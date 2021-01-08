«Он на одном уровне с Месси и Роналду!» Как Аршавин покорил Англию

«СЭ» рассказывает о первом сезоне Андрея Аршавина в лондонском «Арсенале».

«Ну не за 6 же миллионов нам его продавать...»

О переходе Аршавина из «Зенита» в «Арсенал» можно написать целую книгу. Столько там было перипетий, подводных течений, неожиданных поворотов... Два года назад мы делали большое интервью с бывшим агентом Аршавина Дэннисом Лахтером, в котором тот раскрыл секреты трансфера. Сейчас же лишь вкратце напомним вам хронологию событий января 2009 года.

5 января. Становится известно о предложении «Арсенала»: 12 миллионов фунтов. Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказывает прессе, что на этот раз питерский клуб ведет переговоры с возможными покупателями напрямую, без участия агента футболиста.

16 января. В «СЭ» поступает информация о том, что 20 января в Санкт-Петербурге ждут представителей «Арсенала».

21 января. Становится известно, что никто в город на Неве не приезжал. Аршавин в интервью «СЭ» говорит о том, что надеется уже только на Всевышнего. Достоянием гласности становится тот факт, что «Арсенал» готов заплатить 15 миллионов фунтов, правда, три из них — в качестве бонусов.

23 января. «Зенит» объявляет о том, что ситуация разрешится в ближайшие два дня.

25 января. Ситуация не разрешена, переговоры продолжаются.

26 января. После заседания совета директоров «Зенита» клуб делает официальное заявление о том, что с «Арсеналом» все вопросы улажены, а окончательное решение проблемы упирается в личный контракт самого Аршавина.

27 января. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявляет, что информация о решенной сумме трансфера с «Зенитом» действительности не соответствует.

28 января. Интервью «СЭ» дает Максим Митрофанов. Вот выдержка из того материала:

— Вчера «Зенит» заявил, что основные условия сделки с «Арсеналом» согласованы. Однако Арсен Венгер эту информацию не подтвердил. В чем дело?

— Обе стороны знают, при каких условиях сделка может совершиться. Мы это уже не раз проговаривали. Ситуация может разрешиться в случае, если Аршавин пойдет на уменьшение личного контракта и если будет готов вернуть часть суммы, полученной им при подписании договора с «Зенитом» на четыре года.

— С Аршавиным руководство клуба общается?

— Позавчера мы разговаривали, вчера — нет. Понятно, что все мы переживаем сложившуюся ситуацию. А ее, повторюсь, можно оценить так: все в руках самого Андрея. Мы не благотворительная организация. Наша цель — обычная в таких случаях прибыль. Ведь мы только-только «возвращаем» те средства, которые вложены в воспитание в клубе такого игрока, как Аршавин. А он сейчас сам поставил себя в такую ситуацию и стал ее заложником. Решит в одну сторону — у нас сразу станет больше маневра для переговоров. Нет — значит, нет. Ну не за шесть же миллионов его продавать...

Трансфер оказался под угрозой реального срыва, но все-таки совершился на флажке. Сделка состоялась на выгодных для «Зенита» условиях. Ее сумма составила 16,5 миллиона фунтов стерлингов, из которых 1,5 — компенсация за досрочное расторжение контракта Аршавина с сине-бело-голубыми, а 0,5 миллиона — вычет бонусов за прошлый сезон.

Куда его поставит Венгер? Что будет, когда поправятся Фабрегас, Уолкотт, Росицки?

— Этот день дался очень трудно. Даже физически — с восьми часов утра я был на ногах, а первый раз поел только в десять вечера. Поверил же в тот момент, когда поставил свою подпись под контрактом. Было это где-то в 16.57 или 16.58 по лондонскому времени, — рассказывал Аршавин про детали своего перехода.

— Реакция в России была самой разной, и многие вас, мягко говоря, не поддерживали.

— Что я могу сказать? Люди, которые хотели, чтобы я уехал, пусть порадуются. Противоположную позицию я тоже уважаю, но моя жизнь — это моя жизнь, и решения в ней принимать мне. А на шумиху внимания не обращал.

