Англия сыграла очень слабый матч против Хорватии, но победила. Из всех фаворитов Евро она пока смотрится хуже всех

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Евро-2020. Группа D

Англия — Хорватия — 1:0 (0:0)

Гол: Стерлинг, 57.

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунс, Триппьер, Стерлинг (Калверт-Льюин, 90+2), Райс, Филлипс, Маунт, Фоуден (Рэшфорд, 71), Кейн (Беллингем, 82).

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Крамарич (Брекало, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Модрич, Брозович (Влашич, 70), Перишич, Ребич (Петкович, 78).

Предупреждения: Чалета-Цар, 42. Ковачич, 49. Фоуден, 64. Брозович, 66.

Судьи: Орсато. Джаллатини, Прети (все — Италия).

ВАР: Иррати. Мели (оба — Италия), Пиньейру (Португалия), Валери (Италия).

13 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Англия против Хорватии — это уже классика. Начиная с того дождливого ноябрьского вечера в 2007-м, который сделал Россию счастливой. Потом была изящная месть от Фабио Капелло: в отборе к ЧМ-2010 англичане сначала дважды обыграли «шашечных», а потом, уже заняв первое место, проиграли в последнем туре Украине (0:1) и отцепили хорватов даже от стыков. Ну и из свежего — полуфинал ЧМ-2018 с победным голом Марио Манджукича в овертайме.

??? Predict how far this England team will go ? #EURO2020 pic.twitter.com/NE7trO8x2N — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Однако первый тайм если и тянул на классику, то на ту, от которой сводит скулы и тянет в послеобеденный сон. От Англии многого ждут на этом Евро, почти у всех в списке фаворитов британцы идут под третьим номером после Франции и Бельгии, но на фоне тех же «красных дьяволов» или Италии команда Гарета Саутгейта смотрелась бледно. Понятно, что Хорватия — это не Турция и не Россия, и после первых 10-15 нервных минут дала совсем иной уровень сопротивления, но тем не менее. Все же с ЧМ-2018 балканцы постарели, плюс ходили слухи о разногласиях в раздевалке — мол, молодежь не уважает традиции и ветеранов и вообще не полностью отдает себе отчет в том, насколько важны матчи за сборную.

? Foden hits the post ?



So close to a dream start for England!#ENG #EURO2020 pic.twitter.com/k0FrkNnAUa — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

И вот эта вот Хорватия на протяжении почти часа игры довольно спокойно усмиряла группу атаки англичан. О ее практически безграничном таланте говорилось очень много, но пока нет ощущения, что у Саутгейта получилось найти оптимальное сочетание и распределить между ними функции. Из Фила Фодена пока не получается нового Пола Гаскойна, сколько не копируй прическу. Рахима Стерлинга можно похвалить разве что за реализацию — забить с первого же момента у него получается крайне редко. Харри Кейн — капитан, лидер и вообще умница, но были у него матчи и ярче. Мэйсон Маунт здорово двигался, но и от него ждешь большего, особенно учитывая его потрясающую форму весной в составе «Челси». С другой стороны, когда у тебя на замене сидят Джек Грилиш и Маркус Рэшфорд, а Джейдон Санчо вообще не попадает в заявку на матч...

? The moment Raheem Sterling put England ahead at Wembley ??#EURO2020 pic.twitter.com/b5EZfb0qBS — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Но такая вялая игра англичан объяснима. Нормальной подготовки к турниру у них фактически не было. «Манчестер Сити» и «Челси», чьи футболисты составляют костяк этой сборной, 29 мая играли в финале Лиги чемпионов. Им нужен отдых. В итоге в товарищеских матчах с Австрией и Румынией перед Евро Саутгейт выпускал на поле в стартовом составе тех, кто не попал в заявку — тех же Джесси Лингарда и Бена Годфри.

Просто представьте, если бы Станислав Черчесов ставил бы в основу Федора Смолова или Романа Евгеньева — то есть тех, на кого не рассчитывает в дальнейшем. Плюс пока толком не готовы такие важные для сборной фигуры, как Харри Магуайр и Джордан Хендерсон, хотя заменивший последнего Келвин Филлипс провел отличный матч и отдал голевую на Стерлинга.

Учитывая все это, очевидно, что Англия будет прибавлять по ходу турнира. Она просто обязана это делать, потому что с такой игрой, как против Хорватии, все закончится максимум в четвертьфинале.