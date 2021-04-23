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Россия на хорошем счету в футбольной Европе. И это нужно ценить

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 15:40
Стадион «Санкт-Петербург». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Стадион «Санкт-Петербург». Фото Reuters Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото «СЭ»
Стадион «Санкт-Петербург». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В течение одной недели наша страна получила место в исполкоме УЕФА, а также дополнительные три матча Евро-2020.
Вид на &laquo;Уэмбли&raquo;: главный стадион Евро-2020.Евро-2020: гид по главному футбольному турниру года

Кажется, формат этого чемпионата Европы будет утрясаться даже после того, как начнутся игры. Но сегодня новости для России хорошие: УЕФА объявил о переносе матчей группового турнира из Дублина в Санкт-Петербург.

Во-первых, это абсолютно логичное решение. Россия только что приняла чемпионат мира, который был организован совершенно безукоризненно. Провести несколько матчей в городе, где отлажены абсолютно все процессы, не представляется какой-то проблемой. В УЕФА все это, безусловно, учитывали. И даже после того, как Питер получит еще и дублинскую порцию игр, матчей все равно остается "несколько". Семь это не сверхзадача и не сверхнагрузка для города. Ровно столько же, кстати, было и на чемпионате мира.

Теперь будем ждать, что в Россию пустят иностранных болельщиков. Судя по вчерашним словам Алексея Сорокина, динамика в этом вопросе положительная, осталось дождаться только юридического подтверждения соответствующего решения правительства. Значит, ждем не только финнов с бельгийцами, но теперь еще и шведов с поляками. Шведам тут вообще близко, и если они приедут, то обязательно организуют в Питере свою Никольскую.

А, во-вторых, этому простому и очевидному решению стоит порадоваться. В последнее время появляется гораздо больше новостей, где российский спорт оказывается в роли проигравшего и пострадавшего: бесконечные дисквалификации, пересмотры результатов, отобранные медали...

Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото "СЭ"
Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото «СЭ»
Алексей Сорокин.«В пятницу будут сюрпризы. Надеемся на положительные новости». Сорокин — о допматчах Евро в Петербурге

В футболе же, по крайней мере, в его "кабинетной" части, все наоборот. Буквально на днях в исполком УЕФА на четырехлетний срок с правом голоса был избран президент РФС Александр Дюков. И опять-таки логично, что после этого решения России достаются "бесхозные" игры чемпионата Европы. Это говорит о том, что наша страна в европейском футболе на хорошем счету и полноценно участвует в процессе. Такие моменты нужно ценить, особенно на фоне того, что происходит в тех же олимпийских видах.

Теперь получается, что Петербург стал едва ли не главным городом Евро. Ну ладно, одним из главных. Все-таки главным остается Лондон, там пройдут полуфиналы и финал. И не будем забывать, что в следующем году Питер примет еще финал Лиги чемпионов. Нам доверяют. У нас будет сыграно много хорошего футбола. И это здорово.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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