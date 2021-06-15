Новая Испания пока не тянет на фаворита. Шведы выстояли в Севилье

Первая нулевая ничья чемпионата Европы.

Евро-2020. Группа E

Испания — Швеция — 0:0

Испания: Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Коке (Руис, 87), М.Льоренте, Ольмо (Морено, 74), Эрнандес (Тиагу Алькантара, 66), Торрес (Ойярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66), Педри.

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 75), Аугустинссон, Линделеф, Даниэльсон, Себ.Ларссон, Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Олссон (Каюсте, 84), Берг (Классон, 69), Исак (Куайзон, 69).

Предупреждение: Лустиг, 55.

Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения).

ВАР: Кланчник (Словения). Беттс, Кавана (оба — Англия), Блом (Голландия).

14 июня. Севилья. Стадион «Олимпийский». 10559 зрителей.

К этой сборной Испании перед турниром относились очень осторожно, и в фавориты записывать команду Луиса Энрике не спешили. Из тех, кто когда-то был частью всепобеждающей «Красной фурии», остались только двое: Жорди Альба вышел в стартовом составе, а вот Серхио Бускетса свалил коронавирус. В итоге перед Евро испанцы всей командой вакцинировались, и со шведами они играли на фоне иммунного ответа.

Имелся и другой фон, куда более значимый. Луис Энрике не включил в заявку на чемпионат Европы Серхио Рамоса, что едва не развязало в стране гражданскую войну. А сделал это тренер ради Эмерика Ляпорта, который к 27 годам наконец-то определился и начал выступления за взрослую сборную. Эта встреча стала для него второй в форме Испании, тогда как на юношеском и молодежном уровнях он защищал цвета Франции.

Spain & Sweden fans in Seville ?#EURO2020 pic.twitter.com/0s3rwKjrB4 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

Впрочем, поводы для критики в адрес Энрике одним только Рамосом не исчерпывались. К тренеру возникали ли вопросы и по вратарю Унаи Симону, не выглядевшему в прошедшем сезоне образцом надежности. И по Маркосу Льоренте, определенному Луисом на правый край обороны.

Как и любой тренер, Энрике мог ответить недоброжелателям исключительно результатом. С самого начала матча испанцы забрали мяч и заставили шведов заниматься тем, для чего и построен Олимпийский стадион в Севилье — бегать. К середине тайма соотношение владения смотрелось впечатляюще — 81 на 19 процентов.

?? Berg scoops over from close range ?#EURO2020 pic.twitter.com/pAsdGGjVyh — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

В свою очередь, скандинавы, у которых в стартовом составе вышли двое парней из «Краснодара» (Кристоффер Олссон и Маркус Берг), держались очень достойно. Но по хорошему моменту в каждые 10 минут хозяева все же создавали. Самый верный из них не реализовал Альваро Мората, за что его команда чуть не поплатилась. Незадолго до свистка на перерыв Александр Исак почти сделал гол из едва ли не единственной острой атаки Швеции в первой 45-минутке: мяч после удара форварда попал в штангу от ноги Льоренте, после чего прилетел в руки голкиперу.

Шведы тоже лишились пару человек из-за ковида (Деяна Кулушевски и Маттиаса Сванберга), но главная потеря — это, конечно, Златан Ибрагимович. Без него роль лидера в нападении взял на себя Исак. Во втором тайме он создал еще один момент из ничего: буквально стоя обыграл трех защитников и умудрился прострелить на дальнюю штангу, но Берг замкнуть передачу не сумел. Вскоре в игру вошел еще один краснодарец Виктор Классон, а вот спартаковец Джордан Ларссон остался в запасе.

После перерыва хозяева выглядели впереди менее ярко и до последней минуты не создали ни одного по-настоящему опасного момента: Жерар Морено бил головой в упор, Робин Ульсен успел отбить мяч ногой.

В перерыве казалось, что весьма вероятен сценарий матча открытия, когда итальянцы в первом тайме завозили турок, но забивать начали только во втором и в итоге получился разгром — 3:0. У испанцев такой трюк не получился, и о них пока не будут говорить так же восторженно, как о «Скуадре адзурре».

Впрочем, в масштабах турнира большого значения это не имеет: результаты стартовых встреч — это больше вопрос статуса и ожиданий. Испанцы не взяли три очка, поэтому пока остаются фаворитами местечковыми — в границах своей группы. Ведь словаков и поляков они тоже примут в Севилье. Тем интереснее то, что будет происходить в питерской программе этой группы.