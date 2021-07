Вся Англия снова поет Football's coming home. История главного музыкального хита Евро-2020

Песня обрела второе рождение спустя 25 лет.

Football's coming home (английский) — футбол возвращается домой

Если вы видели хоть одну трансляцию матча сборной Англии на Евро-2020, то наверняка слышали эту песню — британские фанаты на трибунах заводят ее регулярно. Кажется, даже чаще, чем легендарную «God save the Queen».

В 1996 году вокалист группы Lightning Seeds Ян Броуди вместе с дуэтом комиков Фрэнком Синнером и Дэвидом Бэддиэлом специально к Евро-1996 записали композицию «Three Lions», которая запомнилась всем по словам припева — Football's coming home. Броуди даже спустя 25 лет с момента выхода композиции купается в лучах славы. «Люди ходят рядом с моими окнами и поют ее, это заставляет меня улыбаться», — рассказал исполнитель Sky Sports.

Перед домашним Евро Английская футбольная ассоциация (ФА) попросила Броуди написать гимн болельщиков, а он, в свою очередь, привлек к созданию песни Синнера и Бэддиэла. «Я думал, что трек стоит писать, только если он будет отображать чувства футбольных болельщиков, поэтому я не хотел, чтоб пели футболисты», — говорил Броуди The Guardian в 2014 году.

Футболисты тоже полюбили песню, а звезда сборной-1996 Пол Гаскойн даже включал ее в командном автобусе, но все равно она оставалась фанатской. Броуди — болельщик «Ливерпуля», Синнер поддерживает «Вест Бромвич», а Бэддиэл — фанат «Челси». Три поклонника разных английских клубов создали песню об их совместных переживаниях за национальную сборную.

В 1996-м строчка «Football's coming home» и правда означала, что футбол возвращается домой. Евро-1996 был первым домашним турниром для Англии с чемпионата мира-1966, который они выиграли. Страна пережила мрачные 80-е с их тэтчеризмом, бесчинствами фанатов и пятилетним еврокубковым баном. Страна дышала оптимизмом. Болельщики надеялись, что спустя 30 лет после триумфа на ЧМ-1996 родоначальники футбола завоюют еще один трофей.

«Thirty years of hurt never stopped me dreaming» — «Тридцать лет боли не мешают мне мечтать». После победы на ЧМ-1966 Англия по разу выходила в полуфиналы чемпионатов мира (4-е место в 1990 году) и Евро (3-е место в 1968 году). На домашнем турнире англичане играли отлично, болельщики поверили в свою сборную, а их гимн звучал отовсюду. К сожалению, тогда они вылетели в полуфинале, проиграв Германии в серии пенальти.

Спустя два года вышла новая версия песни. Она немного отличалась от первоначальной. Например, в ней уже были упомянуты действующие футболисты (Пол Инс, Гаскойн, Алан Ширер, Пол Пирс), в то время как в первом варианте назывались имена легенд прошлого (Бобби Мур, Гари Линекер).

«Football's coming home» звучала на многих следующих турнирах, но на чемпионате мира-2018 в России песня по-настоящему обрела второе дыхание. По ходу турнира она возглавила официальный песенный чарт Великобритании. После поражения в полуфинале от Хорватии композиция ожидаемо обвалилась в конец первой сотни (97-е место).

В этом году Англия вышла из группы с первого места, обыграла Германию в плей-офф большого турнира впервые с 1966 года (2:0) и разгромила Украину в четвертьфинале (4:0). На прошлой неделе «Three Lions» занимала 34-е место в национальном хит-параде, а сейчас уже 22-е. Не стоит объяснять, где окажется песня в случае триумфа англичан в финале Евро.

Всю значимость песни для Англии парой фраз объяснил Броуди: «Это великолепно, что как в 1996 году, так и сейчас люди, которые не погружены в футбол, вовлекаются эмоционально. Вы можете разговаривать с людьми, которые ничего не знают о футболе, а они будут вам цитировать такие детали, которых сами не понимают».