Палач «Ливерпуля», предложение «Реала», запас. Первый сезон Павлюченко в Англии

Вспомнили старт форварда в английской премьер-лиге.

Блестящей игрой на Eврo-2008 Роман Павлюченко обратил на себя внимание серьезных европейских клубов. Расторопнее остальных оказался «Тоттенхэм», заплативший «Спартаку» за 26-летнего нападающего почти 18 миллионов евро.

«Просил купить Это'О и Вилью, но приобрели Павлюченко и Бента»

Дебют россиянина в составе команды Хуанде Рамоса состоялся в 4-м туре чемпионата Англии против «Астон Виллы» (1:2).

Павлюченко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Наш форвард сверхактивно начал ту встречу: уже на 12-й секунде отметился фолом на Петрове, а полминуты спустя заработал угловой. В первой половине Павлюченко вообще был одним из самых заметных у «Тоттенхэма». Постоянно открывался, нанес опасный удар с разворота из пределов штрафной — мяч попал в одного из игроков «Астон Виллы» — и даже выполнил эффектный удар через себя, который судья, однако, расценил как опасную игру. При этом россиянин достаточно часто нарушал правила: показалось, что Роман не готов к той жесткой силовой борьбе, которую навязывают соперники. Форвард смело вступал в единоборства с защитниками гостей, но большую часть из них проиграл. Так, действуй Павлюченко чуть агрессивнее в моменте, когда Бент сделал ему скидку головой во вратарской, то вполне мог бы отличиться уже в дебютном матче за клуб, но нападающий промедлил, и его опередил Эшли Янг.

А после перерыва россиянин выглядел достаточно блекло. Было очевидно, что Роман подустал и не всегда попадал в ритм атак. Партнер Павлюченко по нападению Бент во второй половине смотрелся активнее, и игра впереди шла в основном через темнокожего англичанина. Именно Бенту удалось отквитать один гол в концовке.

Павлюченко не смог произвести сильного впечатления на английскую публику и в следующей встрече с — «Уиганом» (0:0). Роман вновь вышел в стартовом составе, а во втором тайме его заменил Фрэзер Кэмпбелл. За 45 минут экс-спартаковец нанес один неточный удар с левой ноги после подачи Бента. Соперники часто фолили на российском нападающем, и он заработал несколько штрафных, но в целом оказался не очень заметен.

Сделавший себя имя в лондонском «Арсенале» Тьерри Арни в те дни поговорил с российскими СМИ и поддержал Павлюченко: «По своему опыту могу сказать, что адаптация к стране и к лиге требует времени и терпения. Даже для самого талантливого игрока. А Павлюченко именно такой. Я видел его на чемпионате Европы, где, собственно говоря, и узнал его фамилию. Там он показал миру, Европе, мне и вообще всем, что является классным футболистом. Единственное, что от него требуется теперь, — это терпение. Все игровые качества, чтобы стать заметным форвардом в английской премьер-лиге, у него есть».

Роман расчехлил свою пушку в третьем выступлении за новый клуб — в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (2:1). После выверенного навеса Леннона россиянин, освободившись во вратарской от опекуна, головой направил мяч в «девятку» — без шансов для Гивена. Хуанде Рамос выбрал на ту встречу схему 4-5-1, в которой Павлюченко выступил в роли единственного форварда.

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Густаво Пойет, уругвайский помощник Рамоса, похвалил российского нападающего: «Не секрет, что трансфер Павлюченко был достаточно дорогостоящим. Роман оказался в сложной ситуации, когда ему во что бы то ни стало надо доказать, что он стоит этих денег. Доказать забитыми голами. И он очень здорово использовал тот шанс, который у него появился».

Забегая вперед, нужно сказать, что Кубок английской лиги вообще станет турниром Павлюченко.

