участвуют даже страны, которые не играют на Евро.

Футбол вне политики — миф, это давно известно. На Евро-2024 нагляднейшее подтверждение этого факта болельщикам со всего мира подарили балканские страны. Всего за неделю, что длится турнир, они забросали друг друга взаимными обвинениями. В общей сложности на данный момент УЕФА инициировал уже шесть дел!

Активнее других лютует Сербия — на счету «Белых орлов» уже три жалобы. Сперва Федерация футбола Сербии призывала наказать Албанию за недопустимые баннеры и нецензурные скандирования в матче первого тура (против Италии, 1:2). УЕФА тогда выписал албанцам штраф в 37,5 тысячи евро.

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Позднее сербы пожаловались на хорватов и албанцев за призывы убивать сербов, которые звучали во время их очного матча. По двум данным инцидентам расследование еще идет, но нет сомнений в наказании. К тому же Федерация футбола Сербии пригрозила сняться с турнира, если Хорватия и Албания не получат никаких санкций.

Сербия тоже оказалась в центре разбирательств — Федерация футбола Косово дважды пожаловалась на нее в УЕФА. Первый раз — за баннер «Косово — это Сербия». По этому случаю сербов уже оштрафовали на 10 тысяч евро. Второй раз косовары обвинили сербов в националистическом поведении. «Футбольная федерация Косово подала жалобу в УЕФА относительно националистического и расистского поведения сербских болельщиков в ходе матча группы С чемпионата Европы между сборными Словении и Сербии в Мюнхене», — заявили в Федерации футбола Косово.

Мирлинд Даку заводит албанских болельщиков.
Фото Global Look Press

Наконец, свой вклад внесли македонцы — тоже пожаловались на албанцев в УЕФА. И тоже за дело — нападающий албанской сборной и казанского «Рубина» Мирлинд Даку после игры с Хорватией взял в руки мегафон и начал заводить болельщиков нецензурными лозунгами. Македонцы возмутились.

«Выражаем глубокую обеспокоенность и решительно осуждаем националистические лозунги Мирлинда Даку, направленные против македонского государства, после вчерашнего матча между Хорватией и Албанией на чемпионате Европы. Такое поведение недопустимо и противоречит главным ценностям спортивной борьбы и взаимоуважения в футболе. Спорт, и особенно футбол, — основа для сплочения людей во всем мире. Однако подобная националистическая риторика подрывает эти принципы, разжигая ненависть между болельщиками и в обществе в целом», — заявили в Федерации футбола Македонии.

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Непростые отношения между болельщиками и сборными объяснимы — ранее Сербия, Хорватия, Албания, Македония, Словения и Косово (а также Черногория и Босния и Герцеговина) входили в состав Югославии. Однако страна распалась в период с 1991 по 2006 год, этот процесс был кровавым и сопровождался стычками и боевыми действиями.

Взаимная ненависть и многочисленные территориальные претензии актуальны на Балканах до сих пор. Периодически вспыхивают локальные конфликты. Поэтому не стоит удивляться таким акциям болельщиков и таким действиям федераций.

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Мирлинд Даку
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