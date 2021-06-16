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Италия и Бельгия — космос. Франция крутая даже в экономрежиме

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 13:20
Футболисты сборной Франции. Фото Reuters
Футболисты сборной Франции. Фото Reuters
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Оцениваем, как главные фавориты Евро-2020 выступили на старте турнира.
11&nbsp;июня. Турция&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 0:3. Данни Маккели и&nbsp;Чиро Иммобиле.В первой игре Евро-2020 едва не возник громкий скандал. Разбираем судейство голландца

Италия

Фавориты обычно набирают форму постепенно, чтобы выйти на пик своих возможностей на решающих стадиях плей-офф. Но Италии есть что доказывать начиная уже с первого тура Евро. Пропустившие ЧМ-2018 в России итальянцы набрали отличную форму при Роберто Манчини. С бывшим тренером «Зенита» «Скуадра адзурра» не проигрывает уже на протяжении 28 матчей, а в последних 9 играх итальянцы побеждают всухую.

Жестоко они обошлись и с крепкой сборной Турции. С самого начала матча Италия показывала отличный прессинг, а во втором тайме к этому добавилась реализация голевых моментов. Как итог — 3:0 и отличные шансы на уверенное первое место в группе.

Оценка «СЭ»: 8 из 10

Алексей Миранчук, Александр Головин и&nbsp;Игорь Дивеев: Росси крупно проиграла Бельгии на&nbsp;старте Евро-2020.«Нам жаль Россию — грустную и безобидную сборную. Ее держали на ногах только навесы на Дзюбу». Реакция Европы на разгром от Бельгии

Бельгия

Самая грустная часть текста для российских болельщиков. Бельгийцы без особых усилий и лишних нервов обыграли сборную России — 3:0. Для такого результата не понадобились Кевин Де Брейне и вышедший всего на 20 минут Эден Азар.

Из отрицательных моментов можно отметить травму правого защитник Тимоти Кастаня, но его сменщик Тома Менье отлично себя проявил и стал лучшим на поле после Ромело Лукаку. С возвращением Де Брейне, который уже вовсю тренируется, бельгийцы станут еще сильнее в играх на выбывание.

Оценка «СЭ»: 8 из 10

13&nbsp;июня. Англия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 1:0. Рахим Стерлинг празднует гол.Англия сыграла очень слабый матч против Хорватии, но победила. Из всех фаворитов Евро она пока смотрится хуже всех

Англия

Не считая Франции и Германии, которые играли друг с другом, у англичан был самый сложный соперник в матче первого тура. Ремейк полуфинала российского чемпионата мира вышел не самым интересным, но обрадовал Англию результатом.

Большего от самой дорогой команды на турнире требовать не стоило. Побежден главный соперник в борьбе за первое место в группе, а качество игры и неиспользованные шансы никто не вспомнит. Тем не менее Англии, безусловно, есть в чем прибавлять.

Оценка «СЭ»: 7 из 10

13&nbsp;июня. Амстердам. Голландия&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 3:2. 79-я минута. Роман Яремчук сравнял счет.90 минут кайфа. За эту Украину хочется болеть! Мнение Рабинера

Нидерланды

Безбашенные голландцы подарили нам пока что самый яркий (не путать с качественным) матч Евро-2020. На пару со сборной Украины они показали веселый футбол и забили пять мячей. Растеряв преимущество в два мяча, сборная Голландии смогла дожать воодушевленных камбэком украинцев и забить победный гол на 85-й минуте встречи.

Будущие чемпионы часто одерживают по ходу турниров такие тяжелые эмоциональные победы, но с такой игрой в защите голландцам вряд ли стоит рассчитывать на многое.

Оценка «СЭ»: 7 из 10

14&nbsp;июня. Севилья. Испания&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 0:0. Коке.Новая Испания пока не тянет на фаворита. Шведы выстояли в Севилье

Испания

Главное разочарование среди фаворитов на старте турнира — это испанцы. Команда Луиса Энрике показала запредельную статистику по владению мячом, но так и не смогла забить хотя бы один гол. В 2021 году «Красная фурия» уже никого не удивляет затяжными перепасовками, а в завершении у нее большие проблемы.

Плюс ко всему двумя тревожными звоночками стали действия шведского нападающего Александра Исака в штрафной испанцев. Он практически в одиночку похоронил шансы соперников на победу, но в первом случае Маркос Льоренте выбил мяч из пустых ворот, а во втором Маркус Берг не смог замкнуть передачу Исака.

Сильные соперники в плей-офф накажут несыгранную линию обороны испанцев за невнимательность, а пока им предстоит добыть это самое место в играх на вылет в матчах с Польшей и Словакией.

Оценка «СЭ»: 6 из 10

15&nbsp;июня. Будапешт. Венгрия&nbsp;&mdash; Португалия&nbsp;&mdash; 0:3. Криштиану Роналду.Роналду — лучший бомбардир в истории Евро, до мирового рекорда — три гола

Португалия

Португальцы на равных бодались с главным аутсайдером группы F Венгрией до 84-й минуты, когда мяч от удара Рафаэла Геррейру попал в Вилли Орбана, а затем в ворота. Дубль Криштиану Роналду добил деморализованных венгров.

Стоит отметить эмоциональную выдержу сборной Португалии. Венгрия играла на домашнем стадионе со 100-процентной посещаемостью (67 тысяч человек) и даже забила гол на 80-й минуте. Мяч Саболча Шена отменили из-за офсайда, а португальцам помогли замены и реализация в последние минуты матча.

Оценка «СЭ»: 7 из 10

Карим Бензема и&nbsp;Кильян Мбаппе.Чемпионы мира готовы выиграть и Евро. А Германия будет трястись перед матчем с Португалией

Франция

Французы играли в экономрежиме против другого фаворита Евро-2020 — Германии. Во втором тайме немцы были близки к тому, чтобы наказать Францию за вальяжность, но действующие чемпионы мира отбились и выиграли 1:0. Опытная команда под руководством Дидье Дешама сделает выводы из первого матча и прибавит. Чего уж говорить о силе этой команды, если они всухую побеждают Германию при не самой лучшей игре.

Оценка «СЭ»: 7 из 10

15&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Болельщики в&nbsp;фан-зоне на&nbsp;Конюшенной площади во&nbsp;время матча Франция&nbsp;&mdash; Германия.Франция и Германия на разогреве сборной России. Как смотрели матч в Санкт-Петербурге

Германия

Болельщики на «Алльянц Арене» не помогли Германии на старте Евро совладать с французами. Немцы показали желание и страсть, особенно во втором тайме, но по качеству футбола команда Йоахима Лева уступала даже расслабленным французам. Постоянные навесы на 175-сантиметрового Гнабри — не лучшая тактика для претендентов на победу в турнире.

Оценка «СЭ»: 6 из 10

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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