А вот в АПЛ дела у «шпор» по-прежнему шли неважно — лондонцы замыкали турнирную таблицу и только усугубили свое положение поражением от «Портсмута» (0:2). Бывший спартаковец, как и в предыдущей встрече, вышел с первых минут в роли единственного форварда. Первый тайм российский нападающий никак не мог занести себе в актив — впрочем, как и вся его команда. Тщетно пытаясь получить передачу от партнеров, Павлюченко выделялся разве что ярко-красными бутсами и попытками прессинговать защитников. После перерыва он получил, наверное, самую реальную возможность забить, но вблизи ворот не дотянулся до мяча, поданного со штрафного Бентли. А несколько мгновений спустя хозяева организовали контратаку, завершившуюся вторым голом...

После очередного поражения Пойет заявил, что основным форвардам «шпор» Павлюченко и Бенту «сложно найти взаимопонимание на поле». В частности, именно этим продиктовано решение Рамоса действовать в одного нападающего: «К сожалению, в те моменты, когда Павлюченко и Бент выходили вместе, это не приносило успеха. Они примерно одноплановые исполнители, и им пока очень сложно найти общий язык».

Итак, россиянину предстояла серьезная конкуренция с англичанином за место в основе. Однако против «Халла» Павлюченко еще в первом тайме получил травму голеностопа и выбыл на две недели. В итоге Роман пропустил важные матчи сборной России в отборочном цикле ЧМ-2010 с Германией и Финляндией.

В разговоре с корреспондентом «СЭ» Роман тогда подвел первые итоги пребывания в Англии:

— Впечатлений много. Во-первых, совсем другие скорости. Во-вторых, постоянная борьба, все бьются, не жалея ни себя, ни соперника. Понемногу понимаю, что именно от меня требуется, и переключаюсь на новые скорости. А поначалу было непросто: принимаешь мяч, не успеваешь повернуться, как на тебе уже три соперника висят. После первой же игры подробно поговорил с Хуанде Рамосом, и он объяснил мне: попав в такой сильный чемпионат, надо сразу перестраиваться на игру в одно-два касания. И тогда все начнет получаться.

Без Павлюченко «Тоттенхэм» проиграл «Стоук Сити», остался на последнем месте, и руководство клуба решило уволить Рамоса. Впоследствии испанский специалист связывал свой провал на старте того сезона в АПЛ с тем, что ему привезли не тех нападающих.

«МанСити» подписывает Наваса и Негредо. Там не смотрят на возраст, там смотрят на игру футболиста, — говорил Рамос в феврале 2014 года, будучи главным тренером «Днепра». — «Шпоры» пытаются купить игрока помоложе, чтобы потом отдать подороже. В свое время я посоветовал приобрести Модрича. Он провел несколько хороших лет в клубе, а потом его продали. Поэтому «шпоры» и находятся на шаг позади конкурентов. Экономически их стратегия оправдана, но нужно определиться — или прибыль, или титулы. У меня не возникало проблем в «Тоттенхэме» до продажи Бербатова. Вместо него я просил купить Это'О и Давида Вилью, но привезли Павлюченко и Бента. В тот сезон мы так и не смогли победить вплоть до моего увольнения после восьмого тура".

Роман Павлюченко. Фото AFP

«Пав стал агрессивнее. Раньше мог проспать большую часть игры»

Рамоса сменил Харри Реднапп, и Павлюченко удалось сразу же доказать ему свою состоятельность. Россиянин открыл счет в матче 9-го тура АПЛ с «Болтоном» (2:0). Экс-спартаковец вышел в стартовом составе в качестве единственного форварда и забил ударом головой после навеса Бентли. На 67-й минуте Романа заменил Бент.

— Наша тактика немного изменилась, и я стал играть на самом острие — так, как привык в сборной России и в «Спартаке», — заметил Павлюченко. — Меньше отходил назад, меньше смещался на фланги — действовал как ярко выраженный единственный центрфорвард, который должен откликаться на все прострелы и подачи. Что, собственно, и произошло в моменте с забитым голом. Скажу честно, мне так привычнее.

