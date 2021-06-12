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«Нельзя сидеть у своих ворот, так против Бельгии не выжить». Франк Веркаутерен — о стартовом матче сборной России на Евро-2020

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 16:30
Артем Дзюба, Александр Головин, Роман Евгеньев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба, Александр Головин, Роман Евгеньев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Обрусевший бельгиец — о шансах сборной России в матче с одним из фаворитов турнира.

Франк Веркаутерен — идеальный собеседник перед матчем сборных Бельгии и России на Евро-2020. Более 10 лет он выступал за сборную «Красных дьяволов», в том числе принял участие в знаменитом матче со сборной СССР на чемпионате мира в Мексике в 1986 году. А уже в качестве тренера два с половиной года работал с самарскими «Крыльями Советов».

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В Бельгии многие недовольны тем, что два матча придется играть в гостях

- Чемпионат Европы стартовал. В Бельгии чувствовался ажиотаж перед началом турнира? — вопрос Веркаутерену.

— Евро — это сейчас главная тема в Бельгии. У страны большие надежды на этот турнир, многие ждут от сборной победы. Конечно, еще сохраняются ковидные ограничения, и мы не можем собираться тысячами и вместе смотреть матчи. Но атмосфера чувствуется — в цветах флага украшены магазины и кафе. Каждый знает, что у сборной начинается важный турнир.

— Болельщики хоть в каком-то количестве смогут собраться, чтобы посмотреть матчи?

— Ограничения уже не такие строгие, как раньше, но они по-прежнему остаются. Мы ждем, что в июле будет сделан следующий шаг по возвращению к обычной жизни. А пока открыты веранды кафе, там на экранах можно будет посмотреть футбол. Но и то не во всех городах.

— Как вам идея провести турнир по всей Европе?

— Я предпочитаю традиционный формат, когда Евро проходит в одной стране или в двух соседних. Тем более сейчас, когда путешествия между странами — это вообще большая проблема. Болельщикам сборной Бельгии придется слетать в Россию, потом в Данию, потом опять в Россию, потом еще куда-то, а потом, надеюсь, в Англию. В Бельгии многие недовольны тем, что нам предстоит провести два по-настоящему гостевых матча — в Санкт-Петербурге и Копенгагене. При обычном формате все команды были бы в более равных условиях. С другой стороны, на прошлом Евро Бельгия вылетела от Уэльса, играя фактически дома: Лилль находится в 15 км от бельгийской границы. Возможно, в этот раз лучше будет сыграть в гостях.

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На бумаге Бельгия — фаворит, но случиться может все что угодно

— Три года назад Бельгия стала третьей на чемпионате мира. Команда стала сильнее за это время?

— Думаю, да. Тогда Бельгия была сильна и индивидуально, и как коллектив. А теперь состав практически не изменился, и игроки стали опытнее. Думаю, с каждым турниром меняется и психология команды. Теперь мы сами можем называть себя фаворитами. Мы больше не аутсайдеры, как это ранее было много лет.

— Уже пошли разговоры, что Евро-2020 — это чуть ли не последний шанс для этого поколения выиграть что-то серьезное.

— Будет еще чемпионат мира в Катаре в следующем году. Хотя тоже нельзя говорить про последний шанс, потому что очень многие и дальше будут играть за сборную. Но в любом случае следующие два турнира — это лучшие возможности для сборной Бельгии.

&laquo;Уэмбли&raquo; примет решающие матчи чемпионата.

— В отборе Бельгия дважды довольно легко обыграла Россию. То же самое будет и сегодня?

— Конечно, на бумаге Бельгия — фаворит. Да, у нашей сборной более качественные игроки, но в футболе может случиться все что угодно. Все и любят игру за то, что в ней часто нет логики. Да, победа Бельгии — это ожидаемый результат, но на деле все будет зависеть от множества факторов, которые должны сложиться именно в этот день. Бывают же игры, когда одна команда не использует множество моментов, а соперник реализует два из двух.

— Как бы вы играли против Бельгии, если бы были тренером сборной России?

— Я бы сделал все, чтобы держать игру подальше от своих ворот. У Бельгии много игроков, которые способны вскрыть любую оборону. И нельзя только обороняться и сидеть у своих ворот, нужно пытаться создать что-то впереди. По-другому против Бельгии не выжить. Но это все - в теории, а на деле наша команда, скорее всего, будет владеть мячом и создавать моменты.

— Как остановить Ромелу Лукаку?

— Только командными действиями. Он силен во многих аспектах, но в первую очередь нельзя давать ему свободу в штрафной. Там с ним точно нельзя ничего сделать. И нельзя оставлять против него одного защитника, обязательно нужна подстраховка. Нужно работать по нему всей командой.

Сборная России на&nbsp;тренировке.Парни, докажите, что вы — наши! Футбол, спасибо, что живой!

Дзюба — игрок, который делает разницу

— Кого вы видите ключевым игроком сборной России?

— Всю команду. Неправильно выделять кого-то, один футболист ничего не выиграет.

— А вот Томас Фермален назвал Артема Дзюбу.

— Конечно, это тот игрок, который делает разницу. Очень качественный и полезный нападающий. Дзюба забивает голы, поэтому он всегда на виду. Но ему нужна поддержка всей команды.

— Большие надежды в России связывают с Александром Головиным. Многие считают, что он готов к переходу в европейский топ-клуб.

— «Монако» — это уже топ-уровень, на мой взгляд. Хотя Головин мог бы играть и в более сильной команде. Многое зависит от обстоятельств, но это игрок с огромным потенциалом. Он может закрыть практически любую позицию, а в команде с более сильными партнерами он вырос бы еще быстрее.

— Наши игроки практически не едут играть в более сильные европейские чемпионаты. Работая в России, вы нашли для себя ответ, почему так происходит?

— У них все хорошо и в России — уровень жизни, комфорт, зарплата. Это абсолютно естественно. Зачем им куда-то ехать? Поверьте, не так много вариантов, которые были бы лучше, чем «Зенит» или любая из московских команд.

— Это ведь одна из проблем российского футбола?

— Это как посмотреть. Конечно, футболисты будут быстрее расти, если регулярно будут противостоять более сильным соперникам. Да, в сборной Бельгии нет ни одного игрока, который бы выступал в домашнем чемпионате. Но при этом в Бельгии нет таких условий, как в России.

— Кто в итоге выйдет из нашей группы?

— Бельгия. Кто еще? Буду надеяться, что Россия. Я ведь уже наполовину русский, у меня русская семья. Посмотрим. В день матча я буду в Санкт-Петербурге.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 13063
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Как закончится матч Евро-2020 Россия — Бельгия?
Крупной победой России
5.6%
Победой России с перевесом в один-два мяча
10.3%
Результативной ничьей
13.4%
Нулевой ничьей
3.0%
Крупной победой Бельгии
28.4%
Победой Бельгии с перевесом в один-два мяча
39.4%
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