Единственный финский голкипер в истории российской премьер-лиги дал интервью «СЭ».

Отто Фредриксона нельзя назвать суперзвездой чемпионатов России, но на рубеже первых десятилетий века он точно был заметной фигурой. В первых восьми турах чемпионата-2010 финский голкипер нальчикского «Спартака» пять раз отыграл на ноль, благодаря чему команда Юрия Красножана сенсационно возглавила турнирную таблицу.

В 2012 году тяжелая травма надолго прервала карьеру колоритного вратаря, и он покинул команду. С тех пор в российской прессе о Фредриксоне нет ни одного упоминания, так что было интересно узнать о его жизни.

Рыболовный бизнес в Тромсе

— Отто, в «Википедии» написано, что вы сейчас в тренерском штабе норвежского «Тромсе». Это так?

— На самом деле нет, я давно ушел из «Тромсе» и даже поменял работу — сейчас тружусь в рыбной индустрии. В Норвегии это одна из главных отраслей, а моя компания — одна из лидирующих на международном рыбном рынке.

— А чем конкретно вы занимаетесь?

— Моя зона ответственности — продажи на международном рынке. У нашей компании много клиентов. Это хороший бизнес.

— Почему вы решили завершить тренерскую карьеру?

— Мне кажется, любой человек должен отдаваться любимому делу на сто процентов. Я посвятил футболу много лет, но мне хотелось попробовать что-то еще, посмотреть на мир под другим углом. Профессиональный футбол очень требователен, необходимо все время фокусироваться на нем. Я решил, что не могу так и лучше попробую что-то другое. Но я ушел только из клуба, а не из футбола. В свободное время я тренирую детей в Тромсе, а еще консультирую игроков.

— Почему вы уехали из родной Финляндии?

— Мы с семьей уже давно живем в Норвегии — я здесь завершал игровую карьеру, родные освоились. К тому же мы не так уж далеко от Финляндии.

Отто Фредриксон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Переезд на Кавказ

— Перенесемся в 2010 год. Вы тогда перешли в «Спартак-Нальчик», и для многих это стало неожиданностью — финский вратарь в южном российском клубе.

— Ха-ха, уверен, что я стал первым и единственным финским голкипером, который играл в России. В то время российская премьер-лига была сильна. Это был хороший вариант для развития футболистов. Она активно пополнялась качественными тренерами и игроками из-за рубежа. К тому же Нальчику тогда требовался голкипер. Так что у нас все совпало.

— Да, но это же не Москва, а Нальчик, Северный Кавказ...

— Думаю, мои одноклубники больше меня боялись, чем я — Кавказ, ха-ха!

— Почему?

— Ну, знаете, я из Финляндии, а мы упертые, жесткие. Если серьезно, то я не видел причин для переживаний. Меня очень тепло встретили как в клубе, так и в городе. Да, о неспокойной обстановке на Кавказе я был наслышан, но все происходило в соседних республиках. Кстати, я же изучал русский язык — мне он был необходим для общения, ведь в Нальчике немного людей говорят по-английски. Когда выучил язык на базовом уровне, стал ближе к людям. Границы стерлись.

— Сейчас помните русский?

— Многое помню, но не все. Тогда это было важно, ведь я стал понимать, о чем говорят тренеры и шутят футболисты! Иначе меня бы постоянно выставляли дураком. Хорошо, когда не возникает никакой неловкости — все смеются, а ты нет.

Отто Фредриксон. Фото Алексей Иванов, —

«Мистер Нальчик»

— Кто был вашим лучшим другом в команде?

— У нас было очень много прекрасных людей. Давид Сирадзе, грузинский нападающий, поначалу мне помогал адаптироваться. Он играл в Германии, как и я, так что мы могли обсуждать все на немецком языке. Еще отмечу Сергея Кращенко — тренера вратарей, сейчас он в тульском «Арсенале».

— Кого из одноклубников помните?

— Да всех! Много грузинских игроков: Амисулашвили, Гогуа, Сирадзе. Помню Джудовича, капитана команды. Он «Мистер Нальчик», много лет там провел. Играл и другой черногорский футболист — Милан Йованович. Помню Кисенкова, Филатова, Казбека Гетериева. Рус... Рус...

— Деян Русич?

— Да, он был голкипером, как и я.

Васин, Мандрыкин, Красножан

— Знаете, что Виктор Васин до сих пор играет?

— Да, я слежу за российским футболом. Тогда Виктор был молод, а сейчас играет. Знаю, что он в ЦСКА.

— Вениамин Мандрыкин был вашим дублером в 2010-м.

— Да, конечно, знаю его печальную историю с ДТП. Это просто кошмар, настоящая трагедия. Желаю ему только наилучшего.

— Что помните о тренере Юрии Красножане?

