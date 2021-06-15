Какие рекорды покорились португальцу в матче с венграми на Евро-2020.

Криштиану Роналду оформил дубль в ворота Венгрии (3:0) и довел результативный счет в матчах чемпионатов Европы до 11 мячей. Португальский нападающий вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обогнав Мишеля Платини, который, правда, все свои девять голов забил на одном турнире.

Лучшие бомбардиры в истории Евро.

По общему числу голов за сборную Роналду приблизился к мировому рекордсмену Али Даеи. На счету 36-летнего португальца 106 точных ударов, тогда как легенда иранского футбола за 13 лет отличился 109 раз. Кстати, вечный соперник Криштиану Лионель Месси тоже продолжает движение к десятке сильнейших. После гола в ворота Чили на Кубке Америки аргентинец поднялся на 13-е место с минимальным отставанием от нескольких азиатских форвардов.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные.

Кроме того, Роналду упрочил лидерство по числу матчей на чемпионатах Европы, выйдя на поле в 22-й раз. Португалец также стал единоличным лидером по числу Евро, в которых он сыграл хотя бы минуту. Помимо него в заявку на турнир пять раз попадал Икер Касильяс, который в 2000 и 2016 годах на поле так и не появился.