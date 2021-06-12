«Россия должна выйти из группы на Евро. Играем дома, опыт за нас». Интервью Сергея Семака

Разговор с главным тренером «Зенита» — о чемпионате Европы и о клубе.

В пятницу в Северной столице прошел масштабный вечер «Санкт-Петербург встречает Евро-2020», посвященный старту чемпионата Европы. На мероприятии, одним из соорганизаторов которого выступил наш коллега Георгий Кудинов, побывало множество известных людей из мира футбола и спорта. Кроме Семака в числе гостей были его ассистент в «Зените» Игорь Симутенков, главный тренер второй команды питерцев Владислав Радимов, экс-вратарь сине-бело-голубых и сборной России Вячеслав Малафеев, бывший хавбек «Спартака» и национальной команды Александр Мостовой, олимпийские чемпионы Оксана Казакова, Юрий Кашкаров и Юрий Нестеров. Вечер поддержал и посетил генконсул Италии в Петербурге Алессандро Монти.

На матче с Бельгией буду болеть за сборную на стадионе

— Какие у вас ожидания от матча Бельгия — Россия, выступления за нашу команду зенитовцев и чемпионата Европы в целом? — вопрос Семаку.

— Нужно абстрагироваться от каких-то клубных пристрастий, сейчас все мысли — о сборной, каждая игра — это отдельно взятая история. Понятно, что в стартовой встрече мы не являемся фаворитами, тем не менее в каждой нужно стремиться показать свой максимум — и тогда возможно все что угодно.

Лично я ожидаю футбольного праздника: Россия, думаю, нас приучила, что умеет отлично организовывать спортивные мероприятия. Чемпионат мира, Евро — это в первую очередь большие события для болельщиков. С удовольствием пойдем на стадион, будем болеть и переживать за нашу команду. Главное, чтобы у нее не случился никакой форс-мажор и все лидеры оказались в строю.

— Выйдем из группы, по вашим ощущениям?

— Думаю, должны. Все-таки выступление на домашнем чемпионате мира вселяет оптимизм: в родных стенах, при своих болельщиках команда хорошо проводит матчи. Функциональное состояние должно быть на уровне, опыт подготовки к таким соревнованиям у тренерского штаба есть, поэтому считаю, что все должно сложиться нормально.

— Печальная новость из сборной пришла буквально накануне старта: Мостовой, футболист вашего клуба, пропустит турнир из-за положительных тестов на ковид. Уже связывались с ним, поддерживали?

— Я говорил с доктором нашей команды. Сейчас сложное время, никто, к большому сожалению, не застрахован от того, чтобы заболеть. Пожелаю Андрею скорейшего выздоровления и чтобы болезнь протекала в легкой форме.

— У вас в «Зените», насколько я знаю, самые строгие антиковидные правила во всей РПЛ, с другой стороны — накоплен большой опыт. Вы уже знаете, как действовать, если сборники вдруг привезут с собой вирус?

— Здесь всегда один и тот же сценарий — полная изоляция, вот и все. Естественно, размер обоймы футболистов играет очень важную роль — какое количество ребят войдет с нами в следующий сезон, для того чтобы при форс-мажорных обстоятельствах, которые были в прошлом году, давать результат.

Новых Месси и Роналду пока нет

— Вернемся к Евро. Кто, на ваш взгляд, главный фаворит турнира?

— Многие делают ставку на французов, но многие способны выступить успешно: итальянцы, испанцы, немцы, англичане, бельгийцы — есть целая группа команд, которая может претендовать на победу.

— Ваш кандидат на звание лучшего игрока?

— Человека уровня того же Месси или молодого Роналду пока нет... Что касается ярких индивидуальностей, в любом случае это будет игрок, сборная которого возьмет чемпионский титул.

— Вы бронзовый призер Евро-2008, капитан команды, сделавшей Россию счастливой. В чем сходство той сборной с нынешней?

— Плюс для нас сейчас, повторю, в том, что выступаем дома. Это очень важный момент, свои стены помогают. А так, конечно, команды разные. Что касается ярких исполнителей, то тогда их было больше. Козыри нынешнего состава — командная игра, функциональная готовность плюс опыт, который есть у ребят, хорошо выступивших на чемпионате мира.

— Не возникает ощущение, что сборная где-то похожа на «Зенит»? Дзюба в роли ударного форварда, много сине-бело-голубых в составе, стилистика.

— Посмотрим, сколько зенитовцев выйдет в стартовом составе. Если брать Украину, например, то там 11 человек из киевского «Динамо». Сколько появится футболистов нашего клуба на поле — три или четыре, но это в любом случае не половина команды. Вряд ли можно сравнивать, так как и схема, и подбор исполнителей в целом немного разные.

Азмун и Дриусси начнут подготовку к сезону в «Зените»

— Позвольте немного о клубе. Сейчас много рассуждают о возможных трансферах Азмуна и Дриусси. Удастся ли их удержать или нападающие уедут? Готов ли тот же иранец к Европе?

— У Сердара очень большой потенциал. Что касается предложений, то на сегодняшний день ничего конкретного нет. Азмун и Дриусси начнут подготовку к сезону с нами. Пока никаких разговоров об их отъезде не ведется.

Что касается возможных предложений по другим игрокам, то мы никого не держим, если есть желание перейти в тот или иной клуб. Если условия устраивают и самого футболиста, и «Зенит», то в стремлении оказаться в топ-лиге нет ничего плохого, это футбол.

— Вам как тренеру сильно осложнит жизнь тот факт, что и Малком, и Вендел с большой долей вероятности попадут в олимпийскую сборную Бразилии? Ведь турнир в Японии начинается в тот момент, когда наш сезон уже будет в самом разгаре.

— У нас есть еще и Дриусси, который является кандидатом в аргентинскую команду. Есть и наши сборники, которые приедут только в середине июля. Так что существует большая вероятность, что первые матчи мы не сможем проводить оптимальным составом. Что касается Олимпиады, то посмотрим на заявку, дождемся приглашения — в любом случае имеем права не отпускать туда, но станем искать оптимальное решение для всех.

— Есть ли кто-то на примете в плане трансферов на вход, в плане усиления? Может, есть какая-то конкретика уже?

— Работа ведется, но найти игрока в обойму «Зенита» очень сложно, это стоит больших денег.