— Один из лучших тренеров в моей карьере. Серьезно. Уважаю его очень сильно. Думаю, он важнейшая часть успеха «Спартака». У него была отличная футбольная философия. Притом понятная: Красножан хорошо доносил все свои мысли до команды. Еще отмечу, что он хороший психолог. К каждому игроку нужен индивидуальный подход, и Красножан всегда его находил. На кого-то нужно кричать, кого-то — похлопать по плечу. Все это привело к тому, что в первых турах чемпионата России мы лидировали в лиге. Сильный коллектив способен творить чудеса.

— Красножана в 2011 году обвиняли в том, что он якобы сдал игру в «Локомотиве». Вы были удивлены, когда узнали об этом?

— Мне кажется, я не вправе комментировать такие вещи.

Отто Фредриксон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шашлыки и хачапури

— Чем вас впечатлил город?

— Повторюсь, что, когда выучил русский язык, стало легче общаться — можно было спокойно купить еду на рынке, сесть на маршрутку (Фредриксон произнес слово «маршрутка» по-русски — Прим. «СЭ»). Нальчик — сплошной позитив.

— По еде скучаете?

— Да, очень! Местная кухня — одна из причин того, почему я полюбил Нальчик. Необычайно вкусные салаты, овощи... Конечно, шашлыки и хачапури! Это было великолепно. Таких шашлыков нигде в мире больше нет. А еще в Нальчике мне понравилось местное пиво «Терек». Помню, у нашего клуба там в администрации были друзья. Это один из лучших напитков в мире!

— В 2012 году вы уехали из России из-за травмы колена. Пропустили больше двух лет. Почему?

— Даже три года. Когда находился в расположении сборной, получил тяжелое повреждение колена — и разрыв крестообразных связок, и даже больше. Полный комплект. Врач мне еще тогда сказал, что для нормальной жизни колено подойдет, но не для футбола. Мне сделали очень сложную операцию, реабилитация проходила нормально, во французской клинике. Но через год случился рецидив — и я снова выбыл надолго, надо было все начинать сначала. Никто не верил, что я вернусь.

— Но вы вернулись.

— И я горжусь этим! К счастью, отыграл несколько лет в Норвегии и там же завершил карьеру. Играл уже ради удовольствия — не стремился куда-то уехать, хотя предложения были. В 2017-м закончил с футболом — не хотел больше рисковать. Главное, что сейчас я могу без боли ходить, даже бегать, в том числе на лыжах.

Кристиан Эриксен. Фото AFP

Эриксен

— Перейдем к Евро. Как на вашей родине отмечали дебютный выход Финляндии на крупный турнир?

— Да, мы ждали этого всю жизнь. Когда я играл за национальную сборную, мечтал дойти до финальной части крупного турнира. Для финнов это всегда было недосягаемой мечтой. Никто не верил, ведь так много раз мы были близки, но не выходили. Сейчас все счастливы.

— Что думаете о победе Финляндии над Данией?

— Это была особенная игра, и счет ушел на второй план. Все думали только о Кристиане Эриксене. И хорошо, что сейчас все могут облегченно вздохнуть, — видимо, не все так плохо, как мы предполагали. Я рад, что игра продолжилась после паузы. Это было верным решением.

— Не думаете, что датская команда проиграла, так как была шокирована произошедшим?

— Но на финскую команду это тоже повлияло. Все были на поле, все это видели и были шокированы. На месте Эриксена мог оказаться кто угодно — и финский, и датский игрок. Каждый думал о том, что это мог быть он. Как финн могу сказать, что мы не можем полноценно радоваться этой победе, хоть она и историческая. В других обстоятельствах наша радость не была бы такой сдержанной.

Футболисты сборной Финляндии. Фото AFP

Финны способны на сюрприз

— Ясно, что сейчас шансы на плей-офф повысились. А перед турниром вы рассчитывали на выход из группы?

— Раз Финляндия смогла попасть на турнир, значит, есть и шанс на плей-офф. Исландия пять лет назад показала, что даже дебютант и аутсайдер может удивить. У нас сильная группа, и Финляндия все еще аутсайдер, но чудеса случаются.

— Удивились, что Россия крупно уступила в первом туре?

— У Бельгии очень сильная сборная, один из фаворитов Евро. Не могу сказать, удивил ли меня результат, но точно известно, что матч с Финляндией для вас ключевой. Если Россия проиграет, то, скорее всего, не попадет в плей-офф даже с третьего места. Но у вас фантастический стадион, 50 процентов зрителей... Очевидно, что Россия все равно фаворит. Черчесов делает хорошую работу, Дзюба забивает мячи. Но победа над Данией точно добавила нам уверенности в себе. Если Финляндия сыграет так же дисциплинированно, как в Копенгагене, то возможно все. Знаю, что по ударам мы сильно уступили датчанам, но Финляндия все равно может преподнести сюрприз.

— Ваш прогноз?

— Ха-ха, я предвзят, я же финн! Не думаю, что голов будет много: один, максимум два мяча. Надеюсь, счет будет 1:0 — в пользу Финляндии.