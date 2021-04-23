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Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на Евро-2020. Легендарного игрока обвиняют в нападении на двух женщин

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 22:20
Райан Гиггз. Фото Reuters
Райан Гиггз. Фото Reuters
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Суд уже совсем скоро.
Райан Гиггз и&nbsp;Кейт Гревилл.«Жалкий червь и трус. Просто бессовестный негодяй». Гиггз влип в историю, но скандалов хватало и раньше

Легенда «Манчестер Юнайтед», а сейчас главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз был задержан по обвинению в нападении на двух женщин. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений 30-летней женщине и в домогательстве к 20-летней женщине. Оба инцидента произошли в ноябре 2020 года в Солфорде.

По информации, предоставленной управлением полиции Большого Манчестера, 1 ноября 2020 года в 22.05 наряд офицеров был вызван на место происшествия к дому Гиггза. Прибыв на место, сотрудники полиции оказали помощь 30-летней женщине. По их словам, она получила небольшие травмы, но ничего серьезного ей не угрожало. По информации СМИ, речь идет о подруге Гиггза.

Кроме того, 47-летнему Гиггзу предъявлено обвинение в агрессивном и контролирующем поведении в период с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года.

Экс-футболист был освобожден под залог. Заседание суда по делу состоится 28 апреля.

Сам Гиггз отрицает все обвинения. «Я целиком и полностью уважаю все необходимые правовые процедуры и прекрасно понимаю всю серьезность обвинений. С нетерпением жду возможности очистить свое имя», — сказал он.

19&nbsp;ноября. Кардифф. Уэльс&nbsp;&mdash; Венгрия&nbsp;&mdash; 2:0. Гарет Бэйл.Рэмси, Бэйл и Гиггз вывели Уэльс на Евро

Футбольная ассоциация Уэльса уже отстранила Гиггза от работы. Во время финального турнира Евро-2020, куда пробились валлийцы, руководить командой будет Роберт Пейдж, до этого занимавший должность ассистента Гиггза.

«Хочу пожелать удачи Пейджу, всему тренерскому штабу, игрокам и болельщикам. Надеюсь, они добьются успеха на Евро-2020», — сказал Гиггз.

В финальном турнире чемпионата Европы Уэльс сыграет в одной группе с Италией, Швейцарией и Турцией.

Гиигз возглавил «Драконов» в январе 2018 года, сменив на этом посту Криса Коулмана, и сразу же сумел вывести валлийцев в финальную часть крупного турнира. Когда разгорелась эта история, он уже пропустил три матча сборной Уэльса в ноябре 2020-го. Тогда командой тоже руководил Пейдж. Не присутствовал Гиггз на скамейке «Драконов» и в марте этого года во время отборочных матчей ЧМ-2022.

Как сказал ВВС Sport глава футбольной ассоциации Уэльса Киран О'Коннор, футбольные чиновники еще в начале апреля думали, кем заменить Гиггза, и остановили свой выбор на Пейдже.

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