— К скоростям в премьер-лиге уже привыкли?

— Привыкаю.

Через три дня «Тоттенхэм» и «Арсенал» (Андрей Аршавин, перешедший в команду Арсена Венгера, остался в запасе. — Прим. «СЭ») выдали настоящий спектакль, наколотив на двоих восемь мячей (4:4)! Впрочем, Павлюченко непосредственного участия в голевой феерии не принял.

Реднапп вновь избрал схему 4-4-1-1 с Романом в роли «наконечника копья». Российский форвард очень много двигался без мяча, открывался в ожидании передач, но тщетно: мяч до экс-спартаковца почти не доходил. The Daily Mail выставила Павлюченко одну из самых низких оценок среди всех участников встречи — «пятерку» (хуже оказались только Хаттон и оба вратаря — Альмуния с Гомесом).

В игре с «Ливерпулем» Павлюченко уже остался в запасе (с первых минут впереди действовал Бент), однако, выйдя на поле во втором тайме, стал героем матча. Уже в добавленное время он с близкого расстояния переправил мяч в дальний угол ворот Рейны, здорово открывшись на передачу с лицевой линии Бента. Наш футболист мог отличиться и десятью минутами ранее, но не воспользовался ошибкой голкипера на выходе, пробив с линии штрафной выше пустых ворот. Все британские издания в один голос назвали Павлюченко лучшим игроком встречи наравне с защитником Вудгейтом.

— Моей заслуги в забитом голе не так много, — скромничал Роман. — Бент выдал шикарную передачу, оставалось только ногу подставить. Я уже минуте к 80-й заметил, что защитники «Ливерпуля» устали, начали терять концентрацию и внимание, поэтому ждал момента, чтобы поймать их на этом. А непосредственно перед заменой Реднапп дал четкие указания — назад не опускаться, быть все время в районе штрафной, ждать своего момента. В общем, все по делу. Я убедился, что и в Англии забивать можно любой команде.

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Однако, несмотря на решающее касание, против «Манчестер Сити» Реднапп вообще не выпустил россиянина на поле, а в матче с «Фулхэмом» отправил после перерыва в пару к Бенту. Англичанин к тому моменту действительно набрал превосходную форму, оформив хет-трик в ворота загребского «Динамо», а затем сделав дубль во встрече с «горожанами».

Зато Павлюченко произвел настоящий фурор в другом турнире — Кубке английской лиги. От россиянина вновь пострадал «Ливерпуль» (2:4), на этот раз — дважды. Действия нашего нападающего были удостоены высших оценок в британских СМИ. Портал SkySports поставил Павлюченко наравне с Хаддлстоуном 8,5, отметив «инстинкт убийцы» россиянина в завершении атак. Более высокий балл получил только его партнер по атаке Кэмпбелл — у него «девятка». По мнению английских журналистов, перед Реднаппом встала настоящая дилемма: кого из форвардов клуба — Бента, Павлюченко или Кэмпбелла — ставить в основу, ведь «все трое демонстрировали великолепную игру».

— На мой взгляд, отъезд в Англию — хорошее решение для Павлюченко, — утверждал в те дни главный тренер сборной России и «Челси» Гус Хиддинк. — В последнее время он наконец-то поймал свой ритм. Попал в серьезный чемпионат, где постоянно надо выкладываться на сто процентов. Раньше, что уж скрывать, к нему были большие претензии по части самоотдачи. Павлюченко мог проспать большую часть матча, за что я как главный тренер сборной частенько его критиковал. Сейчас он стал агрессивнее, злее, лучше отрабатывает в обороне. А талантом его Бог не обделил.

Роман подтвердил слова голландца уже в игре с «Блэкберном», забив свой шестой мяч в Англии. Россиянин воспользовался выверенной передачей Леннона с правого фланга, в фирменном стиле пробив метров с 11 в дальний угол.

— Гол очень напомнил тот, что на чемпионате Европы забил шведам, — ностальгировал Роман после финального свистка.