— Не наложит ли ваша трансферная предыстория отпечаток на восприятие футболиста Аршавина болельщиками «Арсенала» и футбольной общественностью Англии?

— Не думаю. Трансферная шумиха быстро забывается, а воспринимают футболистов в любом конце земного шара по их игре.

— Вы с Романом Павлюченко опять оказались в составах непримиримых соперников — противостояние «Арсенала» и «Тоттенхэма» в Англии, пожалуй, пожестче даже будет, чем «Зенита» и «Спартака» в России...

— Да, только теперь красно-белым буду я (смеется).

Некоторые футбольные специалисты предрекали Аршавину непростое время в «Арсенале» ввиду сумасшедшей конкуренции. Правда, на момент перехода россиянина в лондонский клуб в лазарете «канониров» находились Фабрегас, Росицки и Уолкотт, что, естественно, повышало шансы петербуржца на скорый дебют в АПЛ. Но ведь рано или поздно эти исполнители — да еще и при наличии Адебайора, ван Перси, Насри, Бендтнера — должны были вернуться в строй...

Английские эксперты гадали, какое место Арсен Венгер отведет Аршавину на поле. Рассматривались два основных варианта. Первый заключался в следующем: россиянин просто меняет ван Перси, который не до конца выдерживает изматывающий ритм английского футбола. И все сведется к конкуренции именно с голландцем. Второй — сложнее. С возвращением в строй Уолкотта Венгер может немного поменять тактическую расстановку своей команды, перестроив ее под схему 4-3-3. И Аршавин с Уолкоттом будут действовать на позиции атакующих инсайдов под центрфорвардом Адебайором, чье место на острие атаки сомнению никто не подвергает.

«Здесь надо моментально принимать решения на поле»

Матч с «Тоттенхэмом» Романа Павлюченко Аршавин наблюдал со скамейки запасных

— Главные мои впечатления от игры? Невероятно быстрый темп и великолепная атмосфера на стадионе, — делился новичок «канониров» своими впечатлениями с «СЭ». — Рассчитывал, конечно, что первый матч моего нового клуба принесет успех, — очень хотелось начать с победы. Но пришлось довольствоваться ничьей, да еще осложненной травмами Адебайора и Клиши. Хорошо еще Рома Павлюченко нас не «похоронил» — он такую возможность имел и в целом сыграл совсем неплохо. Мог ли я выйти на поле? Может, и мог. Теперь в любом случае сыграю не раньше 21 февраля — ни в Лиге чемпионов, ни, как выяснилось, в Кубке Англии меня дозаявить не могут.

Его дебют пришелся на поединок против «Сандерлденда» (0:0). Андрей вышел в стартовом составе на правом фланге полузащиты. Слева играл Насри. Впрочем, аршавинское место на правом краю оказалось сугубо условным. При первой же возможности россиянин смещался в центр, а порой даже менялся флангами с французом.

На 15-й минуте Аршавин получил короткий пас у правого угла штрафной. В этот момент Санья сделал рывок по краю, уведя за собой защитника и расчистив для нашего футболиста пространство. И тут Андрей неожиданно для соперников сместился в центр и с левой нанес крученый удар чуть ниже дальней «девятки». Казалось — вот он, триумфальный дебют. Но все испортил голкипер Фюлеп, который, вытянувшись в струнку, чудом парировал мяч.

— Вообще удивляюсь — откуда он взялся, такой вратарь?! Кто-то после матча сказал, что это лучший матч Фюлепа в карьере. Не знаю, но если бы он каждую игру так стоял, «Сандерленд», наверное, боролся бы за Лигу чемпионов, — вздыхал Аршавин после финального свистка.

За 63 минуты на поле экс-зенитовец выполнил 30 передач (23 точных). Выиграл восемь единоборств из 15, семь раз пускался в дриблинг (шесть обводок оказались удачными). Заменивший его Вела игру «канониров» не усилил. Новичка же команды болельщики «Арсенала» проводили бурной овацией

— Ощущал себя примерно так же, как привык. Другое дело, что уже во время самого матча постоянно было желание сыграть попроще — откуда-то из подсознания шло стремление не рисковать, — признавался Аршавин.

