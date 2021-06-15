Все голы Роналду на Евро. Португалец побил рекорд великого Платини

«СЭ» вспоминает все мячи португальца на чемпионатах Европы.

Первый гол

Евро-2004, групповой этап, Португалия — Греция — 1:2

Дебютный Евро для Роналду — в 2004 году в родной Португалии. В стартовом матче на турнире хозяева проиграли будущим чемпионам — Греции. Один из мячей забил молодой Криштиану: после подачи с углового отправил мяч ворота ударом головой.

Второй гол

Евро-2004, полуфинал, Португалия — Голландия — 2:1

Свой второй гол на турнире Роналду тоже забил после розыгрыша углового, но уже в более статусном матче — в полуфинале с Голландией.

Третий гол

Евро-2008, групповой этап, Португалия — Чехия — 3:1

На Евро-2008 Криштиану забил лишь один гол - на групповом этапе в ворота Чехии. После передачи от Деку он в касание пробил низом в дальний угол ворот.

Четвертый и пятый голы

Евро-2012, групповой этап, Португалия — Голландия — 2:1

Только на своем третьем чемпионате Европы Роналду впервые оформил дубль — в матче с Голландией его мячи принесли важную победу.

Шестой гол

Евро-2012, четвертьфинал, Португалия — Чехия — 1:0

Свой второй гол на стадии плей-офф чемпионатов Европы Криштиану забил в ворота Чехии и вывел Португалию в полуфинал Евро-2012, где она уступила Испании в серии пенальти.

Седьмой и восьмой голы

Евро-2016, групповой этап, Португалия — Венгрия — 3:3

Криштиану хорошо знает, как вскрывать оборону сборной Венгрии. На прошлом Евро он также оформил дубль — правда, это не принесло его команде победу.

Девятый гол

Евро-2016, полуфинал, Португалия — Уэльс — 2:0

Победный для Португалии Евро не случился бы, если бы не гол Криштиану в полуфинале в ворота валлийцев. Фирменный кивок головой в высоком прыжке — Роналду забивает такие мячи лучше всех в мире.

Десятый и одиннадцатый голы

Евро-2020, групповой этап, Португалия — Венгрия — 3:0

Криштиану превзошел Мишеля Платини, который забил все свои девять голов на Евро-1984. Снова досталось Венгрии, как и на прошлом чемпионате Европы. Только на своем пятом Евро Роналду впервые забил гол с пенальти. Второй мяч — после комбинации с партнером.

Чтобы забить 11 голов, Роналду понадобилось 22 матча. Также на счету Криштиану 8 голевых передач.

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