И все-таки ему по-прежнему не хватало стабильности на все 90 минут. Порой Павлюченко действовал с явными перепадами. Как, например, в матче «Эвертоном» (0:1). Роман начисто провалил первую половину, но после перерыва был, пожалуй, самой заметной фигурой в составе хозяев, поучаствовав чуть ли не во всех опасных эпизодах.

В то же время в Кубке лиги его было просто не удержать. Против «Уотфорда» и двух встреч с «Бернли» бывший спартаковец записал на свой счет три гола и две результативные передачи. Именно Павлюченко затащил лондонцев в финал турнира.

— Много работал, чтобы приспособиться к английскому стилю игры, и теперь чувствую себя достаточно комфортно, — рассказывал форвард в интервью «СЭ».

— Что необходимо, для того чтобы регулярно забивать «Ливерпулю»?

— Оказываться в нужное время в нужном месте. Это ведь моя «коронка» — подставить ногу там, где надо (смеется). Для этого, правда, часто приходится выдерживать жесткую борьбу и ловить момент, чтобы сыграть на опережение. Под руководством Реднаппа все игроки сейчас раскрылись, нас ничто не угнетает.

Станислав Черчесов, тренировавший Павлюченко в «Спартаке», заметил, что нападающий просто поменял менталитет:

— Появилась самомотивация, которой ему частенько не хватало в чемпионате России. Павлюченко уже не нужно настраивать — он всегда готов к матчу. Потому что ему интересно в Англии, жизнь сама подталкивает Рому к хорошей игре. Так было и на Eврo.

— Мотивация — большая проблема этого игрока?

— Как всех талантливых футболистов, Павлюченко надо направлять и подталкивать. Да я сам через это прошел. Когда в 1992 году в чемпионате России «Спартак» громил соперников с разницей в пять мячей, мне это быстро наскучило. Я заключил контракт с дрезденским «Динамо». Вот и Павлюченко с какого-то момента здесь все приелось. Когда перерастаешь определенный уровень, мотивация падает.

— Хиддинк назвал его «спящим гигантом». Как вам сравнение?

— По-моему, сегодня это уже неактуально. И слава богу.

Победный гол «Блэкберну» в АПЛ принес Роману звание лучшего игрока «Тоттенхэма» в ноябре.

— Насколько утяжеляет ситуацию тот факт, что, начиная с февраля, вы играете без отпуска? — спросили Павлюченко в конце 2008 года.

— Организм так или иначе привык в декабре отдыхать. Сейчас приходится себя переламывать, перестраиваться. Помогает то, что игры идут через три-четыре дня. Когда цикл недельный, то на следующий день после матча у тебя на фоне усталости начинаются «ломки» — так или иначе понимаешь, что до следующей встречи далеко, и организм расслабляется. А при трех днях перерыва расслабляться просто некогда. С утра спешишь на базу, в бассейн — в общем, держишь себя в тонусе.

— Футболист Павлюченко образца декабря заметно отличается от себя же самого августовского?

— Футбол здесь очень отличается от нашего: он настолько динамичный и силовой, что больше похож на хоккей. Судьи позволяют очень многое — приоритеты отдаются борьбе во всех ее проявлениях. В первых играх было очень трудно: не успеешь принять мяч, как его уже унесли вместе с ногами. Хуанде Рамос все время втолковывал, чтобы я перестроился и все делал в касание, максимум в два. Все футболисты здесь весьма атлетичны. Очень много работы в тренажерных залах. Когда я приехал и мне поставили обычный для всех вес — я эту штангу просто не поднял. Пришлось ее облегчать. Но сейчас уже поднимаю — значит, наверное, изменился.

