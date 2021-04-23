Россия на хорошем счету в футбольной Европе. И это нужно ценить

В течение одной недели наша страна получила место в исполкоме УЕФА , а также дополнительные три матча Евро-2020 .

Кажется , формат этого чемпионата Европы будет утрясаться даже после того , как начнутся игры . Но сегодня новости для России хорошие : УЕФА объявил о переносе матчей группового турнира из Дублина в Санкт - Петербург .

Во - первых , это абсолютно логичное решение . Россия только что приняла чемпионат мира , который был организован совершенно безукоризненно . Провести несколько матчей в городе , где отлажены абсолютно все процессы , не представляется какой - то проблемой . В УЕФА все это , безусловно , учитывали . И даже после того , как Питер получит еще и дублинскую порцию игр , матчей все равно остается " несколько ". Семь — это не сверхзадача и не сверхнагрузка для города . Ровно столько же , кстати , было и на чемпионате мира .

Теперь будем ждать , что в Россию пустят иностранных болельщиков . Судя по вчерашним словам Алексея Сорокина , динамика в этом вопросе положительная , осталось дождаться только юридического подтверждения соответствующего решения правительства . Значит , ждем не только финнов с бельгийцами , но теперь еще и шведов с поляками . Шведам тут вообще близко , и если они приедут , то обязательно организуют в Питере свою Никольскую .

А, во - вторых , этому простому и очевидному решению стоит порадоваться . В последнее время появляется гораздо больше новостей , где российский спорт оказывается в роли проигравшего и пострадавшего : бесконечные дисквалификации , пересмотры результатов , отобранные медали...

Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото «СЭ»

В футболе же , по крайней мере, в его " кабинетной " части , все наоборот . Буквально на днях в исполком УЕФА на четырехлетний срок с правом голоса был избран президент РФС Александр Дюков . И опять - таки логично , что после этого решения России достаются " бесхозные " игры чемпионата Европы . Это говорит о том , что наша страна в европейском футболе на хорошем счету и полноценно участвует в процессе . Такие моменты нужно ценить , особенно на фоне того , что происходит в тех же олимпийских видах .