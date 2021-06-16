Германия не провалилась. Но такую Францию можно победить лишь вспышкой гениальности или при большом везении

Тактический разбор центрального матча 1-го тура Евро-2020.

Последний день первого тура группового этапа манил самой звездной вывеской — битва двух последних чемпионов мира. На афише выглядит привлекательно, на деле — обманчиво.

На ЧМ-2018 Германия напоминала лишь жалкое подобие уверенного механизма 201/64 года сборки, а после российского фиаско застряла в поисках и болоте междоусобной войны: скандалы в руководстве футбольной федерации с увольнениями ключевых лиц не идут на пользу никому.

А вот сборная Франции спустя три года после триумфа в России лишь усилила и так ультракачественный состав. На позицию, которую занимал Оливье Жиру, был вызван Карим Бензема. Место Блеза Матюиди в центре поля занял тоже неожиданно вернувшийся в национальную команду Адриен Рабьо, а вместо Самюэля Умтити пару Рафаэлю Варану составил молодой защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе.

15 июня. Мюнхен. Франция — Германия — 1:0.

И хоть телевизионщики нарисовали предматчевую расстановку 4-3-1-2 с ромбом в центре поля и двумя выдвинутыми форвардами впереди, первые минуты матча показали, что сборная Франции играет иначе. Интерпретировать построение коллектива Дидье Дешама можно как 4-3-3, где в атакующей тройке фиксированную роль имеет только Кильян Мбаппе. Его позиция со времен ЧМ-2018 изменилась — теперь молодой француз молнией носится по левому флангу, смещаясь в центр.

15 июня. Мюнхен. Франция — Германия — 1:0.

Однако эти 4-3-3 далеки от классики — никаким крайним нападающим на правом фланге там не пахнет. Схема асимметрична, так как Антуан Гризманн играет в очень свободной роли. С первых минут он стал перемещаться с фланга на фланг и образовывать треугольники.

15 июня. Мюнхен. Франция — Германия — 1:0.

В этом сезоне Гризманн доказал свой оборонительный потенциал в играх за «Барселону», однако во вчерашнем матче его расположение ближе к левому фланги атаки сборной Германии в первом тайме не было обусловлено наличием в составе немцев агрессивно подключающегося вперед Робина Гозенса.

15 июня. Мюнхен. Франция — Германия — 1:0.

Вингбек «Аталанты» часто оказывался свободным при владении, так как Бенджамен Павар и Поль Погба не могли определить, кто должен его прессинговать. Поэтому в первом тайме образовался интересный эпизод, который мог послужить шаблоном для взлома обороны французов.

15 июня. Мюнхен. Франция — Германия — 1:0.

Кай Хаверц опустился ниже, Тони Кроос нашел его разрезающей передачей. Варан выдвинулся за нападающим «Челси» и оставил за своей спиной зону. Павар находится в полупозиции: не оказывает давления на Гозенса и не обороняет зону. Гризманн, как мы видим, тоже не прессингует игрока сборной Германии.

Эпизод закончился пасом Гозенса на Томаса Мюллера, забежавшего в офсайд, но как шаблон это выглядело интересно. Правда, сборная Франции больше не позволила такой ситуации повториться — опускания Хаверца или Мюллера в опорную зону не вызывали никакой реакции центральных защитников «Трехцветных». Они сделали выбор в пользу монолитной обороны сзади. И не прогадали.

Только вдумайтесь: по показателю интенсивности прессинга сборная Германии опередила французов в 10 раз! В ДЕСЯТЬ раз! А теперь немного по-другому: если взять этот показатель на 40% территории половины поля соперников, то окажется, что Франция совершала 1 прессинг-действие на 1/647 (!!!) передач. У Германии этот показатель равен 1 к 1/64,5.

Добавим к этим данным тот факт, что французы на своей половине показали соотношение 1 к 52,5 передаче, и получим такую картину: действующий чемпион мира с первых минут добровольно отошел на свою половину поля, а во втором тайме и вовсе окопался неподалеку от своей штрафной площади почти всей командой.

Еще в первом тайме наблюдалась такая картина: 9 полевых игроков сборной Франции в радиусе около 20 метров внутри и возле своей штрафной. В кадр не попадает только Мбаппе, ожидающий возможности убежать в контратаку.