— У вас есть свои предыгровые приметы и ритуалы. Удалось их выполнить?

— От чего-то в связи с полной сменой обстановки придется отказаться. Но возможность выйти на поле последним, как я делаю всегда, мне предоставили.

— Каковы первые ощущения от пребывания в английском футболе?

— Нормальные. Все, как и предполагал, происходит очень быстро. Речь идет даже не о темпе игры, а о резкости в единоборствах. Времени на обдумывание решения в том или ином эпизоде не дают совсем — принимать его надо моментально. Возможно, мои ощущения усугубляются тем, что до этого матча я уже очень давно не выходил на поле. Возможно, нужно элементарно привыкнуть, но пока успевать за событиями было непросто...

«Миниатюрный русский выглядел, как Марадона или Дзола»

По мнению Арсена Венгера, российский форвард хотя и продемонстрировал проблески своего таланта, но пока еще не набрал оптимальные кондиции: «Если Андрей будет чаще брать игру на себя, он сможет решать исход встречи. Он мог забить дважды в течение первых 15 минут и наверняка смог бы создать несколько моментов в концовке, если бы находился в своей лучшей физической форме. Мне представляется, что в «Арсенале» Аршавин будет играть на позиции свободного художника».

Агентство BBC охарактеризовало дебют Аршавина в премьер-лиге «впечатляющим», а по версии посетителей сайта того же агентства Андрей стал, бесспорно, лучшим игроком матча. Средний балл россиянина — 8,41, что является очень высоким показателем.

«Запаса топлива Аршавину хватило всего на час, но и за это время россиянин, обыгрывающий соперников с грацией кошки, успел доказать, что Венгер не зря заплатил за него рекордную в истории «Арсенала» сумму», — таково было мнение The Independent.

— Я бы не согласился со званием лучшего игрока, — скромничал Аршавин. — Прежде всего, отметил бы ван Перси и Галласа. Второй — потрясающий защитник. Никогда не думал, что он настолько силен! Что касается голландца, то любопытно наблюдать, как он достает перед игрой какой-то сундучок, вынимает оттуда провода с датчиками и прикрепляет к ногам.

— Для чего?

— Честно говоря, не спрашивал. Но смотрится внушительно.

Вполне логично, что дебют Аршавина стал самой обсуждаемой темой на интернет-форуме болельщиков «Арсенала». «Миниатюрный русский выглядел на поле, словно Дзола или Марадона: своими крохотными шажками он передвигается со скоростью метеора, под стать этому и быстрота мышления, — делился впечатлениями один из болельщиков. — Я был просто шокирован точностью навесов Аршавина с фланга. Когда он будет готов на 100 процентов, это существенно усилит нашу игру».

«Этот парень прекрасно контролирует мяч, думаю, пара Аршавин — Фабрегас станет настоящим оружием массового уничтожения», — не скупился на похвалы другой поклонник «канониров»

«Легкие я выплюнул еще в первом тайме...»

В своем втором матче за команду Венгера против «Фулхэма» (0:0) Аршавин провел на поле уже все 90 минут и вновь оказался одним из самых активных в составе лондонцев. Россиянин удостоился лестных оценок от английской прессы (а SkySports вообще назвал его лучшим в составе «Арсенала»).

— Собственной игрой довольны? — спросили Аршавина после финального свистка.

— В целом нет — матч дался мне тяжеловато. Да еще несколько неудачных эпизодов имели место. Особенно обидно за два отскока после угловых, которые я испортил, оба раза пробив неудачно.

— За матч вы сменили три позиции — начали правым хавбеком, потом переместились в нападение, а закончили игру на левом краю полузащиты.

— В смене позиций никакой проблемы нет... Другой вопрос, насколько эффективно я действую на том или ином месте. Но это определяет тренер.