12 ноября 2008 года. Лондон. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 4:2. Роман Павлюченко забивает гол. Фото Reuters

«Реал» хотел арендовать его из-за травмы ван Нистелроя

По странному стечению обстоятельств (а может быть, и по чьей-то наводке) в английских СМИ периодически появлялись новости о том, что зимой лондонцы могут расстаться с россиянином, так как он не по всем показателям устраивает главного тренера. В какой-то момент Реднаппу даже пришлось выступить с официальным опровержением:

— Это абсолютная чушь. Павлюченко — очень квалифицированный игрок, и я понятия не имею, откуда могла появиться такая информация. На субботний матч с «Манчестер Юнайтед» в моем распоряжении всего два форварда — Роман и Даррен Бент. Кэмпбелл принадлежит «МЮ» и по договоренности между клубами не имеет права выходить на поле. Учитывая это, а также нынешнюю финансовую ситуацию в мире, кому вообще могло прийти в голову, что мы расстаемся с Павлюченко?

При этом медиа отправляли Павлюченко не куда-нибудь, а в «Реал», который тренировал Хуанде Рамос. Дело в том, что «королевский клуб» потерял из-за тяжелой травмы Руда ван Нистелроя и находился в поиске забивного форварда.

Агент футболиста Олег Артемов тогда подтвердил «СЭ» эту информацию: «Реал» действительно обращался к «Тоттенхэму» с официальным запросом о возможности аренды нападающего".

А вот что в те дни говорил Реднапп:

— Мне действительно известно о том, что пару недель назад наш клуб получил факс из «Реала» с предложением отдать Павлюченко в аренду до конца нынешнего сезона, — сказал рулевой «шпор» в телефонном разговоре с корреспондентом «СЭ». — Однако это совсем не входило в наши планы, потому что российский форвард нам самим нужен. Да, он еще не полностью адаптировался в английской премьер-лиге, однако это не главное. Главное, что Роман забивает.

— Слышали об интересе к вам «Реала», куда пришел Хуанде Рамос? — впоследствии спросили Павлюченко.

— Прочитал в вашей газете.

— И что, не хотели бы уехать в Испанию, где футбол все-таки не настолько атлетичен, зато более техничен?

— Англия и Испания — два сильнейших чемпионата в мире. Но все-таки number one, на мой взгляд — премьер-лига. Зачем же из нее уезжать? Да и такой инфраструктуры, как здесь, нет даже в Испании. Там я встречал плохие поля, здесь — ни разу. А какая атмосфера на трибунах! Я очень доволен, что решился сюда переехать и узнал совсем другой футбол. А какое счастье было забить здесь в первый раз! Сегодня на моем счету уже 7 мячей, и каждый из них принес команде очки. Для новичка в таком трудном чемпионате это не так уж и плохо, ведь адаптацию никто не отменял. Вспомните, как трудно было Кавенаги в «Спартаке» и как он сейчас раскрылся во Франции.

«Реал» в итоге подписал тогда форварда «Аякса» Класа-Яна Хюнтелара.

12 ноября 2008 года. Лондон. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 4:2. Роман Павлюченко и Фрейзер Кэмпбелл. Фото Reuters

От «СуперПава» до запаса

Начало 2009 года выдалось для Павлюченко более чем удачным. Роман опять зарекомендовал себя кубковым бойцом. В старейшем турнире Старого Света оформил дубль в ворота «Уигана». Причем второй гол получился настоящим шедевром. Открывшись слева под короткую передачу Бэйла, он оказался перед штрафной против защитника. Игрок «Уигана» меньше всего ожидал, что Павлюченко правой ногой пробросит мяч мимо него себе на ход, мгновенным спуртом от него ускользнет, а затем левой великолепно пробьет низом в дальний угол. Несколько минут после взятия ворот болельщики пели: «Супер-Пав! Супер-Пав! Супер-Павлюченко!»

Гол стал для Романа юбилейным в Англии — десятым.

— А какое-то количество мячей в качестве цели вы себе на первый сезон ставили? — задали потом вопрос Павлюченко.