15 июня. Мюнхен. Франция — Германия — 1:0.

Конечно, такие аномальные показатели обуславливаются полученным на 20-й минуте преимуществом в счете, но то, как низко садится чемпион мира защищать минимальный перевес, — это впечатляет. Назвать это полноценным контролем хода матча со стопроцентной уверенностью нельзя, но ранний автогол Матса Хуммельса пока не дал нам понять, как Франция будет создавать моменты на постоянной основе при равном счете.

Во второй половине игры мы наблюдали, как Франция обороняется по схеме 5-4-1, а Гризманн исполняет роль правого крайнего защитника, опекая Гозенса. Это еще больше усилило плотность и не позволило немцам создать опасность в концовке встречи.

15 июня. Мюнхен. Франция — Германия — 1:0.

В атаке у Франции блеснули ее главные таланты. Мбаппе не получил много шансов, но был фееричен в забеге против Хуммельса. Кроме этого, он отдал отличный пас «шведой» в эпизоде, когда Рабьо ударил в штангу, и выкатил мяч Бензема на отмененный из-за офсайда гол в пустые ворота. В центре защиты отличный матч провел Рафаэль Варан. Он блокировал удары, возвращал мячи и подчищал все потенциально опасные прострелы в штрафную площадь.

А звание лучшего игрока матча забрал Погба. Его ренессанс в сборной Дешама не сюрприз. На ЧМ-2018 в России полузащитник «МЮ» играл в свой лучший футбол. Во многом благодаря наличию сзади мощной подстраховки от Нголо Канте. Филигранная передача в голевом эпизоде — вспышка гениальности. Однако помимо атакующих достижений Погба солидно отработал в защите, 4 раза вернув мяч команде (уступил по этому показателю только Кроосу — у немца 5 таких действий).

Как оценить перформанс сборной Германии?

На первый взгляд игра команды может показаться беззубой, это не так. Сборная Германии не провалилась и не опозорилась. Территориальное доминирование и мощный прессинг — это хороший фундамент для прогресса. Намного лучше, чем предвосхищали скептики.

Используемая структура была направлена на максимизацию лучших качеств имеющихся игроков:

С высокой позицией вингбеков Гозенс чувствовал себя как в «Аталанте» и с отрывом набрал больше всего очков xThreat с передач (0,48) Кроос получил монополию на управление темпом игры и с большим отрывом отдал больше всего передач с продвижением мяча (такими считаются удачные пасы, приближающие команду минимум на 25% ближе к воротам) — 18. В пятерке лучших по этому показателю из Франции только вратарь Уго Ллорис (8).

Илкай Гюндоган получил возможность доказать, почему он — лучший бомбардир «Манчестер Сити» в этом сезоне, в фирменном стиле забежав в штрафную вторым темпом и пробив. Не повезло, не попал. В зависимости от ситуации Антонио Рюдигер или Хуммельс получали свободу на мяче и могли свободно продвигать игру вперед.

Двумя главными проблемами сборной Германии остаются распределение ролей и взаимодействие в тройке нападения и вопрос позиции Йозуа Киммиха.

Хаверц, Мюллер и Серж Гнабри часто менялись местами, но в финальной трети поля им было негде комбинировать — мы уже упоминали плотность французской обороны. Возможным решением может стать выход в следующем матче в старте скоростного Тимо Вернера и закрепление за Мюллером позиции «десятки».

Что касается Киммиха, хотя капитанская повязка по делу на плече Мануэля Нойера, именно Йозуа — лидер «Баварии» и сборной страны. Конечно, все бы хотели видеть его в центре поля — то, как он умеет дирижировать атаками команды и принимать неочевидные решения, хорошо помнят болельщики «Локомотива».

На фланге у него объективно меньше пространства и времени: часто, пока мяч только летел к Киммиху, на него уже выдвигался Люка Эрнандез, а потому Йозуа принимал мяч лицом к своим воротам. Но тогда на позицию правого защитника нужна достойная альтернатива. Может быть, против Венгрии Лев доверится Лукасу Клостерманну из «Лейпцига».

Резюмируя: эту сборную Франции можно победить лишь вспышкой гениальности от отдельного игрока или при невероятном везении. Удар Эдера в финале Евро-2016 не даст соврать. Германии вчера не повезло, а их гений вынужден играть на правом фланге обороны.