— Несколько раз партнеры не замечали, как вы открывались. Не верят в вас?

— Скорее, еще не понимают до конца. Пока притираемся друг к другу. Если в «Зените» Анюков, отдав мне пас, уже знал, куда бежать, чтобы получить ответный, то здесь такое взаимопонимание нужно еще отрабатывать и отрабатывать.

— Сложилось ощущение, что к середине второго тайма вы заметно устали. Так и было?

— Да уж, легкие я выплюнул еще в первом тайме, а во втором уже и ноги отстегнул. (Смеется.) А если серьезно, то свежести на весь матч пока действительно не хватает.

Обозреватель «СЭ» немного пожурил Венгера за то, что тренер выбрал для Аршавина не оптимальную позицию на поле: «...А вчера он вышел играть крайнего полузащитника. Мало того что роль совсем другая, так еще и к своим коронным точкам в штрафной Аршавин должен был прибегать издалека, да к тому же после интенсивной фланговой работы. В итоге он оказывался в эпицентре событий реже, чем мог, и включался в тот или иной момент менее свежим, чем привык. В самом конце первого тайма Венгер, кажется, понял, что русского надо использовать так, чтобы он был максимально опасен, и поменял его местами с Насри, передвинув на позицию второго форварда. Почувствовав себя в родной стихии, Аршавин тут же ожил по-настоящему. Но недолго музыка играла: на 63-й минуте на поле появился Бендтнер, и прирожденного нападающего из России опять задвинули на край полузащиты. Теперь на левый. И там он, учитывая еще и убывавшие силы, окончательно затерялся, хотя самый опасный свой момент все же создал».

А вот мнение самого главного тренера «канониров» по поводу игры россиянина:

«Считаю, Андрею потребуется еще 10 дней, чтобы набрать оптимальные физические кондиции, — сказал Венгер в преддверии встречи с «Вест Бромвичем». — В игре с «Фулхэмом» все еще бросалось в глаза, что он не готов показывать на поле свой максимум. Но я убежден, что в ближайшем будущем Аршавин будет оказывать огромное влияние на игру команды. Мы работаем над тем, чтобы все ребята были на одной волне. У Аршавина есть уникальная способность мыслить на поле на несколько шагов вперед, что он показал в субботу в игре с «Фулхэмом», создав два великолепных момента для ван Перси. Андрей и сам имел два шанса, чтобы забить. Он уже сейчас является одной из ключевых фигур на поле, и это не может не радовать».

«Несмотря на четыре шва, Аршавин был лучшим! На его месте Криштиану расплакался бы как ребенок»

В игре с «Вест Бромвичем» (3:1) Аршавин записал в свой актив первую результативную передачу в АПЛ. После штрафного в исполнении россиянина с «точки Шевченко» мяч, словно самонаводящаяся ракета, нашел во вратарской голову Коло Туре. В интервью Венгер не раз заявлял, что рассматривает Аршавина в качестве свободного художника, но в отчетной встрече решил попробовать россиянина на позиции нападающего. В первой половине создалось впечатление, что на острие атаки экс-зенитовец чувствовал себя не очень уютно. Это, однако, не мешало ему методично создавать трудности обороне хозяев. После перерыва форвард существенно прибавил и имел три отменные возможности открыть счет голам за лондонский клуб, но вратари премьер-лиги будто задались целью ни при каких обстоятельствах не дать Аршавину забить.

В итоге и голкипер «Вест Бромвича», и российский нападающий вошли в тройку лучших игроков матча по оценкам прессы. А посетители портала SkySports уже в третьей встрече подряд выбрали Аршавина лучшим в составе «Арсенала». На этот раз средняя оценка россиянина составила 8,4.

Говоря о том, что Аршавину потребуется еще 10 дней для набора оптимальных кондиций, Венгер, видимо, держал в голове домашний матч с «Блэкберном». Французский специалист как в воду глядел. В этой игре россиянин забил гол и отдал две результативные передачи — 4:0.

