Джикия — в «Химках». Еле успел до дедлайна
Новый карьерный шаг
Георгий Джикия продолжит карьеру в «Химках». Об этом стало известно всего за несколько часов до закрытия летнего трансферного окна в России. По данным журналиста Ивана Карпова, контракт 30-летнего российского защитника с подмосковным клубом рассчитан до конца сезона-2024/25 с опцией продления на год.
Тот же источник ранее сообщал, что основной проблемой при обсуждении соглашения Джикии были его личные условия. Как отметил Карпов, зарплата экс-капитана сборной России в «Химках» составит 4,5 миллиона рублей без учета бонусов.
В ночь на пятницу в РПЛ закрылся регистрационный период. Джикия перешел в «Химки» на правах свободного агента: его контракт со «Спартаком» закончился в конце прошлого сезона, поэтому в четверг у Георгия был последний шанс найти клуб в России в это окно.
Почему он ушел из «Спартака»
Будущее Джикии оставалось одной из главных тем для обсуждения на протяжении всего 2024 года. В начале прошлого сезона бывший капитан «Спартака» потерял место в стартовом составе из-за покупки серба Срджана Бабича. Также пошли разговоры о конфликте Георгия с тогдашним главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, из-за чего уход защитника мог случиться еще зимой. Однако футболист решил остаться. 12 февраля он заявил: «Чувствую себя самым мотивированным Джикией, который был в «Спартаке». Хочу показать то, что умею на поле — это самая правильная реакция».
Однако весной экс-капитан нашей сборной так и не вернулся в основу. Не сказалась на карьере Джикии и отставка Абаскаля: при Владимире Слишковиче он тоже редко выходил на поле. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Георгия по завершении контракта в конце сезона.
«Химки» выходили на Джикию еще в июне, также его приглашало махачкалинское «Динамо». Однако игрок активно рассматривал варианты за границей: его агент Вадим Шпинев выражал сомнение, что клиент продолжит карьеру в России.
Что его ждет
После семи туров РПЛ «Химки» с шестью очками делят 12-13-е места с «Оренбургом», в FONBET Кубке России подмосковная команда набрала три балла и идет третьей в группе.
В новом клубе Джикию ждет острая конкуренция: не считая него, в основе «Химок» числятся семь номинальных центральных защитников, причем пятеро из них — новички. При этом команда Франка Артиги в последних матчах играла с парой, а не тройкой в середине обороны.
Добавим, что в заявке «Химок» большое число экс-футболистов «Спартака»: Глушаков, Бакаев, Мирзов, Руденко, Чежия, а теперь и Джикия.
Ближайший матч подмосковный клуб проведет в воскресенье, 15 сентября против «Акрона», куда ранее перебрался другой бывший спартаковец — форвард Артем Дзюба.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1