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Роналду — лучший бомбардир в истории Евро, до мирового рекорда — три гола

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 21:55
15 июня. Будапешт. Венгрия — Португалия — 0:3. Криштиану Роналду. Фото Reuters Лучшие бомбардиры в истории Евро. Футболисты, проведшие наибольшее число матчей Евро. Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные.
15 июня. Будапешт. Венгрия — Португалия — 0:3. Криштиану Роналду. Фото Reuters
Теги:
Какие рекорды покорились португальцу в матче с венграми на Евро-2020.

Криштиану Роналду оформил дубль в ворота Венгрии (3:0) и довел результативный счет в матчах чемпионатов Европы до 11 мячей. Португальский нападающий вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обогнав Мишеля Платини, который, правда, все свои девять голов забил на одном турнире.

Лучшие бомбардиры в истории Евро.
Лучшие бомбардиры в истории Евро.

По общему числу голов за сборную Роналду приблизился к мировому рекордсмену Али Даеи. На счету 36-летнего португальца 106 точных ударов, тогда как легенда иранского футбола за 13 лет отличился 109 раз. Кстати, вечный соперник Криштиану Лионель Месси тоже продолжает движение к десятке сильнейших. После гола в ворота Чили на Кубке Америки аргентинец поднялся на 13-е место с минимальным отставанием от нескольких азиатских форвардов.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные.
Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные.

Кроме того, Роналду упрочил лидерство по числу матчей на чемпионатах Европы, выйдя на поле в 22-й раз. Португалец также стал единоличным лидером по числу Евро, в которых он сыграл хотя бы минуту. Помимо него в заявку на турнир пять раз попадал Икер Касильяс, который в 2000 и 2016 годах на поле так и не появился.

Футболисты, проведшие наибольшее число матчей Евро.
Футболисты, проведшие наибольшее число матчей Евро.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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