Посетители сайта BBC Sport оценили игру россиянина средним баллом 9,31, а портал SkySports назвал его лучшим игроком встречи, выставив «девятку». На послематчевой пресс-конференции Венгер признался, что во время перерыва Аршавину наложили четыре шва на ступню, в связи с чем даже пришлось немного задержать начало второго тайма.

«Андрей обладает футбольной смекалкой и недюжинным пониманием игры, и его гол только подтверждает мои слова, — заметил француз. — Я внес некоторые коррективы, и во втором тайме Аршавин играл уже на левом фланге, а не в нападении, но он может действовать абсолютно на любой позиции в атаке. Вопрос о его замене в перерыве даже не поднимался. Он не из тех мягкотелых игроков, которые сразу бегут в медкабинет. Андрей — настоящий боец и истинный трудоголик. Даже немного удивлен его самоотдачей на тренировках. Это человек, готовый принимать жизненные вызовы. Уехать в 27-летнем возрасте из Санкт-Петербурга, где он был главной звездой, и начать все с чистого листа требует немало смелости и решительности. «Арсенал» очень нуждался в футболисте, который может решить исход встречи в концовке и способен на нестандартные ходы. Наконец, в футболисте, имеющем опыт побед на международном уровне, ведь у нас очень, очень молодая команда. Летом мы потеряли Глеба, а Росицки из-за травмы не играет уже 14 месяцев. Пока не пришел Аршавин, мы ощущали острую нехватку игроков подобного типа».

Болельщики «канониров» уже готовы были носить российского новичка на руках. «Какой гол! Согласитесь, как только мы узнали, что за Аршавина выложены рекордные в истории клуба 15 миллионов фунтов, мы все были настроены крайне скептически. Но сейчас это приобретение кажется чуть ли не самой выгодной сделкой «Арсенала» за последние годы!» — вот мнение одного из болельщиков лондонцев.

«Четыре шва на ступне, и, несмотря на это, Аршавин был лучшим на поле во втором тайме, — поражался другой фанат. — Если бы что-то подобное случилось с Криштиану Роналду, он бы расплакался как ребенок. У Андрея — бойцовские качества, свойственные разве что игрокам сборной Англии по регби!»

Нападающий сборной России был включен в символическую сборную 29-го тура чемпионата Англии по версии интернет-портала SkySports. Аршавин, в частности, оказался в одной компании с Фабиу Аурелиу, Джеррардом, Эссьеном, Феллаини, Фернандо Торресом.

Придирчивая английская пресса к тому же отметила и человеческие качества Андрея: «Надо отдать должное добропорядочности маленького россиянина: во время празднования первого мяча «канониров» он сразу дал понять партнерам: гол в ворота Робинсона — дело игрока «Блэкберна». Футболист такого экстра-класса, как Аршавин, безусловно, хотел, чтобы его дебютный гол за клуб был забит в более изысканной манере, и его желание воплотилось в жизнь во втором тайме. Одурачив Симпсона, он прекрасным ударом с острейшего из всех возможных углов закрутил мяч над вратарем».

По итогам опроса посетителей английского сайта Eurosport Аршавин стал главной звездой тура.

«Он не просто играет, но еще и пашет, выцарапывает мячи в центре поля»

В гостевом матче с «Ньюкаслом» (3:1) Аршавин отыграл 75 минут. Он поучаствовал в первом голе, закрутив мяч со штрафного на затылок Бендтнера, а рослый датчанин замкнул навес ударом в «девятку». Фактически экс-зенитовец начал и вторую голевую атаку «канониров», когда в нехарактерном для себя подкате выцарапал мяч у соперника на чужой половине поля. До перерыва Аршавин имел две возможности пополнить и свой снайперский счет, но в первом случае после удара россиянина под мяч отчаянно бросился защитник, а выстрел нападающего после сольного рейда через полполя пришелся впритирку с перекладиной.

Форум поклонников «Арсенала» вновь запестрил заголовками о российском легионере. «Аршавин и Насри — наши новые Юнгберг и Пирес».