— В первый сезон в Англии хотел забить 15-18 мячей. Но теперь планы надо корректировать — в сторону увеличения. Около 20 голов за «Тоттенхэм», считаю, было бы хорошим результатом.

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В финале Кубка лиги против «МЮ» СуперПава ждало разочарование. Форвард практически ничего не показал в атаке и был заменен во втором тайме. Встреча завершилась вничью (0:0), а пенальти точнее пробила команда Алекса Фергюсона.

Март 2009-го Павлюченко вообще едва ли мог записать себе в актив. В игре с «Сандерлендом» бывший спартаковец вышел на замену всего на 7 минут, а в матчах с «Астон Виллой», «Челси» и «Блэкберном» вообще не появился на поле. Реднапп стал делать ставку в нападении на Даррена Бента и Робби Кина, который в январе вернулся в «Тоттенхэм» из «Ливерпуля». Вновь пошли разговоры о том, что «шпоры» отдадут россиянина в аренду.

Мнения фанатов «Тоттенхэма» по поводу последних событий вокруг россиянина тогда разделились. «Мне немного обидно, что вокруг нашего великана начались разговоры о возможном переходе, — констатировал на форуме официального сайта «шпор» один из болельщиков. — Дайте ему время адаптироваться в премьер-лиге, и в следующем сезоне он себя обязательно проявит. Несколько матчей показали, что Пав отлично взаимодействует в нападении с Дефо. Мне представляется, что эта пара нападающих способна навести шороху».

«Я не хочу, чтобы Роман уходил, он нападающий топ-уровня, — писал другой фанат. — В любом случае Павлюченко не заслуживает того, чтобы протирать штаны на скамейке запасных. Если Реднапп не видит его в составе, то пусть отпустит в другой клуб».

Но нашлись и скептики: «Если летом мы сможем выручить за Пава хотя бы 10 миллионов, это будет далеко не худшим вариантом. Наиболее подходящей заменой мне видится партнер Павлюченко по сборной — Павел Погребняк из «Зенита»: если бы не травма, он бы стал одной из главных звезд Евро-2008».

Сам Павлюченко к сложившейся ситуации относился философски:

— В чем причина того, что оказался в запасе? В удачной игре других нападающих. Когда футболист выходит на поле и забивает, никакой тренер его не сменит, особенно если команда побеждает. В такой ситуации конкурентам этого форварда вернуться в состав очень трудно. Но трагедию из подобной ситуации делать не следует. Прекрасно понимаю: если меня выпустят даже на 10 минут, надо обязательно забивать. И нацеливаю себя на это. А все разговоры о том, что форвард Павлюченко в «Тоттенхэме» закончился, пусть остаются на совести говорящих. Через скамейку запасных проходил, наверное, каждый игрок в мире, даже самый великий.

— Разговоры об уходе и аренде вас сильно донимают?

— Что комментировать, если все это — домыслы? Если вдруг что-то произойдет, тогда и надо будет выработать свое отношение, но пока ведь ничего не происходит, сплошные слухи — и больше ничего. Каждый день я меняю команду — уже столько их поменял, что со счета сбился.

— А какой слух самому больше всего понравился?

— Да не нравится мне ни один. Я игрок «Тоттенхэма» и в ближайший исторический период хочу им оставаться. Уже привык к партнерам, к персоналу клуба.

«Не мог представить, что в первый сезон забью 14 мячей»

Реднапп выпустил его на замену вместо Бента на полчаса в матче с «Вест Хэмом» (1:0), и Павлюченко забил. Нападающий, находясь спиной к воротам, получил пас от Модрича на подходе к вратарской, мгновенно развернулся с мячом вокруг опекуна и прицельно пробил в дальний угол. Гол стал для Павлюченко пятым в премьер-лиге. Российского форварда признали лучшим игроком матча как по версии интернет-портала Sky Sports (оценка 8 от экспертов и средний балл 7,9 от посетителей), так и по итогам опроса на сайте BBC (средний балл — 8,28).

