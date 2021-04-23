Россия на хорошем счету в футбольной Европе. И это нужно ценить
Кажется, формат этого чемпионата Европы будет утрясаться даже после того, как начнутся игры. Но сегодня новости для России хорошие: УЕФА объявил о переносе матчей группового турнира из Дублина в Санкт-Петербург.
Во-первых, это абсолютно логичное решение. Россия только что приняла чемпионат мира, который был организован совершенно безукоризненно. Провести несколько матчей в городе, где отлажены абсолютно все процессы, не представляется какой-то проблемой. В УЕФА все это, безусловно, учитывали. И даже после того, как Питер получит еще и дублинскую порцию игр, матчей все равно остается "несколько". Семь — это не сверхзадача и не сверхнагрузка для города. Ровно столько же, кстати, было и на чемпионате мира.
Теперь будем ждать, что в Россию пустят иностранных болельщиков. Судя по вчерашним словам Алексея Сорокина, динамика в этом вопросе положительная, осталось дождаться только юридического подтверждения соответствующего решения правительства. Значит, ждем не только финнов с бельгийцами, но теперь еще и шведов с поляками. Шведам тут вообще близко, и если они приедут, то обязательно организуют в Питере свою Никольскую.
А, во-вторых, этому простому и очевидному решению стоит порадоваться. В последнее время появляется гораздо больше новостей, где российский спорт оказывается в роли проигравшего и пострадавшего: бесконечные дисквалификации, пересмотры результатов, отобранные медали...
В футболе же, по крайней мере, в его "кабинетной" части, все наоборот. Буквально на днях в исполком УЕФА на четырехлетний срок с правом голоса был избран президент РФС Александр Дюков. И опять-таки логично, что после этого решения России достаются "бесхозные" игры чемпионата Европы. Это говорит о том, что наша страна в европейском футболе на хорошем счету и полноценно участвует в процессе. Такие моменты нужно ценить, особенно на фоне того, что происходит в тех же олимпийских видах.
Теперь получается, что Петербург стал едва ли не главным городом Евро. Ну ладно, одним из главных. Все-таки главным остается Лондон, там пройдут полуфиналы и финал. И не будем забывать, что в следующем году Питер примет еще финал Лиги чемпионов. Нам доверяют. У нас будет сыграно много хорошего футбола. И это здорово.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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