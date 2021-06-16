Оцениваем, как главные фавориты Евро-2020 выступили на старте турнира.

Италия

Фавориты обычно набирают форму постепенно, чтобы выйти на пик своих возможностей на решающих стадиях плей-офф. Но Италии есть что доказывать начиная уже с первого тура Евро. Пропустившие ЧМ-2018 в России итальянцы набрали отличную форму при Роберто Манчини. С бывшим тренером «Зенита» «Скуадра адзурра» не проигрывает уже на протяжении 28 матчей, а в последних 9 играх итальянцы побеждают всухую.

Жестоко они обошлись и с крепкой сборной Турции. С самого начала матча Италия показывала отличный прессинг, а во втором тайме к этому добавилась реализация голевых моментов. Как итог — 3:0 и отличные шансы на уверенное первое место в группе.

Оценка «СЭ»: 8 из 10

Бельгия

Самая грустная часть текста для российских болельщиков. Бельгийцы без особых усилий и лишних нервов обыграли сборную России — 3:0. Для такого результата не понадобились Кевин Де Брейне и вышедший всего на 20 минут Эден Азар.

Из отрицательных моментов можно отметить травму правого защитник Тимоти Кастаня, но его сменщик Тома Менье отлично себя проявил и стал лучшим на поле после Ромело Лукаку. С возвращением Де Брейне, который уже вовсю тренируется, бельгийцы станут еще сильнее в играх на выбывание.

Оценка «СЭ»: 8 из 10

Англия

Не считая Франции и Германии, которые играли друг с другом, у англичан был самый сложный соперник в матче первого тура. Ремейк полуфинала российского чемпионата мира вышел не самым интересным, но обрадовал Англию результатом.

Большего от самой дорогой команды на турнире требовать не стоило. Побежден главный соперник в борьбе за первое место в группе, а качество игры и неиспользованные шансы никто не вспомнит. Тем не менее Англии, безусловно, есть в чем прибавлять.

Оценка «СЭ»: 7 из 10

Нидерланды

Безбашенные голландцы подарили нам пока что самый яркий (не путать с качественным) матч Евро-2020. На пару со сборной Украины они показали веселый футбол и забили пять мячей. Растеряв преимущество в два мяча, сборная Голландии смогла дожать воодушевленных камбэком украинцев и забить победный гол на 85-й минуте встречи.

Будущие чемпионы часто одерживают по ходу турниров такие тяжелые эмоциональные победы, но с такой игрой в защите голландцам вряд ли стоит рассчитывать на многое.

Оценка «СЭ»: 7 из 10

Испания

Главное разочарование среди фаворитов на старте турнира — это испанцы. Команда Луиса Энрике показала запредельную статистику по владению мячом, но так и не смогла забить хотя бы один гол. В 2021 году «Красная фурия» уже никого не удивляет затяжными перепасовками, а в завершении у нее большие проблемы.

Плюс ко всему двумя тревожными звоночками стали действия шведского нападающего Александра Исака в штрафной испанцев. Он практически в одиночку похоронил шансы соперников на победу, но в первом случае Маркос Льоренте выбил мяч из пустых ворот, а во втором Маркус Берг не смог замкнуть передачу Исака.

Сильные соперники в плей-офф накажут несыгранную линию обороны испанцев за невнимательность, а пока им предстоит добыть это самое место в играх на вылет в матчах с Польшей и Словакией.

Оценка «СЭ»: 6 из 10

Португалия

Португальцы на равных бодались с главным аутсайдером группы F Венгрией до 84-й минуты, когда мяч от удара Рафаэла Геррейру попал в Вилли Орбана, а затем в ворота. Дубль Криштиану Роналду добил деморализованных венгров.

Стоит отметить эмоциональную выдержу сборной Португалии. Венгрия играла на домашнем стадионе со 100-процентной посещаемостью (67 тысяч человек) и даже забила гол на 80-й минуте. Мяч Саболча Шена отменили из-за офсайда, а португальцам помогли замены и реализация в последние минуты матча.

Оценка «СЭ»: 7 из 10

Франция

Французы играли в экономрежиме против другого фаворита Евро-2020 — Германии. Во втором тайме немцы были близки к тому, чтобы наказать Францию за вальяжность, но действующие чемпионы мира отбились и выиграли 1:0. Опытная команда под руководством Дидье Дешама сделает выводы из первого матча и прибавит. Чего уж говорить о силе этой команды, если они всухую побеждают Германию при не самой лучшей игре.

Оценка «СЭ»: 7 из 10

Германия

Болельщики на «Алльянц Арене» не помогли Германии на старте Евро совладать с французами. Немцы показали желание и страсть, особенно во втором тайме, но по качеству футбола команда Йоахима Лева уступала даже расслабленным французам. Постоянные навесы на 175-сантиметрового Гнабри — не лучшая тактика для претендентов на победу в турнире.

Оценка «СЭ»: 6 из 10