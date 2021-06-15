Все голы Роналду на Евро. Португалец побил рекорд великого Платини
Первый гол
Евро-2004, групповой этап, Португалия — Греция — 1:2
Дебютный Евро для Роналду — в 2004 году в родной Португалии. В стартовом матче на турнире хозяева проиграли будущим чемпионам — Греции. Один из мячей забил молодой Криштиану: после подачи с углового отправил мяч ворота ударом головой.
Второй гол
Евро-2004, полуфинал, Португалия — Голландия — 2:1
Свой второй гол на турнире Роналду тоже забил после розыгрыша углового, но уже в более статусном матче — в полуфинале с Голландией.
Третий гол
Евро-2008, групповой этап, Португалия — Чехия — 3:1
На Евро-2008 Криштиану забил лишь один гол - на групповом этапе в ворота Чехии. После передачи от Деку он в касание пробил низом в дальний угол ворот.
Четвертый и пятый голы
Евро-2012, групповой этап, Португалия — Голландия — 2:1
Только на своем третьем чемпионате Европы Роналду впервые оформил дубль — в матче с Голландией его мячи принесли важную победу.
Шестой гол
Евро-2012, четвертьфинал, Португалия — Чехия — 1:0
Свой второй гол на стадии плей-офф чемпионатов Европы Криштиану забил в ворота Чехии и вывел Португалию в полуфинал Евро-2012, где она уступила Испании в серии пенальти.
Седьмой и восьмой голы
Евро-2016, групповой этап, Португалия — Венгрия — 3:3
Криштиану хорошо знает, как вскрывать оборону сборной Венгрии. На прошлом Евро он также оформил дубль — правда, это не принесло его команде победу.
Девятый гол
Евро-2016, полуфинал, Португалия — Уэльс — 2:0
Победный для Португалии Евро не случился бы, если бы не гол Криштиану в полуфинале в ворота валлийцев. Фирменный кивок головой в высоком прыжке — Роналду забивает такие мячи лучше всех в мире.
Десятый и одиннадцатый голы
Евро-2020, групповой этап, Португалия — Венгрия — 3:0
Криштиану превзошел Мишеля Платини, который забил все свои девять голов на Евро-1984. Снова досталось Венгрии, как и на прошлом чемпионате Европы. Только на своем пятом Евро Роналду впервые забил гол с пенальти. Второй мяч — после комбинации с партнером.
Чтобы забить 11 голов, Роналду понадобилось 22 матча. Также на счету Криштиану 8 голевых передач.
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