Главный тренер сборной России Гус Хиддинк в те дни не скупился на комплименты в адрес своего любимчика: «В «Арсенале» Аршавин не просто играет, но еще и «пашет» — порой выцарапывая мячи у соперников в подкатах в центре поля. Он умный игрок и умный человек. А кроме того, по характеру — победитель. Все это и помогло ему в кратчайшие сроки освоиться в Англии. Благодаря своему интеллекту он понял, что ему требуется, чтобы совершить прорыв на самый высокий международный уровень».

— Стало ли для вас сюрпризом, что свой лучший матч в премьер-лиге против «Блэкберна» он провел — и забил красивейший гол — с серьезной травмой?

— Не стало. Это говорит об Аршавине многое. Я наблюдал с трибун «Эмирэйтс» за кубковым матчем «Арсенала» против «Халл Сити», который состоялся через три дня после той самой встречи с «Блэкберном». И он, с только что зашитой стопой, безумно хотел сыграть — и сделал это! Ему предлагали залечить травму, но он настоял на выходе на поле. И в сборной — то же самое. У него по-прежнему наложены швы на стопу. Если бы Андрей чувствовал себя большой звездой, то наверняка попросил бы на пару дней освободить себя от участия в занятиях. Но ничего подобного не было. Он отмел любые разговоры об отдыхе

В игре с «Манчестер Сити» (2:0) Аршавин действовал не столь ярко, как в предыдущих матчах. Тем не менее, без голевого момента в исполнении российского нападающего не обошлось. В добавленное к первому тайму время экс-зенитовец на подходе к штрафной эффектно сыграл в «стенку» с Сонгом Биллонгом и с острого угла нанес крученый удар в дальний угол, но Гивен, вытянувшись в струнку, парировал мяч.

«Аршавин часто действует вопреки моим установкам»

А вот «Уиган» серьезно пострадал от действий россиянина. Аршавин и сам забил, и поучаствовал еще в двух голевых комбинациях «канониров» (4:1). Гол петербуржца получился достаточно курьезным: валлийский полузащитник Кумас, пытаясь разрядить обстановку в штрафной, выдал пас прямо под удар Аршавину, который без помех вонзил мяч в сетку.

Отмечая взятие ворот, Аршавин впервые в английской карьере исполнил знаменитый ритуал, поднеся палец к губам, чем несказанно обрадовал фанатов. Российский легионер отметился также эффектнейшей передачей Уолкотту (в борьбе с тремя защитниками, находясь в лежачем положении) и начал атаку, завершившуюся точным ударом Сильвестра. Посетители Sky Sports уже традиционно признали Аршавина лучшим игроком встречи (средний балл 8,4; эксперты сайта ограничились «семеркой»). По итогам опроса на сайте ВВС Аршавин также лучший — средний балл 8,13.

Однако россиянин по-прежнему полагал, что еще не до конца вписался в английский футбол.

— Мне еще нужно полностью привыкнуть к ритму игры. Пока постоянно нахожусь в цейтноте. Если в России, только получая мяч, уже мог думать на ход-два вперед, то здесь это еще не выходит. Я стараюсь привыкнуть ко всем футболистам, играющим в «Арсенале», но о полном взаимопонимании говорить рано. Что же касается Фабрегаса, то это мозг команды, ее лидер, причем не только на поле. Он старается быть центром общения. И играть с ним легко. Так же как с Адебайором — это по-настоящему большие мастера.

Венгер в свою очередь заявил, что предоставляет Андрею полную свободу импровизировать на поле. «В ходе игры возникает множество ситуаций, когда Аршавин действует вопреки моим установкам, — признался француз. — Но я ни в коем случае не собираюсь ограничивать его игровую свободу. «Арсенал» стремится к тому, чтобы показывать мобильный футбол, и элемент неожиданности является необходимой составляющей игры наших созидающих футболистов. Я уже не раз говорил о том, что Андрей очень бы пригодился команде в играх Лиги чемпионов, но мы прекрасно знали о том, что не сможем заявить его, когда приобретали зимой».