Удостоился он похвалы и от Реднаппа, который не очень часто баловал россиянина добрым словом: «Конечно же, я хочу, чтобы лучшие футболисты остались в команде, — сказал тренер, отвечая на вопрос о будущем Павлюченко в «Тоттенхэме». — Он забивал важные мячи в домашних матчах, но все же я жду от него большего. В плане техники Павлюченко — игрок топ-класса, но ему еще требуется время, чтобы адаптироваться к английскому футболу. Форварду стоит обратить внимание на две вещи: во-первых, иногда защитники слишком легко оттирают его от мяча, во-вторых, хотелось бы, чтобы он больше работал на команду».

Но в следующих двух играх — с «МЮ» и «Ньюкаслом» — Павлюченко не попал даже в заявку «шпор». Причина — объективная: возникли проблемы со спиной.

— Когда у меня начались непонятные проблемы со спиной, спросил у доктора: может ли это быть следствием перегрузки организма? Он ответил, что вполне, — рассказывал Павлюченко. — Играть полтора года без отпуска даже у нас было бы очень трудно, а здесь, когда матчи часто идут через два дня на третий, выдержать подобное испытание без потерь, скорее всего, было невозможно. Но ничего — сейчас отдохну и к следующему чемпионату подойду в полной готовности.

— Спина никогда раньше так не беспокоила?

— Бывало пару раз, что ударят или продует, но все проходило через день-другой. Такого, чтобы из-за спины две недели не мог тренироваться, не случалось никогда.

— В конце апреля состоялась встреча вашего агента Олега Артемова с Харри Реднаппом...

— Да, она прошла по инициативе моего агента после того, как я провел несколько матчей на скамейке запасных. Олег сам, без моих просьб, решил приехать и поговорить с главным тренером. Наверное, правильно решил. Насколько я знаю, беседа получилась содержательной, а по ее итогам Артемов сказал мне, что тема моего ухода из «Тоттенхэма» для Реднаппа закрыта.

— Уже можно подводить итоги вашего первого сезона в Англии. Насколько вы им довольны?

— В целом, безусловно, доволен. Ведь, уезжая в Лондон, не знал до конца, что из этого выйдет, а о том, что забью 14 голов за сезон, и загадывать не мог. Считаю, что для первого сезона результат совсем неплохой — у многих он уходит исключительно на адаптацию к новой стране и новому футболу. Мне же удалось принести команде пользу. Скептикам же я никогда ничего и не доказывал. Считаю, что мои голы в Англии говорят значительно больше, чем их измышления. Пусть называют меня в прессе, как хотят, «спящим», там, или периодически просыпающимся — для меня важны собственные ощущения. А они говорят, что я на правильном пути.

— Ваши привычки как-то поменялись?

— Замечаю, что становлюсь каким-то ужасно правильным. Вожу машину на предписанной скорости, не выше 30 миль в час, всех на дороге пропускаю, автоматически пристегиваюсь. Обязательно улыбаюсь при общении, все время говорю спасибо — даже незнакомым людям. В общем, живу по здешним канонам. Думаю, в Москве, если поеду куда-то с друзьями на скорости 50 километров в час, они будут не просто удивлены, а ошарашены. Скажут: «Ты что, совсем с ума сошел?»

В свой первый сезон в «Тоттенхэме» Павлюченко забил 14 голов во всех турнирах. Но здесь целесообразно сравнить его статистику с другими нападающими «шпор» непосредственно в АПЛ. В чемпионате Англии Роман провел 28 матчей (17 — в старте), забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Даррен Бент: 33 матча, 12 голов, две передачи.

Робби Кин: 14 матчей, пять голов, три передачи.

Джермейн Дефо (перешел в «Тоттенхэм в январе 2009 года и получил довольно тяжелую травму): 8 матчей, три гола, один пас.

Итак, во втором сезоне в Англии Павлюченко ждала жесткая конкуренция за место в основе команды Харри Реднаппа.