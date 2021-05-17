От Сычева до Головина. Игроки U-21 в сборной России на крупных турнирах

В последние годы тренеры сборной очень редко включают в состав молодых игроков.

Станислав Черчесов включил в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы-2020 большую группу игроков, которые пару месяцев назад сыграли на молодежном Евро.

«У нас есть возможность пригласить игрока, чтобы познакомиться, но это не значит, что мы вызываем его только для этого. Еще и для того, чтобы принять правильные решения по поводу окончательного состава», — так Черчесов прокомментировал включение в расширенный список 17-летнего Арсена Захаряна, и эта формулировка касается и остальных молодых игроков.

Через пару недель мы узнаем, кто в итоге станет участником Евро, а пока вспомним, сколько молодых игроков (не старше 21 года на момент начала турнира) и в каком статусе ездили в составе сборной России на чемпионаты мира и Европы в XXI веке.

Дмитрий Сычев. Фото Григорий Филиппов, —

ЧМ-2002: Марат Измайлов (19), Руслан Пименов (20), Александр Кержаков (19), Дмитрий Сычев (18).

Та команда вошла в историю как «сборная юрского периода». Так ее прозвали за старомодность и большое количество возрастных футболистов. Да, Виктору Онопко, Юрию Никифорову и Юрию Ковтуну было уже за 30, но в том составе было и довольно много молодых игроков. Причем Олег Романцев брал их в Японию не для расширения кругозора — он реально на них рассчитывал.

Измайлов к чемпионату мира провел уже восемь матчей за сборную и в Японию ехал игроком основы. Марат выходил с первых минут в матчах с Тунисом и Японией, но его игра была не столь яркой, как в сезоне-2001 в «Локомотиве». Всего за сборную Измайлов провел 35 матчей и забил 2 мяча.

Пименов здорово провел весеннюю часть чемпионата России (в частности, забил два мяча романцевскому «Спартаку») и за сборную впервые сыграл в контрольном матче непосредственно перед чемпионатом мира. И этого хватило, чтобы стать основным форвардом в стартовом матче с Тунисом. Интересно, что всего за сборную Пименов провел четыре матча, и два из них — на чемпионате мира-2002.

Фотография плачущих Сычева и Кержакова после поражения от бельгийцев — главный символ того чемпионата мира для России. Юные форварды ярко проявили себя и дали надежду загрустившим болельщикам, что у нашего футбола есть будущее. Кержаков в итоге стал лучшим бомбардиром в истории сборной (91 матч, 30 мячей), у Сычева — 47 матчей и 15 мячей.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЧЕ-2004: Игорь Акинфеев (18), Александр Анюков (21), Владимир Быстров (20), Марат Измайлов (21), Александр Кержаков (21), Дмитрий Сычев (20).

За Георгием Ярцевым еще с 1996 года закрепилась репутация тренера, который умеет работает с молодыми игроками. Так, в Португалии к Измайлову, Кержакову и Сычеву добавились еще трое.

Акинфееву тогда только-только исполнилось 18 лет, в апреле он дебютировал за сборную в товарищеском матче с норвежцами, и в Португалию поехал третьим вратарем. На поле он тогда не вышел. Регулярно играть за сборную Акинфеев начал с весны 2005 года, а дальше — большой путь, вместивший в себя 111 матчей, два чемпионата мира и два чемпионата Европы.

Анюков и Быстров в Португалии сыграли по разу. У Анюкова в итоге набралось 77 матчей за национальную команду (1 гол), у Быстрова — 47 (4 гола).

Олег Иванов (слева), Гус Хиддинк и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЧЕ-2008: Олег Иванов (21).

Средний возраст сборной на самом лучшем Евро — 26 лет. Абсолютный расцвет для футболиста! Самые молодые в той команде — Игорь Акинфеев и Олег Иванов, оба 1986 года рождения, но первому к началу турнира уже исполнилось 22. В Австрии и Швейцарии Иванов не провел на поле ни минуты, но бронзовую медаль получил. Время дебюта пришло только через семь лет — в июне 2015-го Иванов сыграл против белорусов. Через год он попал в заявку на Евро-2016, но во Франции также провел все матчи на скамейке запасных.

Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЧЕ-2012: Алан Дзагоев (21).

Под возрастной критерий подходит Дзагоев: 22 года ему исполнилось на следующий день после поражения от греков, отправившего сборную России домой. Хавбек ЦСКА был одним из ведущих игроков сборной Дика Адвоката. В первом матче с чехами он сделал дубль, потом забил полякам. Казалось, что переход в большой европейский клуб — это дело времени. Но потом начались бесконечные травмы, не позволившие Дзагоеву полностью раскрыться. Сейчас ему 30, и мы считаем не голы и передачи, а просто количество матчей, которое ему удается провести без травм.

Фабио Капелло. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЧМ-2014: —

Фабио Капелло часто критиковали за то, что он не пробует молодых, и итальянец выставил на важнейший матч с австрийцами в отборе к Евро-2016 19-летнего Никиту Чернова, который на тот момент не провел ни минуты в РПЛ. Но это было в июне 2015-го, а за год до этого в составе сборной России на чемпионате мира не было ни одного футболиста, подходящего под категорию U-21. Самым молодым в Бразилии был 22-летний Максим Канунников.

Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЧЕ-2016: Александр Головин (20).

Леонид Слуцкий всегда очень высоко ценил Головина, и к 20 годам он стал основным игроком сборной. Во Франции Головин отыграл все три матча, дважды выйдя в основе и один раз на замену. Прошло пять лет, и на Евро-2020 25-летний Головин будет нашей главной надеждой.

Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЧМ-2018: —

На домашнем чемпионате мира сборная России стала одной из самых возрастных (в среднем — 28,8 года). Самым молодым в том составе снова стал Головин, которому за пару недель до турнира исполнилось 22 года, столько же полных лет было братьям Миранчукам, которые на полгода старше.