Покер на «Энфилде»

21 апреля 2009 года однозначно войдет в историю российского футбола. Покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» (4:4) на «Энфилде» — это на века! Причем голы Андрей Сергеевич забивал на любой вкус.

— Ваша эффективность в этом матче была просто поразительной: четыре удара по воротам — четыре гола.

— А если еще учесть, что мяч до меня дошел раз десять, не больше, то можно говорить, что без вмешательства звезд точно не обошлось.

— Партнеры поздравили вас как-то по-особому?

— Шутили, конечно: сегодня, мол, все для тебя. Чего хочешь — мы сбегаем. Может, обувь почистить? Или сумку поднести?

Оценки россиянину футбольные издания выставили необычайно высокие. Так, самый популярный в Англии футбольный интернет-портал SkySports оценил его игру «десяткой», а посетители сайта — средним баллом 9,1. По версии BBC и The Daily Telegraph, экс-зенитовец также безоговорочно лучший футболист встречи. В первом случае болельщики поставили Аршавину среднюю оценку 9, во втором — 9,54. The Sun решил «отличиться», отметив россиянина всего лишь «восьмеркой», чем вызвал массовое недовольство посетителей своего сайта. «Человек забивает четыре гола на «Энфилде» — и вы жалеете для него десятку?!» — такова общая суть высказываний болельщиков. Неудивительно, что фанаты «канониров» заполонили интернет-форум клуба восторженными комментариями об игре своего 23-го номера. «Вы можете боготворить Аршавина или завидовать «Арсеналу» — другого варианта просто не может быть», — считал один из поклонников.

«И почему мы только не приобрели его летом? Сейчас наверняка боролись бы за чемпионство. Нет сомнений, что Аршавин входит в тройку лучших футболистов мира наряду с Месси и Криштиану Роналду», — мнение еще одного фаната, нашедшего поддержку сотни других.

После игры Аршавин получил бутылку шампанского, традиционно вручаемую лучшему игроку матча, и дал блиц-интервью на английском. Отвечая на вопрос, не напомнила ли ему игра баскетбол — столь результативной она получилась, — россиянин ответил: «Точно. Только я, вы уж простите, 90 очков за матч забить не могу».

Успех форварда «Арсенала» не остался незамеченным Союзом европейских футбольных ассоциаций: четыре гола позволили ему стать игроком недели в Европе.

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Капитанская повязка

В игре с «Мидлсбро» (2:0) «пушка» Аршавина промолчала. На этот раз экс-зенитовец выступил в роли подносчика снарядов. Стремительная атака с участием Аршавина, Фабрегаса и Бендтнера — и на счету российского форварда очередная голевая передача, после которой испанец открыл счет. Стоит отметить, что Аршавин и Фабрегас взаимодействовали очень здорово и вполне могли соорудить на двоих еще пару голов.

Россиянин не опустился ниже своего уровня и в гостевом поединке с «Портсмутом» (3:0), поучаствовав во всех трех голах. В итоге все британские СМИ и болельщики признали российского форварда безоговорочно лучшим игроком встречи: BBC выставило ему средний балл 8,53, а Sky Sports — 8,9. Но если к высоким оценкам Аршавина все уже привыкли, то капитанская повязка на его руке была в новинку.

«Я решил поберечь многих футболистов в преддверии ответной встречи с «МЮ» в Лиге чемпионов, и в сегодняшнем молодом составе Аршавин оказался самым опытным игроком, — пояснил Венгер. — Я не раз говорил, что мне по нраву ротация капитанов. С тех пор как Андрей перебрался в нашу команду, он наладил фантастические отношения абсолютно со всеми, и мне захотелось поощрить его»

— Как кажется со стороны, у вас лучше всего получаются взаимодействия с Фабрегасом и Адебайором. Подтвердите? - спросил Аршавина журналист «СЭ».

— Что касается Адебайора, то мы с ним практически не играли вместе. Если говорить о целых матчах, то такой был всего один. Даже шутили, что кто-то свыше не хочет видеть нас на поле вместе. Получалось в той единственной игре действительно неплохо, но для того, чтобы понять, случайность это или закономерность, надо провести вместе хотя бы несколько встреч. А с Фабрегасом легко играть любому из партнеров — он прекрасно видит поле и всегда отдаст тебе передачу, если того требует ситуация. Причем передачу очень удобную.

— С кем у вас установился наиболее тесный контакт за пределами поля?

— В принципе стараюсь общаться со всеми, чтобы быстрее привыкнуть к команде, но чаще других, пожалуй, контактирую с Эбуэ и Бендтнером.

— За прошедшие три месяца в «вашем футболе» что-то поменялось?

— Трудно сказать. Пока я никак не могу привыкнуть к мысли, что способен играть левого полузащитника и пребывание на этой позиции меня, честно говоря, смущает. При этом не понимаю — то ли все так прекрасно складывается лишь потому, что Бог за мной следит, то ли действительно я столь здорово действую на левом фланге полузащиты. Причем если бы речь шла о левом нападающем, то вопросов бы не было, а так... Но, как бы там ни было, в последних играх часто получал удовольствие, поскольку делал то, что хотел, а не то, что позволяло мне мое физическое состояние на данный момент.

Роналду Сравнение с Месси

«Будущее в «Арсенале» Андрея Аршавина представляется усыпанным медалями и кубками, переливающимися золотом, платиной и серебром, — писал «СЭ» в мае 2009 года. — Никто уже не вспоминает о мучительных перипетиях перехода форварда из «Зенита» на флажке трансферного окна: его феноменальный дебют в премьер-лиге затмил все остальные события. В 12 матчах в чемпионате петербуржец провел 6 мячей и сделал пять результативных передач, не говоря уже о том, в каком числе голевых атак он поучаствовал и сколько отличных пасов не использовали партнеры. К моменту перехода Аршавина «Арсенал» болтался на непривычно низком пятом месте, и Арсен Венгер всерьез обсуждал возможность непопадания в Лигу чемпионов. Но с появлением нашего форварда лондонцы неимоверно быстро ликвидировали 7-очковый отрыв дерзкой «Астон Виллы» и без особых нервных затрат финишировали в четверке, обогнав ближайшего преследователя на 9 очков».

Теперь немного статистики. В том сезоне стало своеобразной аксиомой: если экс-зенитовец появлялся в стартовом составе, «Арсенал» как минимум не проигрывал. В 12 играх премьер-лиги с его участием команда набрала 28 очков (+8=4, 29-8), в среднем 2,3 очка за игру. В остальных же 26 встречах записала на свой счет 44 очка, то есть 1,7 очка за игру. Разница, согласитесь, существенная.

Поклонники самого посещаемого в стране футбольного интернет-портала Sky Sports в шести из 12 встреч в чемпионате выставляли Аршавину высший балл среди всех игроков, а еще в 4 случаях он входил в тройку. Да и призы лучшему футболисту «Арсенала» в марте и апреле, а также звание лучшего игрока премьер-лиги в апреле (до этого из россиян подобного титула удостаивался лишь Андрей Канчельскис, будучи игроком «Эвертона», в апреле 1996 года) говорят сами за себя.

Несомненно, главное достижение Аршавина за время выступлений в «Арсенале» — вошедшие в историю четыре гола на «Энфилде» в ворота отчаянно боровшегося за чемпионство «Ливерпуля». Англичане, которые обычно держат эмоции в узде, не могли скрыть восхищения игрой петербуржца, и фотография, на которой он демонстрирует в камеру четыре оттопыренных пальца, была опубликована едва ли не во всех ведущих интернет-изданиях и газетах страны. После этого матча у болельщиков «канониров» почти не осталось сомнений, что Аршавин входит наравне с Криштиану Роналду и Месси в тройку лучших игроков планеты, а многие выразили уверенность: с таким нападающим «Арсенал» в следующем сезоне вполне может рассчитывать на золото.

Продолжение следует.